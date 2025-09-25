Ce se întâmplă dacă scoți sume mari de bani de la bancomat: când face ANAF verificări

Românii care scot sume consistente de bani de la bancomat trebuie să știe că tranzacțiile lor pot intra în atenția ANAF, instituție care monitorizează mișcările financiare pentru a preveni evaziunea și spălarea banilor. Deși legislația nu impune o limită fixă pentru retragerile de numerar, anumite praguri pot ridica semne de întrebare și pot declanșa verificări suplimentare.

Când ar putea face ANAF verificări în cazul sumelor retrase de la bancomat

În prezent, băncile din România nu stabilesc restricții stricte pentru retragerile de la ATM, însă autoritățile fiscale pot solicita explicații atunci când sumele depășesc un anumit nivel:

1.000 de euro – retragerile mai mari decât acest prag pot atrage atenția ANAF, fiind considerate peste media uzuală pentru persoane fizice.

3.000 de euro – sumele care trec de acest nivel pot duce la anchete mai amănunțite privind proveniența banilor și modul în care vor fi folosiți.

Dacă depășești aceste praguri, ANAF îți poate cere să prezinți documente justificative – contracte, facturi, extrase bancare – pentru a dovedi că banii provin din surse legale, cum ar fi salarii sau vânzări de bunuri.

Cum să eviți problemele:

Păstrează documente care să demonstreze proveniența sumelor.

Anunță banca în cazul în care ai nevoie să retragi sume mai mari.

Nu fragmenta intenționat retragerile, pentru că această practică poate fi interpretată ca o încercare de evitare a controalelor.

Context internațional

În alte state europene, regulile sunt mai stricte. De exemplu, în Spania, retragerile zilnice sunt limitate la 600 de euro, iar sumele mai mari necesită aprobări suplimentare. În România nu există astfel de restricții bancare, dar supravegherea realizată de ANAF are un rol similar: asigură transparența tranzacțiilor și descurajează activitățile ilegale.

Concluzie: Chiar dacă în România poți retrage oricât numerar de la bancomat, trebuie să fii pregătit să justifici sumele mari. Respectarea regulilor fiscale și consultarea unui specialist financiar te pot ajuta să eviți neplăcerile legale atunci când gestionezi tranzacții semnificative.