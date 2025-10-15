Înghețarea salariilor și pensiilor românilor în 2026, mai probabilă decât ai crede. Avertismentul de la Guvern

După ani de creșteri constante ale veniturilor bugetarilor și pensionarilor, 2026 s-ar putea dovedi anul în care România apasă frâna. Premierul Ilie Bolojan ar fi transmis, în cadrul discuțiilor din coaliția de guvernare, că statul nu va dispune de resursele financiare necesare pentru majorări salariale și de pensii în anul următor. Deși măsura este momentan doar în fază de analiză, surse politice susțin că probabilitatea implementării ei este ridicată, pe fondul crizei bugetare și al presiunilor impuse de Comisia Europeană privind reducerea deficitului.

În termeni concreți, înghețarea ar însemna că pensiile, salariile și salariul minim vor rămâne la nivelul actual, fără nicio ajustare în 2026. Măsura ar fi una extrem de dificilă pentru milioane de români, mai ales în contextul creșterii constante a prețurilor, a taxelor și a TVA-ului, care deja apasă asupra bugetelor personale.

De ce se discută despre înghețarea veniturilor în 2026

Premierul Ilie Bolojan ar fi explicat colegilor săi din coaliție că, în 2026, Guvernul trebuie să reducă deficitul bugetar la aproximativ 6% din PIB, un obiectiv asumat în fața partenerilor europeni. Pentru a atinge această țintă, este nevoie de o disciplină fiscală severă, iar stoparea creșterilor de venituri ar fi una dintre măsurile considerate inevitabile.

„Sunt șanse foarte mici ca salariile și pensiile să crească anul viitor. România trebuie să își stabilizeze bugetul și să evite un derapaj care ne-ar putea costa miliarde în finanțări europene pierdute”, ar fi spus premierul, potrivit unor surse citate de Capital.

Conform acelorași surse, Bolojan a precizat că abia după o reducere consistentă a deficitului – de cel puțin două puncte procentuale – Guvernul ar putea lua în calcul reluarea creșterilor salariale, dar numai în funcție de rata inflației și de capacitatea bugetului de a susține aceste ajustări într-un mod sustenabil.

Această abordare conservatoare reflectă o realitate economică dură: în ultimii doi ani, cheltuielile statului cu salariile și pensiile au crescut semnificativ, în timp ce veniturile bugetare au rămas sub așteptări, chiar și după introducerea noilor taxe din 2025.

Impactul asupra populației și riscurile sociale

Dacă scenariul înghețării veniturilor se confirmă, pensionarii și bugetarii vor fi cei mai afectați. Fără indexări și ajustări, puterea de cumpărare ar scădea vizibil, având în vedere că inflația este estimată la peste 6% în 2026. Asta înseamnă că prețurile vor continua să crească, în timp ce veniturile vor rămâne fixe, diminuând semnificativ valoarea reală a pensiilor și salariilor.

Pentru pensionari, situația ar putea fi și mai dificilă, deoarece legea actuală a pensiilor prevede indexări anuale tocmai pentru a compensa inflația. Înghețarea ar suspenda acest mecanism, cel puțin temporar, ceea ce ar contrazice principiul de protecție socială invocat de Consiliul Fiscal și de Ministerul Muncii.

Pe de altă parte, Guvernul ar încerca să evite riscurile unei recesiuni fiscale profunde. Creșterea accelerată a cheltuielilor bugetare a dus la o presiune uriașă asupra împrumuturilor externe, iar dobânzile plătite de România pentru finanțarea deficitului au ajuns printre cele mai mari din Uniunea Europeană.

În acest context, măsura înghețării veniturilor ar putea fi văzută ca un rău necesar pentru a stabiliza finanțele publice. Însă, fără măsuri compensatorii pentru categoriile vulnerabile, impactul social ar fi semnificativ, mai ales în rândul vârstnicilor și al familiilor cu venituri mici.

Ce ar putea urma după 2026

Premierul Bolojan a lăsat totuși deschisă posibilitatea unei revizuiri a măsurii în a doua jumătate a anului 2026, în funcție de evoluția economiei. Dacă România va reuși să reducă deficitul bugetar și să mențină o inflație controlată, Guvernul ar putea aproba o indexare limitată, cel puțin pentru pensiile mici.

„Dacă România va reuși să reducă deficitul cu peste două puncte procentuale, atunci, cu siguranță, vor exista condiții pentru ca salariile și pensiile să fie majorate, probabil în raport cu inflația și cu capacitatea bugetului de a susține creșterile într-o manieră sustenabilă”, a afirmat premierul, conform surselor guvernamentale.

Totuși, în absența unei creșteri economice consistente, scenariul cel mai probabil rămâne unul de stagnare a veniturilor pentru anul viitor, ceea ce ar putea genera presiuni suplimentare asupra consumului intern și a pieței muncii.

Până la definitivarea bugetului pe 2026, înghețarea pensiilor și salariilor rămâne o posibilitate reală – una pe care Guvernul pare dispus să o asume pentru a evita un colaps fiscal.