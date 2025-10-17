Ce acoperă o asigurare facultativă a locuinței și cât costă. De ce este important să o ai chiar dacă deții o asigurare obligatorie (PAD)

O explozie devastatoare a zguduit vineri dimineață un bloc din Sectorul 5 al Capitalei, în zona Rahova, distrugând parțial două etaje și forțând evacuarea completă a locatarilor. Deflagrația a provocat moartea a trei persoane și rănirea a cel puțin 13, dintre care mai multe în stare gravă, iar autoritățile continuă căutările pentru eventuale victime prinse sub dărâmături. Blocul cu opt niveluri a fost afectat atât structural, cât și funcțional, iar multe apartamente sunt acum imposibil de locuit. În timp ce pompierii și echipajele de salvare intervin, specialiștii în asigurări atrag atenția asupra importanței unei polițe facultative pentru locuințe, care poate acoperi pierderi financiare majore în astfel de situații neașteptate.

Reprezentanți ai asiguratorilor la fața locului

După explozie, mai multe companii de asigurări s-au deplasat la fața locului pentru a sprijini despăgubirea și evaluarea pagubelor.

„Desigur, în astfel de momente, prioritatea este siguranța oamenilor și, apoi, sprijinul concret pentru reconstrucție. Astfel, reprezentanți ai mai multor companii de asigurări se află deja pe teren, în zona afectată, colaborând cu autoritățile pentru gestionarea situației. Din informațiile preliminare, cel puțin 45 dintre locuințele afectate sunt protejate de o poliță facultativă de asigurare – la nivelul membrilor UNSAR”, se arată în comunicatul uniunii.

Reprezentanții companiilor verifică pagubele structurale, stabilesc valoarea despăgubirilor și se asigură că plata către proprietarii locuințelor se face rapid.

Ce acoperă o poliță facultativă de locuință

Polițele facultative oferă protecție mult mai largă decât polița obligatorie PAD, acoperind pagube provocate de explozii, incendii, furtuni, căderi de corpuri, inundații și alte situații neașteptate. Ele includ și clauze speciale, precum răspunderea civilă față de terți, care te protejează dacă tu sau instalațiile din apartament provoacă daune vecinilor. De exemplu, un apartament evaluat la 100.000 € poate fi asigurat cu aproximativ 120 € pe an.

„Noi vedem daune în fiecare zi. Gestionăm peste 15.000 de polițe de locuință în portofoliu și știm cât de mult contează să fii protejat când necazul lovește”, a scris într-o postare pe Facebook un manager de asigurări.

Răspândirea asigurărilor facultative în România

Datele UNSAR arată că doar 30% dintre locuințele din București-Ilfov sunt protejate prin polițe facultative, iar procentul scade semnificativ în alte regiuni: Vest – 20%, Centru – 18%. La nivel național, combinând PAD și polițele facultative, doar 17% dintre locuințe sunt complet asigurate. Aceasta înseamnă că majoritatea locuințelor din România – aproximativ 8 din 10 – rămân vulnerabile în fața riscurilor, inclusiv exploziilor, incendiilor sau inundațiilor.

Sprijin pentru victimele exploziei

Autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție imediat după deflagrație, iar DGASMB a deschis centre de donații pentru familiile afectate, unde oamenii pot aduce haine de sezon, alimente neperisabile, produse de igienă, lenjerii, pături și jucării. Centrul Bebe de București și Depozitul de Economie Circulară Socială Romexpo sunt deschise între orele 8:00 – 20:00 pentru primirea donațiilor.

Primarul interimar Stelian Bujduveanu și administratorul public al Capitalei, Lucian Judele, au declarat că persoanele evacuate primesc cazare temporară, hrană și produse de igienă, iar spitalele municipale asigură tratamentul răniților.

De ce este important să ai asigurare facultativă

Explozia din Rahova arată cât de rapid se poate pierde tot ce ai construit sau moștenit. Chiar dacă ai PAD, acesta acoperă doar anumite situații, în timp ce polița facultativă poate despăgubi integral locuința și bunurile. În plus, clauza de răspundere civilă față de terți protejează financiar dacă un incident pornit din apartamentul tău afectează vecinii.

O poliță facultativă nu este costisitoare și poate oferi siguranță reală. În contextul în care majoritatea locuințelor din țară nu sunt complet protejate, investiția într-o asigurare facultativă devine o măsură de prevenție simplă și eficientă.