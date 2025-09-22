Ultima ora
22 sept. 2025 | 10:00
de Alexandru Puiu

Avertismentul ANAF despre situația în care poți să nu-ți achiți nota la restaurante, baruri și cafenele. "Clientul are dreptul să nu plătească"
Fără bon fiscal, poți să nu achiți nota de plată

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a lansat o campanie națională de informare prin care încurajează clienții să-și cunoască și să-și exercite drepturile atunci când plătesc pentru servicii în restaurante, baruri, cafenele sau alte unități din domeniul HoReCa. Mesajul instituției este clar: dacă nu primești bon fiscal pentru ceea ce ai consumat, ai dreptul să nu achiți contravaloarea produselor sau serviciilor.

Campania vine într-un moment sensibil pentru sectorul HoReCa. De la 1 august, TVA-ul aplicat în domeniu a crescut de la 9% la 11%, dar guvernul a anunțat că păstrarea cotei reduse depinde de o colectare mai eficientă a taxelor. În lipsa unor rezultate satisfăcătoare, există riscul ca la finalul anului TVA-ul să urce la 21%, nivelul standard.

De ce este esențial bonul fiscal

ANAF subliniază că bonul fiscal este documentul legal care atestă tranzacția atunci când plătești în numerar. Notele de plată sau simplele înștiințări oferite de unele unități nu au valoare fiscală și nu înlocuiesc bonul emis de casa de marcat electronică. În lipsa acestui document, plata nu este obligatorie.

Situația diferă ușor în cazul plăților prin card. Deși operatorii economici nu sunt obligați să tipărească și să înmâneze bonul fiscal la fiecare tranzacție cu cardul, clienții au dreptul să-l solicite. Dacă cererea este refuzată, regula rămâne valabilă: fără bon fiscal, clientul nu are obligația să achite nota.

Există, totuși, o excepție: atunci când aparatul de marcat este defect, unitatea are voie să emită o chitanță conform legii. Aceasta înlocuiește temporar bonul fiscal și validează tranzacția.

Cum poți semnala încălcările

Pentru a încuraja respectarea legislației, ANAF pune la dispoziția publicului o adresă de e-mail dedicată: [email protected]. Clienții pot trimite acolo fotografii sau scanări ale documentelor primite în loc de bon fiscal, împreună cu detalii despre locație și tranzacție. Astfel, inspectorii antifraudă pot verifica mai ușor cazurile și pot aplica sancțiuni.

În luna august, inspectorii antifraudă au desfășurat controale în mai multe unități din țară, folosind datele din sistemul Ro-e-Case de marcat electronice. Rezultatele arată că unele localuri nu respectă obligația de a emite bon fiscal, ceea ce afectează atât încasările bugetare, cât și corectitudinea concurenței pe piață.

ANAF mizează acum pe implicarea clienților, care au un rol esențial în combaterea practicilor ilegale. Solicitarea bonului fiscal nu este doar un drept, ci și o modalitate de a sprijini colectarea corectă a taxelor și de a preveni creșterea TVA-ului în domeniul HoReCa.

