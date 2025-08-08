Românii care își țin câinii în lanț riscă amenzi de până la 5000 de lei. Ce reguli mai prevede noul proiect de lege

Un nou proiect de lege aduce reguli stricte pentru stăpânii de câini din România, vizând în special condițiile în care animalele de companie sunt ținute în gospodăriile oamenilor. Una dintre cele mai importante prevederi interzice, în mod clar, ținerea câinilor legați în lanț pentru perioade lungi de timp — un gest care, odată ce legea va fi adoptată, ar putea costa proprietarii până la 5.000 de lei.

Amenzi pentru cei care țin câinii legați

Inițiativa legislativă are ca scop îmbunătățirea standardelor de îngrijire a câinilor, promovând un tratament demn și adaptat nevoilor fiecărui animal. Astfel, legea cere ca patrupedele să fie adăpostite în condiții civilizate, în țarcuri spațioase și bine amenajate. Pentru câinii de talie mare, de exemplu, spațiul minim obligatoriu este de 8 metri pătrați, iar adăpostul trebuie să fie izolat termic, parțial acoperit și prevăzut cu o pardoseală care permite scurgerea apei, pentru a evita disconfortul și îmbolnăvirea animalului.

Legarea câinilor va fi permisă doar în situații excepționale și pentru o durată de maximum două ore pe zi. În acest interval, animalul trebuie să aibă acces constant la apă, mâncare și un spațiu umbros care să-l protejeze de soare sau intemperii.

Medicii veterinari atrag atenția că legarea animalelor pe termen lung are efecte grave asupra sănătății lor mintale. Dr. Alexandru Pescaru subliniază că „ținuți în lanț, câinii pot deveni agresivi, antisociali și greu de controlat, ceea ce duce, în unele cazuri, la măsuri extreme, precum eutanasierea”. Situația este frecvent întâlnită mai ales în mediul rural, unde obiceiul de a lega câinii „pentru siguranță” persistă.

Cum ar urma să fie aplicată legea

„Îl țin legat pentru că trec oameni prin fața porții și n-aș vrea să se întâmple ceva rău”, mărturisește Maria Dănoiu, o localnică din Rășinari, potrivit stiridecluj.ro. Deși intenția poate părea justificată, legea vine să înlocuiască astfel de practici cu soluții mai umane și eficiente, în beneficiul ambelor părți.

Amenzile pentru nerespectarea noilor norme variază între 1.000 și 5.000 de lei, iar în cazurile repetate, fapta poate fi considerată infracțiune și sancționată penal. Inițiatorii legii vor să transmită un mesaj clar: tratamentul abuziv asupra animalelor nu mai este tolerat.

Iulia Zamfirescu, reprezentanta unei organizații de protecție a animalelor, susține că legea este un pas esențial, dar aplicabilitatea va face diferența. „Nu ne mai putem permite legi bune doar pe hârtie. E nevoie de controale reale și sancțiuni aplicate ferm, altfel totul rămâne la stadiul de intenție”, declară ea.

Proiectul urmează să fie analizat în comisiile de specialitate și supus votului final în Parlament în perioada următoare. Dacă va fi adoptat, România va face un pas important spre o societate mai responsabilă față de bunăstarea animalelor.