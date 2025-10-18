Ultima ora
Explozie puternică în cartierul Rahova din București: mai multe etaje ale unui bloc au fost distruse. Au fost confirmate trei decese UPDATE
18 oct. 2025 | 12:50
de Diana Dumitrache

Ce se întâmplă cu familiile afectate de explozia din Rahova. Bujduveanu: „Relocăm pe termen mediu și lung”. Adevărul despre sigiliile puse de Distrigaz

Eveniment
Ce se întâmplă cu familiile afectate de explozia din Rahova. Bujduveanu:
Bujduveanu, anunţ despre familiile afectate de explozia din Rahova (Foto: Profimedia)

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat că peste 80 de persoane dintre cele care locuiau în blocul grav afectat de explozia produsă vineri, în Sectorul 5, au fost deja cazate temporar în hoteluri. Edilul a subliniat că adevărata provocare începe de luni, când Primăria Capitalei va trebui să asigure relocarea pe termen mediu și lung a tuturor familiilor care nu mai pot reveni în locuințele lor.

Bujduveanu, anunţ despre familiile afectate de explozia din Rahova

„Ne pregătim pentru etapa cea mai grea, de luni, în care trebuie să relocăm fiecare familie pe termen mediu și pe termen lung. Spațiile de chirie le împărțim în două categorii: prima opțiune o reprezintă locuințele aflate în proprietatea Municipiului București, iar a doua — cele închiriate de pe piața liberă. Ieri, în Consiliul General, am aprobat aproape 3 milioane de lei pentru această acțiune”, a declarat Bujduveanu.

Până în prezent, 86 de persoane au acceptat cazare în patru hoteluri din Capitală, însă în total aproape 400 de locatari ai blocului afectat urmează să fie mutați în apartamente provizorii începând de luni. Primarul a precizat că a discutat cu premierul Ilie Bolojan, care a dat asigurări că Guvernul va sprijini Primăria Capitalei în identificarea unor soluții pentru asigurarea de locuințe celor care au rămas fără adăpost.

În ceea ce privește accesul în blocul avariat, edilul a subliniat că scara unde s-a produs deflagrația este complet interzisă locatarilor, din cauza riscului de colaps.

Vezi și:
Teama locatarilor din blocul vecin exploziei din Rahova: „Și la noi mirosea a gaze”. O nouă tragedie se poate produce oricând
Administratorul blocului din Rahova, audiat ore întregi. Minutele lipsă din cronologie ar putea schimba cursul anchetei

„Nimeni nu poate intra acolo, este periculos. În schimb, în imobilele învecinate, oamenii pot intra, însoțiți de Poliție, pentru a-și lua bunurile de strictă necesitate”, a precizat acesta.

Zeci de familii au rămas pe drumuri, după explozie (Foto: Profimedia)

Zeci de familii au rămas pe drumuri, după explozie (Foto: Profimedia)

Adevărul despre sigiliile puse de Distrigaz

Pe lângă măsurile de sprijin pentru sinistrați, Stelian Bujduveanu a anunțat și o întâlnire programată săptămâna viitoare cu reprezentanții Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) și ai Distrigaz Sud Rețele, pentru a analiza cauzele tragediei și modul în care pot fi prevenite astfel de incidente.

„Am discutat cu președintele ANRE și, de luni, vom avea o întâlnire aplicată cu Distrigaz. Problema este că aceste sigilii decorative nu salvează vieți, ci doar previn furtul de gaz. Noi vrem o abordare mult mai directă și mai aplicată pentru siguranța cetățenilor”, a afirmat Bujduveanu.

Declarațiile sale vin după ce echipele Distrigaz au descoperit, joi, prezența gazului natural în scara blocului, sistând alimentarea și aplicând un sigiliu la robinetul de branșament. Vineri dimineață, același sigiliu a fost găsit rupt, iar în scurt timp s-a produs explozia devastatoare.

Primăria Capitalei, în colaborare cu Guvernul și autoritățile de reglementare, caută acum soluții durabile pentru sinistrați, dar și măsuri ferme pentru creșterea siguranței instalațiilor de gaze din imobilele bucureștene.

Când ninge în Bucureşti? Toţi aşteaptă zăpadă de Sărbători
Revista presei
Adevarul
Hoți de cai la nivel european. Mai mulți români puseseră la punct o rețea prin care traficau cai de tracțiune Comtois furați din Franța. Un exemplar costă 5.500 de euro
Playsport.ro
Unul dintre oamenii-cheie ai Interului va pleca la final de sezon. Cristi Chivu urmăreşte un...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Zodiile care își îmbunătățesc relațiile în săptămâna 20 și 26 octombrie 2025. Văd lucrurile diferit
Playtech Știri
Era unul dintre cei mai frumoşi actori de la Hollywood, însă acum este de nerecunoscut. Toate femeile îl adorau în anii ’90
Playtech Știri
Zodiile chinezești care atrag succesul în a doua parte a lunii octombrie 2025. Banii vin din toate direcţiile în următoarele zile
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...