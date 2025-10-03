Ce spune legea despre animalele de companie în apartament – ce pot și ce nu pot face vecinii

În 2025, România continuă să reglementeze deținerea și protecția animalelor de companie prin legislația existentă și prin noi proiecte în dezbatere. Subiectul este adesea tensionat la blocuri și în spații locuite dens, acolo unde coexistența între proprietari și animale poate genera dispute. În acest context, este esențial să cunoaștem ce are voie și ce nu are voie un stăpân de animale, dar și ce drepturi au vecinii.

Cadrul legal actual în România

Legea de bază este Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor, republicată, care stabilește obligații generale pentru deținătorii de animale – hrană, adăpost, condiții de mișcare corespunzătoare, îngrijire, protecție față de cruzime. Aceasta nu reglementează explicit fiecare circumstanță din locuințele colective, lăsând spațiu pentru interpretarea legilor conexe și pentru regulamentele asociațiilor de proprietari.

De asemenea, în 2025 se discută și un proiect de lege la nivel european care impune standarde minime pentru bunăstarea câinilor și pisicilor – printre prevederi se numără identificarea prin microcip la momentul cedării animalului, interzicerea unor practici agresive (zgărzi cu țepi, mutilări etc.). Aceste standarde pot avea impact și asupra reglementărilor locale, în cazul în care sunt transpuse în legislația națională.

Ce poate să facă stăpânul de animale într-un apartament

Deținerea animalelor

Legea 205/2004 nu interzice explicit ținerea animalelor de companie în locuințele colective. Totuși, asociațiile de proprietari pot adopta regulamente interne care să impună anumite condiții sau restricții, atât timp cât acestea nu contravin legilor naționale.

Curățenia și întreținerea

Stăpânul este obligat să prevină murdărirea părților comune (scări, holuri), să curețe imediat dejecțiile și să asigure igiena.

Control atitudinii animalului

Dacă animalul deranjează (murdărie, zgomot excesiv), vecinii au dreptul să reclame proprietarul la autorități.

Respectarea liniștii

Deși Legea 61/1991 privind tulburarea liniștii publice este utilizată deseori în litigii, de fapt animalele nu sunt automat incluse în lista surselor de „zgomot perturbator”. Poliția a precizat că nu poate aplica Legea 61/1991 pentru animale în mod direct fără analiza circumstanțelor.

Microcipare și înregistrare

Legea impune ca animalele (în special câinii) să fie microcipate și înregistrate în registrele oficiale – aceasta este o obligație clară, indiferent dacă animalul este adoptat sau luat de pe stradă.

Ce pot cere vecinii și ce limitări există

Reducerea disconfortului

Vecinii pot solicita stăpânului să își țină animalul sub control dacă latră excesiv, distruge obiecte, provoacă mirosuri insuportabile sau murdărește spațiile comune.

Interzicerea în regulamentul blocului

Asociația de proprietari poate adopta un regulament care să interzică animalele de companie sau să impună anumite condiții (ex: maximum două animale, distanță față de peretele vecinului). Totuși, aceste norme nu pot încălca Legea 205/2004 sau drepturile fundamentale. În unele cazuri, s-au înregistrat situații în care asociația bloca prezența animalelor în bloc.

Protecția față de zgomot

Dacă un animal creează tulburare repetată a liniștii, vecinii pot notifica autoritățile locale, care pot media sau aplica sancțiuni administrative.

Reclamarea la autorități

În cazuri grave de cruzime, neglijență sau comportament nociv, vecinii pot sesiza poliția locală, Serviciul pentru protecția animalelor sau ANSVSA.

Ce nu pot face vecinii

Nu pot lua măsuri arbitrare precum interzicerea totală a animalelor fără temei legal.

Nu pot distruge sau îndepărta animalul pe cont propriu.

Nu pot forța proprietarul să se dezobligheze de animal fără procedură legală (ordonanță, hotărâre judecătorească sau sancțiune aplicată de instituție competentă).

Proiecte de lege și sancțiuni prezente

Un proiect de lege în dezbatere propune interzicerea ținerii câinilor în lanț pentru perioade îndelungate și impune sancțiuni între 1.000 și 5.000 lei pentru cei care nu respectă norma. În caz de recidivă, fapta ar putea fi încadrată drept infracțiune, cu spete mai grave.

De asemenea, proiectul european pentru bunăstarea animalelor prevede interdicții cum ar fi utilizarea de zgărzi cu țepi, mutilări sau practici dăunătoare.

Recomandări pentru stăpâni și vecini

Stăpânii trebuie să aleagă animale într-o mărime și rasă potrivite spațiului disponibil. Este util să comunice cu vecinii și să stabilească acorduri amiabile privind accesul animalului, comportamentul și întreținerea. Asociația de proprietari ar trebui să adopte un regulament clar și echilibrat legat de animalele de companie, în care să se respecte drepturile stăpânilor și confortul colectiv. În caz de conflict, se poate apela la mediere, organele locale sau instanțe de judecată.

Nota redacției Playtech – Acest material are caracter informativ, nu substituie consultanța juridică. Pentru situații concrete, recomandăm consultarea unui avocat sau consilier juridic specializat în drept societar și succesiuni.