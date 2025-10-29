Ce trebuie să știi despre asigurarea locuinței: cum poți evita pierderea totală în caz de explozie, furtună sau cutremur

Evenimentele recente – de la explozia din cartierul Rahova până la furtunile devastatoare din ultimele luni – au readus în atenția publicului o realitate pe care mulți români o ignoră: locuințele lor nu sunt protejate suficient. Deși asigurarea obligatorie PAD este impusă prin lege de mai bine de 15 ani, mulți proprietari o tratează ca pe o formalitate, fără să înțeleagă limitele sale reale. Aceasta acoperă doar trei riscuri majore – cutremur, inundații și alunecări de teren – și doar până la 20.000 de euro, o sumă care abia acoperă reparațiile unei locuințe grav afectate.

Pentru a înțelege de ce o asigurare facultativă devine indispensabilă într-o Românie expusă tot mai des fenomenelor extreme, Alexandru Ciuncan, președintele UNSAR (Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România), a explicat pentru avocatnet.ro care sunt diferențele esențiale dintre protecția minimă impusă de stat și siguranța reală oferită de o poliță completă.

Deși în teorie orice proprietar de locuință ar trebui să dețină o poliță PAD, în practică, multe familii consideră că nu li se poate întâmpla nimic rău. „Această concepție – mie nu mi se poate întâmpla – este periculoasă și costisitoare”, avertizează Alexandru Ciuncan.

Asigurarea obligatorie PAD oferă o protecție limitată, doar împotriva celor trei riscuri catastrofale prevăzute de lege: cutremure, inundații și alunecări de teren. Valoarea maximă a despăgubirii este de 100.000 de lei, ceea ce înseamnă aproximativ 20.000 de euro. În cazul unei distrugeri totale, suma nu ar acoperi nici pe departe reconstrucția unei case, iar în situații precum explozia din Rahova, PAD nu intervine deloc.

„Pentru o protecție reală, proprietarul are nevoie de o asigurare facultativă, care acoperă inclusiv riscuri precum incendiu, explozie, furtună, furt, vandalism, daune la instalațiile de apă, gaze sau termoficare și, mai ales, bunurile din interiorul casei – mobilier, electrocasnice, echipamente electronice”, explică președintele UNSAR.

Mai mult, o poliță facultativă poate include răspunderea civilă față de terți, adică acoperirea daunelor produse vecinilor. O simplă țeavă spartă, spune Ciuncan, poate provoca pagube serioase, iar jumătate dintre dosarele de daună înregistrate la nivel național au legătură tocmai cu acest tip de incident.

Furtunile și fenomenele extreme, un pericol în creștere pentru locuințe

România trece printr-o perioadă în care fenomenele meteo extreme s-au intensificat, iar costurile generate de ele cresc alarmant. Datele UNSAR arată că despăgubirile pentru daune provocate de furtuni au crescut de la 13 milioane de lei pe an în perioada 2019–2022 la 56 de milioane de lei în 2024.

În doar cinci ani, valoarea pagubelor s-a cvintuplat, iar numărul dosarelor de daună a ajuns la un record istoric – peste 7.500 de cazuri plătite în 2024. „În spatele fiecărei despăgubiri se află o familie afectată, un acoperiș distrus, mobilier deteriorat sau camere inundate. Furtunile lovesc rapid și violent, iar costurile pentru reparații pot fi uriașe”, subliniază Ciuncan.

O asigurare facultativă poate face diferența între o catastrofă financiară și o situație gestionabilă. Ea oferă acces rapid la fonduri pentru reparații și, în multe cazuri, acoperă și costurile de cazare temporară atunci când locuința devine nelocuibilă.

Un exemplu concret este cel al locatarilor din Rahova care dețineau polițe facultative. „Chiar în ziua exploziei, aceștia au primit despăgubiri pentru daunele suferite, direct în conturile bancare. În plus, polița le-a acoperit costurile pentru cazarea într-o altă locuință”, explică oficialul UNSAR.

Prin urmare, asigurarea facultativă nu mai este un lux, ci o măsură de protecție realistă într-un context climatic și economic tot mai instabil.

Ce riscuri acoperă o asigurare completă și cât costă, în realitate

Mulți români cred că o poliță facultativă este scumpă, dar în realitate costul anual este infim comparativ cu valoarea protejată. Primele de asigurare se stabilesc în funcție de tipul locuinței, valoarea bunurilor și riscurile incluse, însă pentru o locuință medie din mediul urban, costul pornește de la aproximativ 150–250 de lei pe an.

În schimb, beneficiile sunt semnificative. Pe lângă acoperirea completă a construcției, o poliță poate include:

bunurile din interior (mobilier, electrocasnice, articole de îmbrăcăminte, bijuterii, tablouri, obiecte de valoare);

(mobilier, electrocasnice, articole de îmbrăcăminte, bijuterii, tablouri, obiecte de valoare); daunele cauzate de fenomene electrice asupra echipamentelor;

asupra echipamentelor; cheltuielile pentru intervenții de urgență (de exemplu, reparații la acoperiș sau instalații);

(de exemplu, reparații la acoperiș sau instalații); costurile de curățare, proiectare și reparație după o daună majoră;

după o daună majoră; răspunderea civilă față de vecini sau chiriași.

În cazul în care se produce o catastrofă, mecanismul de despăgubire este clar: PAID România (Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale) acoperă limita prevăzută în polița PAD, iar diferența este plătită de compania care a emis polița facultativă.

De asemenea, procesul de despăgubire a devenit mai rapid, datorită sistemelor digitale de autoconstatare, prin care asiguratul poate trimite fotografii și informații direct din aplicațiile companiei.

Asigurarea, un act de responsabilitate personală

Într-o țară cu o infrastructură fragilă și fenomene naturale tot mai violente, asigurarea locuinței nu mai este doar o obligație legală, ci o formă de protecție financiară esențială.

„Niciun județ din România nu mai este ferit de furtuni, alunecări de teren sau inundații. În lipsa unei polițe, fiecare eveniment poate deveni o povară financiară uriașă. Asigurarea nu previne dezastrele, dar îți oferă șansa să te ridici după ele”, spune Alexandru Ciuncan.

Cea mai mare greșeală, în opinia sa, este autoiluzia: mie nu mi se poate întâmpla. Realitatea ultimilor ani contrazice însă acest mit. Iar în condițiile în care costurile de reconstrucție cresc, iar fenomenele extreme devin frecvente, a avea o poliță completă este mai degrabă un gest de prudență decât o cheltuială inutilă.

În final, diferența dintre o tragedie ireversibilă și o situație temporar dificilă poate fi doar un document semnat la timp – asigurarea care îți garantează liniștea atunci când neprevăzutul lovește.