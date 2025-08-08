Ultima ora
Cât te va costa factura la curent în septembrie dacă ești client Hidroelectrica. TVA-ul majorat se resimte
08 aug. 2025 | 15:58
de Daoud Andra

Românii care își țin câinii în lanț riscă amenzi de până la 5000 de lei. Ce reguli mai prevede noul proiect de lege

Social
Românii care își țin câinii în lanț riscă amenzi de până la 5000 de lei. Ce reguli mai prevede noul proiect de lege
FOTO: Pixabay

Un nou proiect de lege aduce reguli stricte pentru stăpânii de câini din România, vizând în special condițiile în care animalele de companie sunt ținute în gospodăriile oamenilor. Una dintre cele mai importante prevederi interzice, în mod clar, ținerea câinilor legați în lanț pentru perioade lungi de timp — un gest care, odată ce legea va fi adoptată, ar putea costa proprietarii până la 5.000 de lei.

Amenzi pentru cei care țin câinii legați

Inițiativa legislativă are ca scop îmbunătățirea standardelor de îngrijire a câinilor, promovând un tratament demn și adaptat nevoilor fiecărui animal. Astfel, legea cere ca patrupedele să fie adăpostite în condiții civilizate, în țarcuri spațioase și bine amenajate. Pentru câinii de talie mare, de exemplu, spațiul minim obligatoriu este de 8 metri pătrați, iar adăpostul trebuie să fie izolat termic, parțial acoperit și prevăzut cu o pardoseală care permite scurgerea apei, pentru a evita disconfortul și îmbolnăvirea animalului.

Legarea câinilor va fi permisă doar în situații excepționale și pentru o durată de maximum două ore pe zi. În acest interval, animalul trebuie să aibă acces constant la apă, mâncare și un spațiu umbros care să-l protejeze de soare sau intemperii.

Vezi și:
Românii cu datorii nu vor mai putea vinde sau cumpăra locuințe și mașini. Amenzile neplătite vor crește la trei luni. Noi măsuri pregătite de Guvern
Amendă de 725 de lei dacă mergi cu bicicleta pe trotuar. Când au voie bicicliştii să treacă pe lângă pietoni

Medicii veterinari atrag atenția că legarea animalelor pe termen lung are efecte grave asupra sănătății lor mintale. Dr. Alexandru Pescaru subliniază că „ținuți în lanț, câinii pot deveni agresivi, antisociali și greu de controlat, ceea ce duce, în unele cazuri, la măsuri extreme, precum eutanasierea”. Situația este frecvent întâlnită mai ales în mediul rural, unde obiceiul de a lega câinii „pentru siguranță” persistă.

Cum ar urma să fie aplicată legea

„Îl țin legat pentru că trec oameni prin fața porții și n-aș vrea să se întâmple ceva rău”, mărturisește Maria Dănoiu, o localnică din Rășinari, potrivit stiridecluj.ro. Deși intenția poate părea justificată, legea vine să înlocuiască astfel de practici cu soluții mai umane și eficiente, în beneficiul ambelor părți.

Amenzile pentru nerespectarea noilor norme variază între 1.000 și 5.000 de lei, iar în cazurile repetate, fapta poate fi considerată infracțiune și sancționată penal. Inițiatorii legii vor să transmită un mesaj clar: tratamentul abuziv asupra animalelor nu mai este tolerat.

Iulia Zamfirescu, reprezentanta unei organizații de protecție a animalelor, susține că legea este un pas esențial, dar aplicabilitatea va face diferența. „Nu ne mai putem permite legi bune doar pe hârtie. E nevoie de controale reale și sancțiuni aplicate ferm, altfel totul rămâne la stadiul de intenție”, declară ea.

Proiectul urmează să fie analizat în comisiile de specialitate și supus votului final în Parlament în perioada următoare. Dacă va fi adoptat, România va face un pas important spre o societate mai responsabilă față de bunăstarea animalelor.

România, lovită din nou de caniculă. Temperaturi sufocante și nopți tropicale în acest weekend
Recomandări
Liviu Dragnea a mers la mormântul lui Ion Iliescu. De ce a lipsit de la înmormântare: „Asa cum am promis”
Liviu Dragnea a mers la mormântul lui Ion Iliescu. De ce a lipsit de la înmormântare: „Asa cum am promis”
Spitalele, obligate prin lege să publice pe site recenziile primite de la pacienți. Noile reguli impuse de Ministerul Sănătății
Spitalele, obligate prin lege să publice pe site recenziile primite de la pacienți. Noile reguli impuse de Ministerul Sănătății
Încep filmările pentru The Batman: Part II. Când este programată lansarea filmului cu Robert Pattinson în rol principal
Încep filmările pentru The Batman: Part II. Când este programată lansarea filmului cu Robert Pattinson în rol principal
Cât va încasa lunar un român din Pilonul II și ce opțiuni are: rate pe 10 ani sau pensie viageră
Cât va încasa lunar un român din Pilonul II și ce opțiuni are: rate pe 10 ani sau pensie viageră
Nu doar în România e criză de turiști. ”Bate vântul” și pe plajele din Italia, de ce sunt goale
Nu doar în România e criză de turiști. ”Bate vântul” și pe plajele din Italia, de ce sunt goale
Warner Bros. promite un nou început în franciza Stăpânul Inelelor: scenariul pentru filmul „The Hunt for Gollum” este finalizat
Warner Bros. promite un nou început în franciza Stăpânul Inelelor: scenariul pentru filmul „The Hunt for Gollum” este finalizat
Generația nouă, la psiholog. Cu ce probleme se prezintă tinerii în fața specialistului: „Mama și tata m-au traumatizat ” EXCLUSIV
EXCLUSIV
Generația nouă, la psiholog. Cu ce probleme se prezintă tinerii în fața specialistului: „Mama și tata m-au traumatizat ” EXCLUSIV
Ce acte îți trebuie pentru ITP în 2025. Cât te costă, la ce interval se face
Ce acte îți trebuie pentru ITP în 2025. Cât te costă, la ce interval se face
Revista presei
Adevarul
Pachetul 2 de măsuri de austeritate majorează amenzile de circulație. Când este suspendat dreptul de a conduce
Playsport.ro
Andrei Gheorghiță pleacă de la FCSB și semnează cu o rivală din Superliga. Gigi Becali a făcut anunțul
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Playtech Știri
Îi stropești așa și nu se mai opresc din rodit! Metoda naturală pentru castraveți sănătoși și fără frunze galbene
Playtech Știri
Horoscop zilnic 8 august 2025. Zodia care face o alegere financiară inspirată
Playtech Știri
Metoda simplă prin care poți preveni apariția putregaiului apical la roșiile din grădină
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William
Ego.ro
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei