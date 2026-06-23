Outfitul verii pentru fanii Lidl: Ținute complete cu mai puțin de 30 lei

În această perioadă, anumite articole pot fi descoperite în combinații care se completează firesc și care aduc un beneficiu suplimentar atunci când sunt alese împreună, la prețuri de la mai puțin de 30 lei.

Tricoul pentru bărbați din bumbac bio (mărimi S-XL) și bermudele (mărimi S-XL) creează o ținută casual, echilibrată, potrivită pentru zilele călduroase, în care confortul rămâne esențial. Achiziționate împreună, acestea beneficiază de o reducere de 25% și sunt disponibile la 29,99 lei.

Pentru ea, tricoul din bumbac bio (mărimi S-L) și colanții scurți (mărimi S-XL) conturează un look versatil, cu o estetică sport-casual, ușor de purtat în contexte diferite. Achiziționate împreună, au o reducere de 24%, preț final: 36,99 lei.

Colecția este completată de piese care prelungesc aceeași stare relaxată. Șortul de baie pentru bărbați – 24,99 lei (mărimi M-XL), în ton cu grafica aniversară, se potrivește zilelor petrecute la apă, în timp ce saboții la 24,99 lei (mărimi 38-45) și papucii unisex la 17,99 lei (mărimi 36-47) adaugă un plus de confort în mișcare.

Pentru momentele de pauză, umbrela de soare – 59,99 lei (protecție UV 50+, dimensiuni 160 x 160- 220 cm) și șezlongul pliabil, disponibil la 149 lei, cu spătar reglabil în 3 trepte (sarcină max. 100kg) creează un spațiu personal de relaxare, iar salteaua de plajă – 24,99 lei, completează experiența verii, cu un format ușor de luat oriunde. Accesoriile păstrează aceeași direcție practică: borseta (24,99 lei) este potrivită pentru lucrurile esențiale, sacoșa de cumpărături (4,99 lei) cu volum de 10 L aduce un plus de funcționalitate, iar caserola cu compartimente (14,99 lei) și sticla pentru apă (19,99 lei) de 1 L sunt alegeri utile pentru zilele petrecute în mișcare.

În an aniversar, Lidl propune, astfel, mai mult decât o serie de produse de sezon. Este o reinterpretare, în cheie contemporană, a unui univers vizual construit în timp, care continuă să fie parte din rutina de zi cu zi.

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