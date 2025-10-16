Ce se întâmplă cu majorarea salariului minim din 2026. Răspunsul îi nemulțumește pe mulți români

Majorarea salariului minim pe economie rămâne un subiect controversat și urmărit cu atenție de angajați și sindicate. În timp ce unii oficiali dau semnale contradictorii, mulți români așteaptă claritate privind venitul minim garantat pentru anul 2026. Situația a stârnit deja nemulțumiri și discuții aprinse în spațiul public.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, despre salariul minim

Joi, 16 octombrie, după ședința de Guvern, purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu, a fost întrebată care sunt variantele luate în calcul pentru salariul minim în 2026. Ea a precizat:

”Subiectul este în analiza premierului şi, în momentul în care l-am întrebat, mi-a răspuns: În principiu, salariul minim nu va creşte. Dar subiectul este, în acest moment, în analiza premierului.”

Întrebată despre deciziile din coaliție, Ioana Dogioiu a adăugat, potrivit news.ro: ”Ce se întâmplă în coaliţie, se întâmplă în coaliţie. Nu ştiu să vă spun.”

De asemenea, purtătorul de cuvânt a subliniat: ”Decizia în privinţa salariului minim urmează să fie luată. Nu este luată. Nu am ce să vă comunic în această privinţă. Subiectul, vă spuneam, este în analiza premierului.”

Aceste declarații au generat confuzie și nemulțumire în rândul angajaților care așteaptă o majorare clară, având în vedere inflația și creșterea prețurilor la alimente și utilități.

Ce spune opoziția despre salariul minim în 2026

Fostul ministru al Muncii și deputat PSD, Marius Budăi, a intervenit recent în dezbatere și a transmis un mesaj clar:

”Salariul minim va creşte în anul următor şi nu va fi îngheţat. PSD nu va accepta încălcarea legislaţiei naţionale şi europene.”

Declarația lui Marius Budăi vine ca răspuns la semnalele de incertitudine venite din partea Guvernului și arată tensiunea existentă între coaliția aflată la putere și opoziție pe tema politicii salariale.

Când va fi luată decizia finală privind salariul minim din 2026

Lipsa unei decizii clare privind salariul minim îi nemulțumește pe mulți români, mai ales pe angajații din sectorul privat cu venituri apropiate de minimul pe economie.

Incertitudinea cu privire la nivelul salariului afectează planificarea bugetară personală și poate genera tensiuni sociale, mai ales într-un context economic marcat de inflație și scumpiri. În plus, contradicțiile dintre declarațiile oficialilor guvernamentali și cele ale opoziției amplifică confuzia.

În timp ce Guvernul vorbește despre analiza premierului și o posibilă menținere a salariului la același nivel, PSD transmite că majorarea va avea loc, ceea ce arată o dezbatere politică intensă și o așteptare sporită a populației pentru clarificări rapide.

Românii așteaptă, așadar, decizia finală privind salariul minim din 2026, care va influența nivelul traiului și puterea de cumpărare pentru sute de mii de angajați din întreaga țară.

