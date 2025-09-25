Ultima ora
Cum ai putea să ai harta gropilor din asfalt direct în telefonul tău. Așa îți vei duce mașina la service mai rar
25 sept. 2025 | 06:00
de Alexandru Puiu

Toți șoferii care au făcut accident trebuie să cunoască legea. Când mai ai voie să circuli, s-ar putea să rămâi fără permis de conducere

ACTUALITATE
Toți șoferii care au făcut accident trebuie să cunoască legea. Când mai ai voie să circuli, s-ar putea să rămâi fără permis de conducere
Codul Rutier 2025 despre accidente / foto: Playtech

Un accident rutier, chiar și unul minor, nu se rezumă doar la rezolvarea pe loc a pagubelor. Codul Rutier 2025 prevede o serie de pași obligatorii, fără de care riști să primești amenzi mari sau chiar să rămâi fără permisul de conducere. Printre aceștia se numără obținerea unei autorizații de reparație, un document esențial pentru remedierea legală a avariilor și deschiderea dosarului de daună la firma de asigurări.

Mulți șoferi nu știu însă dacă pot continua să circule cu mașina avariată după ce au primit această autorizație. Răspunsul depinde strict de gravitatea defecțiunilor și de riscurile pe care le prezintă vehiculul în trafic.

Ce este autorizația de reparație și de ce este obligatorie

Autorizația de reparație este emisă de Poliție, de biroul de accidente ușoare sau, în unele cazuri, în baza unei înțelegeri amiabile între șoferi. Documentul menționează avariile vizibile și datele vehiculului, fiind indispensabil pentru efectuarea legală a reparațiilor.

Accident rutier cu o mașină fără RCA. Cine plătește daunele și cum acționezi în 2025. Ghidul complet pentru a obține despăgubiri
Ce faci dacă ai avut accident cu maşina în Grecia sau Bulgaria? Paşii de urmat pentru a nu avea probleme

Fără această autorizație, niciun service auto nu are voie să repare mașina implicată într-un accident. Codul Penal prevede chiar sancțiuni dure pentru încălcarea acestei reguli: închisoare de la 3 luni la 2 ani sau amendă.

Important de știut este că și accidentele ușoare, inclusiv cele în care doar propria mașină a fost avariată, trebuie raportate în termen de 24 de ore. Doar așa vei putea primi documentul care îți permite să remediezi legal daunele.

Mai ai voie să circuli după ce ai făcut accident?

Odată ce ai obținut autorizația de reparație, ai la dispoziție 30 de zile pentru a remedia avariile. În acest interval, circulația cu vehiculul este permisă doar dacă mașina nu prezintă defecțiuni majore sau periculoase.

De exemplu, o bară de protecție îndoită sau zgâriată nu reprezintă un risc de siguranță. Însă, dacă sunt afectate sistemele de direcție, frânare sau structura de rezistență, vehiculul devine un pericol pentru tine și ceilalți participanți la trafic. În aceste cazuri, mașina nu are voie să circule nici măcar cu autorizație de reparație sau cu ITP valabil.

Singura soluție legală pentru a transporta un vehicul cu defecțiuni grave este pe platformă. Dacă ignori această regulă și ești prins la volanul unei mașini nesigure, Poliția poate reține talonul, numerele de înmatriculare și chiar permisul de conducere.

Cu alte cuvinte, legea îți permite să circuli după un accident doar în limitele siguranței. Iar dacă defecțiunile sunt serioase, riști nu doar amenzi mari, ci și suspendarea dreptului de a conduce.

