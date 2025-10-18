Ce se întâmplă cu familiile afectate de explozia din Rahova. Bujduveanu: „Relocăm pe termen mediu și lung”. Adevărul despre sigiliile puse de Distrigaz

Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat că peste 80 de persoane dintre cele care locuiau în blocul grav afectat de explozia produsă vineri, în Sectorul 5, au fost deja cazate temporar în hoteluri. Edilul a subliniat că adevărata provocare începe de luni, când Primăria Capitalei va trebui să asigure relocarea pe termen mediu și lung a tuturor familiilor care nu mai pot reveni în locuințele lor.

Bujduveanu, anunţ despre familiile afectate de explozia din Rahova

„Ne pregătim pentru etapa cea mai grea, de luni, în care trebuie să relocăm fiecare familie pe termen mediu și pe termen lung. Spațiile de chirie le împărțim în două categorii: prima opțiune o reprezintă locuințele aflate în proprietatea Municipiului București, iar a doua — cele închiriate de pe piața liberă. Ieri, în Consiliul General, am aprobat aproape 3 milioane de lei pentru această acțiune”, a declarat Bujduveanu.

Până în prezent, 86 de persoane au acceptat cazare în patru hoteluri din Capitală, însă în total aproape 400 de locatari ai blocului afectat urmează să fie mutați în apartamente provizorii începând de luni. Primarul a precizat că a discutat cu premierul Ilie Bolojan, care a dat asigurări că Guvernul va sprijini Primăria Capitalei în identificarea unor soluții pentru asigurarea de locuințe celor care au rămas fără adăpost.

În ceea ce privește accesul în blocul avariat, edilul a subliniat că scara unde s-a produs deflagrația este complet interzisă locatarilor, din cauza riscului de colaps.

„Nimeni nu poate intra acolo, este periculos. În schimb, în imobilele învecinate, oamenii pot intra, însoțiți de Poliție, pentru a-și lua bunurile de strictă necesitate”, a precizat acesta.

Adevărul despre sigiliile puse de Distrigaz

Pe lângă măsurile de sprijin pentru sinistrați, Stelian Bujduveanu a anunțat și o întâlnire programată săptămâna viitoare cu reprezentanții Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) și ai Distrigaz Sud Rețele, pentru a analiza cauzele tragediei și modul în care pot fi prevenite astfel de incidente.

„Am discutat cu președintele ANRE și, de luni, vom avea o întâlnire aplicată cu Distrigaz. Problema este că aceste sigilii decorative nu salvează vieți, ci doar previn furtul de gaz. Noi vrem o abordare mult mai directă și mai aplicată pentru siguranța cetățenilor”, a afirmat Bujduveanu.

Declarațiile sale vin după ce echipele Distrigaz au descoperit, joi, prezența gazului natural în scara blocului, sistând alimentarea și aplicând un sigiliu la robinetul de branșament. Vineri dimineață, același sigiliu a fost găsit rupt, iar în scurt timp s-a produs explozia devastatoare.

Primăria Capitalei, în colaborare cu Guvernul și autoritățile de reglementare, caută acum soluții durabile pentru sinistrați, dar și măsuri ferme pentru creșterea siguranței instalațiilor de gaze din imobilele bucureștene.