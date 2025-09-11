Ce se întâmplă atunci când dezinformarea devine virală – Un clip fake cu lansarea iPhone 17 Pro a primit 130 de milioane de vizualizări

Un clip fals care prezintă un iPhone 17 Pro cu funcții inexistente a adunat peste 130 de milioane de vizualizări pe Instagram Reels, atrăgând atenția asupra fenomenului dezinformării în social media.

Apple a prezentat pe 10 septembrie 2025 noile modele iPhone 17 Pro și Pro Max, disponibile pentru precomandă din 12 septembrie și cu livrările programate să înceapă pe 19 septembrie.

Lansarea oficială și apariția clipurilor înșelătoare

La evenimentul de lansare au participat inclusiv creatori de conținut cunoscuți, precum MrBeast, care au avut acces la telefoane pentru sesiuni demonstrative.

Totuși, odată cu lansarea, pe platformele sociale au început să circule și clipuri false ce pretind a arăta caracteristici inexistente ale noului model.

Unul dintre cele mai populare videoclipuri, încărcat pe Instagram Reels, prezintă un iPhone 17 Pro în nuanța „Cosmic Orange” cu un sistem de camere rotativ și un ecran secundar ascuns pentru selfie-uri. În realitate, aceste funcționalități nu au fost anunțate de Apple.

Căutările pentru „iPhone 17” pe Instagram arată că rezultatele de top sunt dominate de astfel de videoclipuri trucate, care creează confuzie în rândul utilizatorilor.

Reacția utilizatorilor și riscurile fenomenului

În secțiunile de comentarii, mulți urmăritori au semnalat că își dau seama că imaginile sunt false, tratându-le mai degrabă ca pe o glumă virală. Un utilizator a scris ironic: „va mai dura încă 10 ani până să vedem așa ceva”.

Totuși, succesul clipurilor indică o problemă mai amplă: popularitatea masivă a unor conținuturi înșelătoare poate alimenta așteptări nerealiste și poate diminua încrederea publicului în sursele de informare oficiale.

Fenomenul este cu atât mai relevant în contextul în care rețelele sociale devin sursa principală de informare pentru milioane de utilizatori.

Un video bine realizat, dar fals, poate eclipsa anunțurile oficiale, mai ales atunci când ajunge la peste 100 de milioane de vizualizări în câteva zile.

În același timp, astfel de practici ridică întrebări despre responsabilitatea platformelor în gestionarea și verificarea conținutului.

În lipsa unor mecanisme clare de moderare, materialele fabricate pot circula nestingherite, transformând lansările de produse tehnologice în teren fertil pentru speculații și manipulare vizuală.

Concluzia este că lansarea iPhone 17 Pro nu a fost doar un eveniment tehnologic major, ci și un test pentru modul în care publicul și platformele reacționează la conținuturile false.

Chiar dacă pentru unii aceste clipuri par simple divertismente, impactul lor asupra percepției colective nu poate fi ignorat.