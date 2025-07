La ce te ajută o asigurare de locuință în 2025 – care sunt diferențele între facultativă și obligatorie (PAD), cu ce se diferențiază ING Home Protect

Schimbările climatice, urbanizarea rapidă și inflația din 2025 au ridicat costul reconstrucției unei locuințe la cote istorice, iar fiecare furtună violentă sau cutremur îți amintește că doar pereții nu mai sunt de ajuns pentru a-ți proteja investiția de o viață. De aceea statul impune, prin polița PAD, un minim obligatoriu de siguranță pentru toți proprietarii din România: 10.000 EUR despăgubire pentru casele cu materiale ușoare și 20.000 EUR pentru structuri solide, limită care acoperă, în practică, doar o parte din pierderile reale provocate de cutremur, inundații sau alunecări de teren.

În 2025, aceste sume pot reprezenta mai puțin de o treime din costul efectiv al reconstrucției, mai ales în marile orașe, iar cheltuielile cu temporizarea lucrărilor, chiria pe durata reparațiilor ori înlocuirea instalațiilor avariate rămân integral în sarcina ta. Prin urmare, dincolo de obligația legală, întrebarea importantă nu este dacă trebuie să îți asiguri locuința, ci cât de multă protecție vrei să obții în funcție de valoarea reală a casei și de riscurile tot mai diverse care pot apărea de la o zi la alta.

Aici intră în joc asigurarea facultativă, iar ING Home Protect marchează o diferență clară față de polița PAD atât prin acoperirea în valoare integrală a imobilului, cât și prin flexibilitatea de a include bunurile din interior până la 30 % din suma asigurată. Ai posibilitatea să alegi nivelul despăgubirii țintind costul real de reconstrucție, să activezi opțiuni suplimentare pentru răspundere civilă față de vecini ori pentru avarii accidentale ale instalațiilor și, mai important, să faci totul direct din Home’Bank, fără evaluator și fără drumuri la sucursală.

În loc să te bazezi doar pe plafonul fix al PAD, poți adapta protecția la apartamentul sau casa ta și la modul în care le folosești zi de zi: de la electrocasnicele de ultimă generație la colecția de artă pe care o expui în living. În interviul care urmează vei descoperi, pe rând, diferențele concrete dintre PAD și ING Home Protect, limitele de despăgubire pentru conținut, pașii de evaluare și scenariile în care locuința ta ar putea fi respinsă de un asigurător—astfel încât să iei o decizie informată și să-ți securizezi viitorul fără surprize.

Care sunt diferențele dintre asigurarea obligatorie a locuinței în România (PAD) și cea facultativă ING Home Protect?

Asigurarea PAD este primul pas in asigurarea unei locuinte, fiind obligatorie prin lege. PAD acoperă trei riscuri mari: cutremure, inundații și alunecări de teren, iar sumele pe care le poți primi sunt aceleasi, indiferent de valoarea reală a locuinței: maximum 20.000 de euro pentru locuintele cu structura solida (ex: beton armat, metal) și 10.000 de euro pentru cele cu structura din materiale nesupuse unui tratament termic (ex: chirpici).

În schimb, o asigurare facultativă, precum ING Home Protect, poate fi încheiată doar dacă imobilul are deja o poliță PAD valabilă, completând astfel protecția oferită. Prin ING Home Protect, îți poți asigura întreaga valoare a locuinței și, pe lângă riscurile de bază, poți alege să îți asiguri și bunurile din casă (mobilier, electrocasnice, etc.), să ai acoperire pentru pagube provocate altora sau pentru avarii accidentale ale instalațiilor din locuință.

Am văzut că în cazul ING Home Protect, apartamentul sau casa sunt despăgubite în proporție de maxim 30% din suma asigurată. Pot suplimenta acest procent până la 50% sau mai mult?

Este adevărat că poți asigura bunurile din casă până la 30% din valoarea totală a locuinței – asta este limita maximă disponibilă în acest moment.

Dar este important să facem o distincție: procentul de 30% se referă doar la bunurile din locuință, dacă alegi această acoperire suplimentară. Valoarea maximă pe care o poți asigura pentru conținutul locuinței este, în prezent, de până la 30% din suma totală asigurată pentru imobil.

Însă locuința în sine este asigurată integral – 100% din suma aleasă de tine la încheierea poliței. Singura scădere aplicabilă este franșiza corespunzătoare poliței PAD, dar doar în cazul în care dauna este cauzată de un risc acoperit deja prin PAD. În toate celelalte cazuri, nu se aplică franșiză suplimentară.

⁠Pentru a estima valoarea locuinței pentru care vreau să achiziționez asigurare facultativă din HomeBank trebuie să vină un evaluator ?

Nu este obligatoriu. Poți alege tu suma asigurată în funcție de:

Valoarea de înlocuire – cât te-ar costa să construiești locuința de la zero sau să procuri una cu caracteristici constructive și funcționale similare, la prețurile uzuale din piață;

– cât te-ar costa să construiești locuința de la zero sau să procuri una cu caracteristici constructive și funcționale similare, la prețurile uzuale din piață; Valoarea de piață – prețul pentru care ai putea să o vinzi în zona ta;

– prețul pentru care ai putea să o vinzi în zona ta; Sau valoarea dintr-un raport de evaluare făcut de un evaluator autorizat, dacă ai deja unul.

⁠Cum îmi pot asigura bunurile din casă doar prin intermediul aplicației Home’Bank, de ce am nevoie, mă refer inclusiv la obiecte de artă?

Din aplicația Home’Bank poți opta, simplu și rapid, pentru acoperirea suplimentară a bunurilor din locuință – cum ar fi mobilierul, electrocasnicele, electronicele sau alte lucruri valoroase. Ai la dispoziție trei variante pentru valoarea asigurată: 10%, 15% sau maximum 30% din valoarea totală a locuinței.

În ceea ce privește obiectele de artă, acestea sunt și ele incluse în acoperirea suplimentară a bunurilor din locuință, cu mențiunea că există o limită de despăgubire specifică – maximum 1.500 EUR pentru această categorie.

⁠Există vreo diferență din prisma asiguratorului dacă locuința asigurată este cu credit de ipotecă sau proprietate personală?

Da, în sensul că, dacă ai un credit ipotecar, de obicei banca va cere ca polița să fie „cesionată” în favoarea ei – adică să aibă prioritate la despăgubire în cazul unei daune. În rest, asigurarea funcționează la fel, indiferent dacă locuința e achitată sau nu.

⁠Asigurarea ING Home Protect este disponibilă doar pentru clienții băncii ING sau pentru orice cetățean român, cine o poate contracta?

Da, această asigurare este disponibilă exclusiv pentru clienții ING și poate fi încheiată foarte simplu direct din aplicația Home’Bank. Este un beneficiu dedicat celor care folosesc deja serviciile băncii. Totuși, dacă nu ești client ING, poți opta pentru o asigurare facultativă de locuință NN, prin intermediul consultanților NN.

⁠Există o sumă maximă care poate fi decontată prin asigurarea Home Protect sau valoarea respectivă depinde exclusiv de valorile primei?

Suma maximă pe care o poți primi este suma pe care o alegi la început când închei polița – aceasta este „suma asigurată”. Din ea se scade doar franșiza, conform regulilor asigurarii obligatorii PAD.

Pentru opțiunile suplimentare, limitele sunt:

Până la 30% din valoarea asigurată pentru bunuri din locuință;

pentru bunuri din locuință; Maximum 000 EUR pentru răspundere civilă față de vecini sau terți;

pentru răspundere civilă față de vecini sau terți; Maximum 000 EUR pentru avarii accidentale ale instalațiilor (de exemplu, centrala sau climatizarea).

⁠Există locuințe în România care nu pot fi asigurate prin polițe facultative, cum sunt stabilite acestea? Ține de regiunea în care se află, gradul de degradare, mediul înconjurător sau există alte criterii de selecție?

Da, există câteva situații în care nu se poate încheia o asigurare facultativă. De exemplu:

Case abandonate, foarte degradate sau aflate în construcție și nefinalizate;

Locuințe fără uși, ferestre sau cu încuietori deteriorate;

Case aflate în zone cu risc foarte mare de inundații, alunecări de teren sau alte dezastre – dacă autoritățile au interzis construcțiile acolo.

Pentru lista completă a situațiilor excluse, cel mai bine e să consulți secțiunea de excluderi din termenii și condițiile poliței.