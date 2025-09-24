Ce înseamnă un salariu echitabil în România, cum îți dai seama că ești plătit bine sau prost în raport cu munca ta

Pe 18 septembrie este marcată, anual, Ziua Internațională a Salarizării Echitabile, o inițiativă ONU ce atrage atenția asupra dreptului fiecărei persoane de a primi o remunerație corectă pentru munca depusă. În România, principiile legate de salariul echitabil sunt reglementate prin Constituție și Codul muncii, iar cunoașterea acestor reguli te poate ajuta să înțelegi dacă ești plătit corect sau nu.

Un salariu echitabil nu înseamnă doar să primești peste salariul minim, ci să fii remunerat proporțional cu valoarea muncii tale, fără discriminări și cu respectarea tuturor obligațiilor legale ale angajatorului.

Cum definește legea salariul echitabil

Codul muncii stabilește câteva repere clare. În primul rând, există salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată , stabilit anual de Guvern – în prezent, 4.050 de lei. Aceasta este suma minimă la care ai dreptul pentru un program normal de muncă, fără a putea fi „completată” cu sporuri sau tichete pentru a atinge acest nivel. Sporurile și adaosurile se adaugă separat.

Un salariu echitabil mai înseamnă și egalitate de tratament . Pentru muncă egală sau de valoare egală, remunerația trebuie să fie aceeași, indiferent de sex, vârstă, religie sau alte criterii. Orice discriminare salarială este interzisă prin lege.

De asemenea, salariul are prioritate la plată față de alte obligații financiare ale angajatorului și trebuie achitat cel puțin o dată pe lună, la data prevăzută în contract. Întârzierea nejustificată sau neplata atrage obligația de despăgubire din partea angajatorului.

Semne că ești plătit corect sau nu

Dacă primești sub salariul minim brut stabilit prin lege, angajatorul tău încalcă direct Codul muncii. Amenzile pentru o astfel de practică sunt între 3.000 și 5.000 de lei pentru fiecare angajat aflat în această situație.

Pe lângă acest prag de bază, trebuie să verifici dacă primești sporurile obligatorii prevăzute de lege. De exemplu, pentru munca de noapte ai dreptul fie la program redus cu o oră fără diminuarea salariului, fie la un spor de 25% pentru orele lucrate. În cazul muncii în weekend sau sărbători legale, trebuie să beneficiezi fie de timp liber corespunzător, fie de plăți suplimentare.

Un salariu echitabil presupune și transparență: să știi clar cum se calculează remunerația ta, care este salariul de bază și ce sporuri sau bonusuri se adaugă. Dacă aceste informații nu sunt clare sau dacă salariul de bază este mascat prin alte adaosuri, există riscul ca drepturile tale să fie încălcate.

De ce este importantă salarizarea echitabilă

Un salariu corect nu reprezintă doar o obligație legală a angajatorului, ci și o condiție esențială pentru respectarea demnității în muncă. Remunerația echitabilă asigură stabilitate financiară, reduce inegalitățile sociale și contribuie la crearea unui climat de lucru sănătos.

Din perspectiva angajatorului, respectarea acestor reguli nu este doar o chestiune de conformitate juridică, ci și o investiție în motivarea și retenția angajaților. O companie care oferă salarii echitabile și respectă legea își construiește o reputație mai bună și atrage mai ușor personal calificat.

Pentru tine, ca angajat, cunoașterea drepturilor legale legate de salariu înseamnă puterea de a evalua corect dacă ești remunerat bine sau prost în raport cu munca ta.