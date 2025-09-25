Ce salariu ia un şofer fără experienţă în Spania. Se caută sute de angajaţi

O companie spaniolă din domeniul transporturilor urbane a lansat o campanie de recrutare de amploare, căutând să angajeze sute de șoferi, inclusiv persoane fără experiență anterioară. Posturile sunt disponibile în mai multe orașe mari, iar angajatorul pune accent pe permisele valabile și pe disponibilitatea pentru program flexibil, adaptat cerințelor livrărilor zilnice. Această inițiativă vine în contextul creșterii cererii pentru servicii de transport și livrare în mediul urban și suburban, oferind o oportunitate semnificativă pentru cei aflați la început de carieră, care doresc să se integreze pe piața muncii din Spania.

Ce salariu poate primi un şofer fără experienţă în Spania

O companie spaniolă din domeniul livrărilor urbane a lansat o campanie de recrutare masivă, vizând angajarea a 500 de șoferi în orașele Madrid și Barcelona, inclusiv pentru candidați fără experiență, potrivit informațiilor publicate pe site-ul StiriDiaspora.ro. Posturile sunt accesibile oricui deține permis de conducere valabil de minimum 12 luni și are cel puțin 8 puncte pe carnet, iar salariul brut lunar oferit variază între 1.300 și 1.500 de euro.

Angajații vor fi implicați în livrări pe rute urbane și suburbane, în contextul creșterii cererii înainte de perioadele aglomerate, cum ar fi Black Friday și Crăciun. Programul de lucru este solicitant, implicând activitate de luni până duminică, cu două zile libere pe săptămână. În plus, posturile disponibile acoperă zone precum El Prat, Zona Franca, Barcelona City, Rubí, Mollet del Vallés și Montcada i Reixac în Barcelona, și Getafe, Vicálvaro, San Fernando de Henares, Coslada și Leganés în Madrid, pentru a acoperi eficient livrările din aceste regiuni.

Procesul de recrutare se desfășoară prin agenția de resurse umane Randstad, iar candidații interesați pot aplica atât prin intermediul aplicației mobile a agenției, cât și prin site-ul oficial al companiei. Aceasta reprezintă o oportunitate semnificativă pentru tinerii care doresc să lucreze în Spania, oferind un loc de muncă stabil, cu salariu competitiv și fără cerințe de experiență anterioară.

Specialiștii în resurse umane subliniază că astfel de oferte vin în contextul deficitului de șoferi în transportul urban și suburban, accentuat de creșterea comenzilor online și a logisticii comerciale. Pentru mulți români sau cetățeni ai altor țări europene, aceasta reprezintă o oportunitate de a obține venituri substanțiale, cu posibilitatea de a câștiga experiență într-un mediu internațional.

Salariul oferit, de 1.300-1.500 de euro brut, se situează peste salariul minim interprofesional spaniol, oferind astfel un avantaj atractiv pentru persoanele aflate la început de carieră. În plus, experiența acumulată în transportul urban poate deschide uși pentru posturi mai bine plătite în sectorul logistic și de curierat, pe termen mediu și lung.

Această campanie de recrutare subliniază cererea ridicată de personal în industria livrărilor din Spania, mai ales în perioadele de vârf, și evidențiază oportunitățile pe care piața europeană le oferă candidaților fără experiență, dar dornici să învețe rapid și să se integreze într-un mediu de lucru dinamic.