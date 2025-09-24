Ultima ora
Cum ai putea să ai harta gropilor din asfalt direct în telefonul tău. Așa îți vei duce mașina la service mai rar
24 sept. 2025 | 16:57
de Ioana Bucur

Șoferii nu vor mai aștepta la poliție pentru accidente ușoare. Cazurile vor fi rezolvate direct de asigurători

Șoferii nu vor mai aștepta la poliție pentru accidente ușoare. Cazurile vor fi rezolvate direct de asigurători
Imagine arhivă. Foto: Pixabay

Ministerul de Interne pregătește schimbări importante pentru gestionarea accidentelor ușoare, astfel încât șoferii care își avariază singuri mașinile sau le găsesc lovite de copaci ori țurțuri să nu mai fie nevoiți să stea la cozi la Poliție. În noile condiții, aceste cazuri vor fi soluționate direct prin asigurători, printr-o aplicație online specială.

Ce schimbări se pregătesc

Măsura are scopul de a reduce aglomerația din birourile pentru accidente ușoare, unde ajung zilnic sute de șoferi. Doar în Capitală, în medie, 150 de conducători auto se prezintă pentru astfel de situații, iar fiecare dosar necesită aproximativ 45 de minute din timpul unui polițist.

„Vorbim despre 30% dintre evenimentele rutiere ușoare care pot fi preluate de către un inspector de daună sau de către asigurător”, a explicat Bogdan Oproiu, șeful Poliției Rutiere IGPR, potrivit Observator News.

Astfel, autorizația de reparație nu va mai fi necesară în cazurile în care mașinile sunt avariate în mod individual sau de factori naturali. În schimb, aplicația gestionată de asigurători va permite soluționarea rapidă a dosarelor de daună. Birourile de accidente ușoare vor rămâne, însă, funcționale pentru cazurile mai complicate – cele în care sunt implicate mai multe vehicule sau nu există consens asupra vinovăției.

Noua formulă ar urma să elibereze o parte din polițiștii rutieri din birouri și să îi trimită în stradă. În București, din cei 33 de agenți care gestionează accidente ușoare, nouă vor fi redirecționați pentru dirijarea traficului.

„Prezența polițiștilor în intersecții ajută la fluidizare, chiar dacă nu rezolvă complet problema. Important e să fie menținut centrul liber pentru a evita blocajele”, a declarat Dan Jianu, fost șef al Brigăzii Rutiere.

Asigurătorii recunosc atât beneficiile, cât și provocările acestei măsuri. „Avantajul este că va stimula piața de brokeraj, pentru că oamenii vor căuta mai des consultanță. Dezavantajul este că volumul de muncă al asigurătorilor va crește semnificativ”, a explicat brokerul de asigurări Marius Constantinescu.

La nivel național, anul trecut au fost raportate aproape 90.000 de accidente ușoare, dintre care o treime doar în București. Noua reglementare ar putea reduce presiunea pe Poliție și accelera soluționarea cazurilor minore.

