Actul fără de care nu ai voie să ridici un garaj în curte. Amenda poate ajunge la 100.000 de lei
Mulți proprietari care locuiesc la casă aleg să își amenajeze un garaj pentru a-și proteja mașina de ploaie, grindină, zăpadă sau temperaturi extreme. Înainte de începerea lucrărilor, însă, există o obligație legală pe care numeroși români o ignoră. Construcția unui garaj fără documentele cerute de lege poate avea consecințe serioase, de la amenzi consistente până la demolarea construcției. Legislația stabilește clar în ce situații este necesară autorizația de construire și ce trebuie să facă proprietarii care au ridicat deja un garaj fără aprobările necesare.
Garajul se află printre construcțiile care necesită autorizație
Nu toate lucrările efectuate pe o proprietate necesită aprobări din partea autorităților locale. Există intervenții care pot fi realizate fără autorizație, însă construcția unui garaj nu intră, de regulă, în această categorie.
Conform Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, actualizată și completată prin Legea nr. 102/2023, autorizația de construire este obligatorie pentru anexele gospodărești care presupun realizarea unei fundații și a unor pereți permanenți.
Printre construcțiile vizate de această prevedere se numără garajele, magaziile, bucătăriile de vară, piscinele și alte amenajări similare care modifică proprietatea și presupun lucrări de durată.
În schimb, legea permite efectuarea fără autorizație a unor lucrări de întreținere și reparații care nu afectează structura de rezistență și nici aspectul arhitectural al clădirii. Din această categorie fac parte, de exemplu, reparațiile la acoperiș, schimbarea tâmplăriei sau lucrările de întreținere a instalațiilor.
Ce riscă proprietarii care construiesc fără aprobarea primăriei
Ridicarea unui garaj fără autorizația emisă de autoritățile competente poate atrage sancțiuni importante. Valoarea amenzilor diferă în funcție de natura lucrării și de dimensiunea construcției, însă în anumite situații acestea pot ajunge până la 100.000 de lei.
Pe lângă sancțiunea financiară, proprietarul se poate confrunta și cu alte consecințe. Simpla plată a amenzii nu este suficientă pentru rezolvarea situației. Persoana care a construit fără autorizație trebuie să urmeze procedurile legale necesare pentru intrarea în legalitate.
În cazul în care acest lucru nu se întâmplă într-un termen considerat rezonabil, autoritățile locale pot dispune demolarea construcției realizate fără respectarea prevederilor legale.
Astfel, costurile pot deveni considerabil mai mari decât cele presupuse de obținerea autorizației înainte de începerea lucrărilor.
Cum poate fi legalizat un garaj construit fără autorizație
Legea oferă posibilitatea remedierii situației pentru cei care au construit deja un garaj fără documentele necesare. Procedura diferă însă în funcție de momentul în care au fost finalizate lucrările.
Pentru construcțiile mai vechi, proprietarii pot înscrie dreptul de proprietate în Cartea Funciară pe baza certificatului de atestare fiscală și a documentației cadastrale.
Situația este diferită în cazul construcțiilor mai recente. Dacă de la finalizarea lucrărilor au trecut mai puțin de trei ani, legalizarea poate fi realizată după aplicarea sancțiunii contravenționale și după obținerea documentelor prevăzute de lege.
Acest proces presupune parcurgerea etapelor necesare pentru ca respectiva construcție să fie recunoscută oficial și să respecte condițiile impuse de autorități.
Ce se întâmplă dacă au trecut mai mult de trei ani de la finalizarea lucrărilor
Pentru construcțiile realizate fără autorizație în urmă cu mai mult de trei ani, procedura de legalizare devine mai complexă.
În această situație este necesară și o expertiză tehnică. Prin intermediul acesteia trebuie confirmată calitatea construcției și siguranța utilizării sale. Totodată, proprietarul trebuie să îndeplinească toate celelalte condiții prevăzute de legislația în vigoare.
Un aspect important menționat de lege este legat de termenul de prescripție pentru aplicarea sancțiunilor contravenționale. Acesta este de trei ani de la finalizarea efectivă a lucrărilor.
Prin urmare, proprietarii care intenționează să construiască un garaj trebuie să verifice din timp obligațiile legale care le revin. În cazul anexelor gospodărești care presupun fundație și pereți permanenți, autorizația de construire rămâne documentul esențial fără de care lucrările pot atrage amenzi semnificative și, în anumite cazuri, chiar demolarea construcției.