Actul fără de care nu ai voie să ridici un garaj în curte. Amenda poate ajunge la 100.000 de lei

Conform Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, actualizată și completată prin Legea nr. 102/2023, autorizația de construire este obligatorie pentru anexele gospodărești care presupun realizarea unei fundații și a unor pereți permanenți.

Printre construcțiile vizate de această prevedere se numără garajele, magaziile, bucătăriile de vară, piscinele și alte amenajări similare care modifică proprietatea și presupun lucrări de durată.

În schimb, legea permite efectuarea fără autorizație a unor lucrări de întreținere și reparații care nu afectează structura de rezistență și nici aspectul arhitectural al clădirii. Din această categorie fac parte, de exemplu, reparațiile la acoperiș, schimbarea tâmplăriei sau lucrările de întreținere a instalațiilor.

Ce riscă proprietarii care construiesc fără aprobarea primăriei

Ridicarea unui garaj fără autorizația emisă de autoritățile competente poate atrage sancțiuni importante. Valoarea amenzilor diferă în funcție de natura lucrării și de dimensiunea construcției, însă în anumite situații acestea pot ajunge până la 100.000 de lei.

Pe lângă sancțiunea financiară, proprietarul se poate confrunta și cu alte consecințe. Simpla plată a amenzii nu este suficientă pentru rezolvarea situației. Persoana care a construit fără autorizație trebuie să urmeze procedurile legale necesare pentru intrarea în legalitate.

În cazul în care acest lucru nu se întâmplă într-un termen considerat rezonabil, autoritățile locale pot dispune demolarea construcției realizate fără respectarea prevederilor legale.

Astfel, costurile pot deveni considerabil mai mari decât cele presupuse de obținerea autorizației înainte de începerea lucrărilor.