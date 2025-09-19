Ce faci dacă ai o poprire la ANAF pentru o datorie veche? Paşi de urmat

Ultima ora
Popririle instituite de ANAF pot crea multă presiune asupra contribuabililor, mai ales atunci când apar pe baza unor datorii vechi, de care uneori nici nu mai erai conștient. Într-o astfel de situație, este important să acționezi rapid și informat, pentru a limita efectele negative asupra veniturilor și conturilor tale.

Poprire la ANAF, ce faci pentru a scăpa de ea

O poprire de la ANAF pentru o datorie veche nu trebuie ignorată. Verifică imediat temeiul datoriei, analizează posibilitatea prescripției și discută cu autoritățile fiscale pentru a găsi cea mai bună soluție. Indiferent dacă alegi plata integrală, eșalonarea sau contestarea actelor, reacția rapidă și informată este cheia pentru a-ți proteja veniturile și a evita complicațiile.

Verifică temeiul datoriei. Primul pas este să înțelegi de unde provine datoria. ANAF poate institui popriri pentru impozite, contribuții, amenzi sau alte obligații fiscale neachitate. Intră pe Spațiul Privat Virtual (SPV) și consultă situația fiscală pentru a vedea exact suma restantă și actele care au stat la baza executării. Este posibil să fie o eroare sau să existe deja o plată efectuată, dar neînregistrată.

Ce înseamnă poprirea unui cont bancar. Când și de ce se întâmplă, sumele și cardurile ce nu pot fi blocate

Analizează termenul de prescripție. Datoriile fiscale se prescriu, de regulă, în 5 ani, calculați de la 1 ianuarie a anului următor celui în care trebuia achitată obligația. Dacă poprirea este pentru o creanță mai veche și nu au existat întreruperi ale prescripției (notificări, somații, executări anterioare), poți invoca acest aspect și solicită anularea măsurilor.

Când poţi contesta o datorie?

Discută cu ANAF. Mergi la administrația fiscală de care aparții sau depune online o solicitare prin SPV. Funcționarii îți pot explica situația detaliată și îți pot oferi variante de soluționare. O comunicare directă poate preveni blocaje mai mari.

Optează pentru eșalonarea datoriei. Dacă datoria este reală și nu se încadrează la prescripție, poți solicita eșalonarea la plată. ANAF oferă posibilitatea de a achita suma în tranșe lunare, pe o perioadă de până la 5 ani, în funcție de valoare și situația financiară. Astfel, se poate ridica poprirea după ce eșalonarea este aprobată și primești graficul de plată.

Contestă actele dacă există nereguli. Dacă observi că poprirea a fost instituită nelegal sau datoria este prescrisă, ai dreptul să formulezi contestație la executare în termen de 15 zile de la comunicarea actului. Aceasta se depune la instanța de contencios fiscal și poate conduce la anularea măsurii.

