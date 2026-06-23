Spania pierde 200.000 de muncitori români. Motivul pentru care tot mai mulți aleg să revină acasă
Timp de două decenii, Spania a fost una dintre principalele destinații pentru românii care căutau salarii mai bune și o viață mai sigură. Astăzi însă, fenomenul începe să se inverseze. Datele oficiale arată că aproape 200.000 de români au dispărut din statisticile rezidenților din Spania în ultimii 14 ani, iar această schimbare începe să creeze probleme serioase pentru una dintre cele mai mari economii europene.
Potrivit datelor Institutului Spaniol de Statistică, analizate de Profit.ro, comunitatea românească din Spania a scăzut de la 798.970 de persoane în 2012 la 609.270 de rezidenți la finalul anului 2025, ceea ce înseamnă o reducere de aproximativ 24%.
România nu mai este țara din care oamenii pleacă cu orice preț
În urmă cu două decenii, România se confrunta cu șomaj ridicat, salarii foarte mici și oportunități limitate de dezvoltare profesională. Pentru sute de mii de români, plecarea în Spania reprezenta singura șansă la un trai mai bun.
Între timp însă, diferențele economice dintre cele două țări s-au redus considerabil. Datele Băncii Mondiale arată că PIB-ul pe cap de locuitor al României, ajustat după puterea de cumpărare, a crescut de la 13.313 dolari în 1990 la peste 40.600 de dolari în 2023. În aceeași perioadă, Spania a ajuns la aproximativ 47.100 de dolari.
Astfel, diferența dintre cele două economii s-a redus de la peste 18.000 de dolari la puțin peste 6.400 de dolari.
„PIB-ul său pe cap de locuitor, ajustat după puterea de cumpărare, s-a triplat din 1990, iar în 2023 se apropia de 41.000 de dolari, față de 47.000 de dolari în Spania. Diferența s-a redus suficient de mult încât emigrarea să nu mai fie singura opțiune”, notează analiștii citați de presa spaniolă.
Tot mai mulți români aleg să se întoarcă
Pentru mulți dintre cei care au lucrat ani întregi în străinătate, România nu mai este țara pe care au lăsat-o în urmă la începutul anilor 2000. Salariile au crescut în numeroase domenii, investițiile în infrastructură au accelerat în anumite regiuni, iar multe companii se confruntă la rândul lor cu lipsă de personal calificat și oferă pachete salariale competitive.
Presa spaniolă observă această schimbare și susține că România a încetat să mai fie doar un exportator de forță de muncă.
„Întoarcerea acasă nu mai este o revenire la mizerie, ci într-o țară cu infrastructură modernă și salarii care încep să concureze”, arată publicațiile spaniole care analizează fenomenul.
Construcțiile, sectorul cel mai afectat
Efectele plecării românilor sunt resimțite în special în sectorul construcțiilor, unde muncitorii români au avut un rol esențial încă de la începutul anilor 2000.
Aproape jumătate dintre românii care au emigrat în Spania în primul mare val de migrație au lucrat în domenii precum zidăria, tâmplăria, instalațiile sanitare sau lucrările electrice. Astăzi, exact aceste meserii sunt cele mai greu de acoperit.
Problema este cu atât mai mare cu cât nu pleacă doar muncitorii din prima generație, ci și copiii acestora, care au fost educați în Spania și au devenit electricieni, instalatori, șefi de echipă sau specialiști în diverse meserii tehnice. Practic, Spania pierde tocmai forța de muncă experimentată pe care a format-o de-a lungul ultimelor două decenii.
Impact asupra marilor companii spaniole
Criza nu afectează doar șantierele mici, ci și marile grupuri de construcții din Spania. Potrivit analizei publicate de Merca2, companii importante precum ACS sau Ferrovial depind indirect de rețele extinse de subcontractori locali, iar în multe dintre aceste firme românii reprezintă o componentă importantă a forței de muncă.
Pe măsură ce numărul acestora scade, termenele de execuție devin mai greu de respectat, costurile cresc, iar capacitatea de a prelua noi proiecte se reduce.
În plus, guvernul spaniol încearcă să accelereze construcția de locuințe accesibile pentru a combate creșterea prețurilor din marile orașe. Fără suficienți muncitori calificați, multe dintre aceste proiecte riscă să fie întârziate sau să devină mai costisitoare.
Românii nu mai sunt cea mai mare comunitate străină
O altă schimbare simbolică este pierderea poziției de cea mai numeroasă comunitate străină din Spania. La finalul anului 2025, românii ocupau deja locul al treilea în acest clasament, fiind depășiți de alte comunități de imigranți.
Pentru Spania, dispariția a aproape 200.000 de români din statisticile oficiale reprezintă mai mult decât o simplă schimbare demografică. Este un semnal că una dintre cele mai importante surse de forță de muncă din ultimele două decenii începe să se reducă, în timp ce România devine tot mai atractivă pentru propriii cetățeni.
Fenomenul arată că balanța migrației se schimbă treptat, iar țara care altădată își pierdea oamenii în favoarea Occidentului începe acum să îi recupereze.