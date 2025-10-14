La cât ar putea ajunge salariul minim, în 2026. Varianta propusă de guvernanţi pentru anul viitor

Anul 2026 se anunță tensionat pentru Guvernul României, iar noul motiv de dispută politică și economică este nivelul salariului minim pe economie. Potrivit unor surse guvernamentale citate de Antena 3 CNN, în coaliția de guvernare a izbucnit deja un nou conflict între politicienii de la PSD și reprezentanții mediului de afaceri, pe fondul dezbaterii privind o posibilă majorare a salariului minim.

Scenariile privind salariul minim pe economie

În timp ce patronatele cer înghețarea salariului minim la valoarea actuală, de 4.050 de lei brut, social-democrații insistă că veniturile cele mai mici trebuie să crească, invocând inflația și scăderea puterii de cumpărare a populației. „Statul are, de altfel, de câștigat dintr-o majorare, pentru că încasează mai multe contribuții”, susțin surse din Ministerul Muncii.

Ministrul Muncii a confirmat că instituția pe care o conduce lucrează deja la un calcul oficial pentru stabilirea noului nivel al salariului minim în 2026. Deocamdată, există două scenarii majore pe masa Guvernului.

Scenariul 1: Înghețarea salariului minim

Prima variantă, susținută de o parte din mediul de afaceri, ar fi menținerea salariului minim la 4.050 de lei brut. Patronatele avertizează că o nouă creștere ar pune presiune uriașă pe firmele mici și mijlocii, deja afectate de scumpiri, de scăderea consumului și de numărul mare de insolvențe înregistrate în 2025. Potrivit acestora, multe companii nu ar putea susține costurile suplimentare fără a recurge la concedieri.

Scenariul 2: Majorarea conform legii

A doua variantă are la bază legea aflată în vigoare, care prevede un mecanism automat de creștere a salariului minim, corelat cu productivitatea și inflația. Astfel, Guvernul analizează trei praguri posibile de majorare:

4.325 lei brut,

4.595 lei brut,

4.778 lei brut (scenariul cel mai optimist).

Diferența dintre aceste variante depinde de scenariile macroeconomice pentru anul viitor, de evoluția prețurilor și de veniturile la bugetul de stat. PSD susține cea mai mare variantă, argumentând că românii cu venituri mici sunt cei mai afectați de scumpirile din ultimii ani.

Premierul Ilie Bolojan urmează să tranșeze disputa în perioada următoare, după consultări cu patronatele și sindicatele. Guvernul va trebui să ia o decizie până la finalul anului, pentru ca noile salarii să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026.

Românii, printre cei mai prost plătiți din UE

Deși o majorare a salariului minim ar aduce venituri suplimentare la buget, prin contribuții mai mari la asigurările sociale, România rămâne una dintre țările cu cele mai mici salarii din Uniunea Europeană.

Media europeană pentru plata unei ore de muncă este de 33,5 euro, în timp ce în România este de doar 12,5 euro, adică mai puțin de jumătate din media UE. Sub noi se mai află doar Bulgaria, cu 10,6 euro pe oră. În schimb, în state precum Franța sau Germania, valoarea depășește 43 de euro.

Economistul Adrian Codîrlașu, președintele CFA România, atrage atenția că majorările nominale din ultimii ani nu au fost suficiente pentru a acoperi scumpirile: „Dacă comparăm creșterea salariilor cu creșterea prețurilor, rezultă o scădere a salariului real, deci o scădere a puterii de cumpărare.”

În plus, România are o particularitate unică în UE: salariul mediu la stat este mai mare decât cel din mediul privat, iar cheltuielile cu personalul bugetar depășesc 33% din PIB, potrivit aceleiași surse.