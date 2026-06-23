Spania pierde 200.000 de muncitori români. Motivul pentru care tot mai mulți aleg să revină acasă

România nu mai este țara din care oamenii pleacă cu orice preț

În urmă cu două decenii, România se confrunta cu șomaj ridicat, salarii foarte mici și oportunități limitate de dezvoltare profesională. Pentru sute de mii de români, plecarea în Spania reprezenta singura șansă la un trai mai bun.

Între timp însă, diferențele economice dintre cele două țări s-au redus considerabil. Datele Băncii Mondiale arată că PIB-ul pe cap de locuitor al României, ajustat după puterea de cumpărare, a crescut de la 13.313 dolari în 1990 la peste 40.600 de dolari în 2023. În aceeași perioadă, Spania a ajuns la aproximativ 47.100 de dolari.

Astfel, diferența dintre cele două economii s-a redus de la peste 18.000 de dolari la puțin peste 6.400 de dolari.

„PIB-ul său pe cap de locuitor, ajustat după puterea de cumpărare, s-a triplat din 1990, iar în 2023 se apropia de 41.000 de dolari, față de 47.000 de dolari în Spania. Diferența s-a redus suficient de mult încât emigrarea să nu mai fie singura opțiune”, notează analiștii citați de presa spaniolă.

Tot mai mulți români aleg să se întoarcă

Pentru mulți dintre cei care au lucrat ani întregi în străinătate, România nu mai este țara pe care au lăsat-o în urmă la începutul anilor 2000. Salariile au crescut în numeroase domenii, investițiile în infrastructură au accelerat în anumite regiuni, iar multe companii se confruntă la rândul lor cu lipsă de personal calificat și oferă pachete salariale competitive.

Presa spaniolă observă această schimbare și susține că România a încetat să mai fie doar un exportator de forță de muncă.

„Întoarcerea acasă nu mai este o revenire la mizerie, ci într-o țară cu infrastructură modernă și salarii care încep să concureze”, arată publicațiile spaniole care analizează fenomenul.

Construcțiile, sectorul cel mai afectat

Efectele plecării românilor sunt resimțite în special în sectorul construcțiilor, unde muncitorii români au avut un rol esențial încă de la începutul anilor 2000.

Aproape jumătate dintre românii care au emigrat în Spania în primul mare val de migrație au lucrat în domenii precum zidăria, tâmplăria, instalațiile sanitare sau lucrările electrice. Astăzi, exact aceste meserii sunt cele mai greu de acoperit.