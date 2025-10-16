Ultima ora
Transalpina se închide din nou. Circulația a fost oprită din cauza viscolului și a riscului de avalanșe
16 oct. 2025 | 16:18
de Badea Violeta

Ce se întâmplă cu majorarea salariului minim din 2026. Răspunsul îi nemulțumește pe mulți români

Social
Ce se întâmplă cu majorarea salariului minim din 2026. Răspunsul îi nemulțumește pe mulți români
Salariul minim 2026: ce se schimba pentru angajati

Majorarea salariului minim pe economie rămâne un subiect controversat și urmărit cu atenție de angajați și sindicate. În timp ce unii oficiali dau semnale contradictorii, mulți români așteaptă claritate privind venitul minim garantat pentru anul 2026. Situația a stârnit deja nemulțumiri și discuții aprinse în spațiul public.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, despre salariul minim

Joi, 16 octombrie, după ședința de Guvern, purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu, a fost întrebată care sunt variantele luate în calcul pentru salariul minim în 2026. Ea a precizat:

”Subiectul este în analiza premierului şi, în momentul în care l-am întrebat, mi-a răspuns: În principiu, salariul minim nu va creşte. Dar subiectul este, în acest moment, în analiza premierului.”

Întrebată despre deciziile din coaliție, Ioana Dogioiu a adăugat, potrivit news.ro: ”Ce se întâmplă în coaliţie, se întâmplă în coaliţie. Nu ştiu să vă spun.”

De asemenea, purtătorul de cuvânt a subliniat: ”Decizia în privinţa salariului minim urmează să fie luată. Nu este luată. Nu am ce să vă comunic în această privinţă. Subiectul, vă spuneam, este în analiza premierului.”

Aceste declarații au generat confuzie și nemulțumire în rândul angajaților care așteaptă o majorare clară, având în vedere inflația și creșterea prețurilor la alimente și utilități.

Ce spune opoziția despre salariul minim în 2026

Fostul ministru al Muncii și deputat PSD, Marius Budăi, a intervenit recent în dezbatere și a transmis un mesaj clar:

”Salariul minim va creşte în anul următor şi nu va fi îngheţat. PSD nu va accepta încălcarea legislaţiei naţionale şi europene.”

Declarația lui Marius Budăi vine ca răspuns la semnalele de incertitudine venite din partea Guvernului și arată tensiunea existentă între coaliția aflată la putere și opoziție pe tema politicii salariale.

Vezi și La cât ar putea ajunge salariul minim, în 2026. Varianta propusă de guvernanţi pentru anul viitor!

Când va fi luată decizia finală privind salariul minim din 2026

Lipsa unei decizii clare privind salariul minim îi nemulțumește pe mulți români, mai ales pe angajații din sectorul privat cu venituri apropiate de minimul pe economie.

Incertitudinea cu privire la nivelul salariului afectează planificarea bugetară personală și poate genera tensiuni sociale, mai ales într-un context economic marcat de inflație și scumpiri. În plus, contradicțiile dintre declarațiile oficialilor guvernamentali și cele ale opoziției amplifică confuzia.

În timp ce Guvernul vorbește despre analiza premierului și o posibilă menținere a salariului la același nivel, PSD transmite că majorarea va avea loc, ceea ce arată o dezbatere politică intensă și o așteptare sporită a populației pentru clarificări rapide.

Românii așteaptă, așadar, decizia finală privind salariul minim din 2026, care va influența nivelul traiului și puterea de cumpărare pentru sute de mii de angajați din întreaga țară.

Vezi și Înghețarea salariilor și pensiilor românilor în 2026, mai probabilă decât ai crede. Avertismentul de la Guvern!

Iarna 2025/2026 va fi cu ninsori şi ger. La Nina aduce anomalii negative de temperaturi
Recomandări
Europa gata de război cu Rusia până în 2030
Europa gata de război cu Rusia până în 2030
Ce este SCUT, noua companie românească creată împreună cu Orange Cyberdefense. Cum funcționează scutul cibernetic digital cu o abordare unificată
Ce este SCUT, noua companie românească creată împreună cu Orange Cyberdefense. Cum funcționează scutul cibernetic digital cu o abordare unificată
Temperatura ideală pentru somn, potrivit medicului Vlad Ciurea. Câte grade ar trebui să fie în dormitor
Temperatura ideală pentru somn, potrivit medicului Vlad Ciurea. Câte grade ar trebui să fie în dormitor
Ce spune legea despre lucrările în apartamente: când trebuie să anunți vecinii și asociația de proprietari
Ce spune legea despre lucrările în apartamente: când trebuie să anunți vecinii și asociația de proprietari
Familia mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni, distrusă de durere. Fetiţa o strigă neîncetat, motivul pentru care băiatul va fi scos de la şcoală
Familia mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni, distrusă de durere. Fetiţa o strigă neîncetat, motivul pentru care băiatul va fi scos de la şcoală
Telescopul James Webb surprinde jetul uriaș al primei găuri negre fotografiate. Ce înseamnă asta pentru știință, de fapt?
Telescopul James Webb surprinde jetul uriaș al primei găuri negre fotografiate. Ce înseamnă asta pentru știință, de fapt?
Pepco, în faliment? Zeci de magazine se închid în Germania, angajaţii au fost deja anunţaţi de concediere
Pepco, în faliment? Zeci de magazine se închid în Germania, angajaţii au fost deja anunţaţi de concediere
La ce vârstă se poate ieși la pensie militară anticipată: condiții, vârstă minimă și exemplu de calcul
La ce vârstă se poate ieși la pensie militară anticipată: condiții, vârstă minimă și exemplu de calcul
Revista presei
Adevarul
Giganții cu păr roșu din legendele amerindienilor. Ce au descoperit arheologii
Playsport.ro
Unul dintre oamenii-cheie ai Interului va pleca la final de sezon. Cristi Chivu urmăreşte un...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Zodiile care intră într-o „eră” a puterii începând cu 16 octombrie. Li se schimbă viaţa în bine
Playtech Știri
Modelul și vedeta de televiziune Pamela Genini, ucisă de iubit în văzul tuturor. Cine este Gianluca Soncin, bărbatul care a omorât-o
Playtech Știri
Simona Halep, fotografiată alături de un domn grijuliu. Cine este bărbatul care i-a fost alături la cumpărături fostei jucătoare de tenis
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...