Ultima ora
Un britanic a cumpărat două case la un euro, în Italia, şi a dezvăluit toate costurile ascunse. Cât a plătit în final pentru cele două locuinţe
20 aug. 2025 | 09:57
de Vieriu Ionut

Ce salariu are un administrator de bloc în 2025 și cine îl stabilește

UTILE
Ce salariu are un administrator de bloc în 2025 și cine îl stabilește

În România, funcția de administrator de bloc rămâne esențială pentru buna gestionare a condominiilor, iar remunerarea acesteia este subiect de discuție în numeroase asociații de proprietari. Potrivit legislației în vigoare, alături de responsabilități clare, modul de stabilire al salariului este reglementat și discutat în comunitate.

Cine stabilește salariul administratorului de bloc?

Salariul unui administrator de bloc nu este impus prin lege, ci este stabilit de Adunarea Generală a Asociației de Proprietari, conform Legii nr. 196/2018. Contractul, fie individual de muncă, fie de prestări servicii, este semnat de către comitetul executiv și ulterior comunicat proprietarilor. Proprietarii au un rol activ în aprobarea sumelor în ședințele Asociației.

Cât poate câștiga în medie un administrator de bloc în 2025?

Remunerația variază semnificativ, în funcție de mai mulți factori: numărul de apartamente administrate, zona (oraș mare vs. oraș mic), complexitatea serviciilor și forma de angajare (PFA sau contract).

Vezi și:
Cum se poate demite un administrator de bloc fără a aştepta şedinţele? Detaliul din lege important de ştiut de locatari

Conform datelor recente:

  • Bloc mic (10–20 apartamente): între 2.500 și 3.000 lei brut/lună
  • Bloc mediu (20–40 apartamente): între 3.000 și 4.000 lei brut/lună
  • Bloc mare (peste 40 apartamente): între 4.000 și 6.000 lei brut/lună, uneori chiar mai mult

Datele agregate de Asociația Administratorilor de Imobile din România indică o medie generală între 2.500 și 5.000 lei pe lună, variind în funcție de locație și volum de muncă. În centre precum București, Timișoara sau Cluj-Napoca, o plajă realistă este între 3.500 și 6.000 lei pe lună, pe când zonele mai mici se situează între 2.000 și 3.500 lei

Cum se acoperă acest salariu?

Salariul este considerat o cheltuială comună și este împărțit între locatari, conform cotei-părți indivize. De exemplu, într-un bloc din București cu 72 de apartamente:

  • Garnosieră: 56 lei
  • Apartament cu 2 camere: 102 lei
  • Apartament cu 3 camere: 137 lei
  • Apartament cu 4 camere: 165 lei
  • Total lunar pentru salarii: 8.232 lei

Astfel, fiecare locatar contribuie direct la salariul administratorului prin întreținere. În București, s-a calculat că un bloc cu două scări și 60 de apartamente poate genera un salariu de aproximativ 1.800 lei pe lună, adică 21.600 lei anual . În Ploiești, administratorii pot încasa între 25 și 35 lei per apartament, ceea ce poate conduce la câștiguri de ordinul miilor de lei, mai ales când administrează multiple blocuri.

În 2025, salariul unui administrator de bloc în România este stabilit democratic prin decizia Adunării Generale a Asociației de Proprietari. Remunerația variază între 2.500 și 6.000 lei brut pe lună, în funcție de mărimea blocului și de zona geografică. Aceste costuri sunt împărțite între locatari conform cotei-părți indivize, consolidând responsabilitatea comună pentru administrarea eficientă a clădirii.

Canicula revine în forță în România: temperaturile cresc cu 15 grade, de la o zi la alta. Zonele vizate de noul cod emis de ANM
Recomandări
Ce conțin cu adevărat sucurile din comerț. Rezultatele testelor i-au șocat chiar și pe specialiști
Ce conțin cu adevărat sucurile din comerț. Rezultatele testelor i-au șocat chiar și pe specialiști
Jocul World of Warcraft lansează o nouă expansiune cu bătălii epice și case pentru jucători
Jocul World of Warcraft lansează o nouă expansiune cu bătălii epice și case pentru jucători
Concedieri masive la IgniteTech: 80% dintre angajați, înlocuiți după opoziția față de inteligența artificială
Concedieri masive la IgniteTech: 80% dintre angajați, înlocuiți după opoziția față de inteligența artificială
Meta lansează la nivel global funcția de traducere vocală AI pentru Reels: Ce poți face cu ea, ce limbi sunt disponibile?
Meta lansează la nivel global funcția de traducere vocală AI pentru Reels: Ce poți face cu ea, ce limbi sunt disponibile?
Pierce Brosnan, din nou în rolul lui James Bond? Ce a declarat actorul, legătura cu Denis Villeneuve
Pierce Brosnan, din nou în rolul lui James Bond? Ce a declarat actorul, legătura cu Denis Villeneuve
Programul Rabla 2025 – tot ce trebuie să știi despre varianta actualizată de Guvernul Bolojan. Cât este bugetul până în 2030
Programul Rabla 2025 – tot ce trebuie să știi despre varianta actualizată de Guvernul Bolojan. Cât este bugetul până în 2030
ING oprește accesul la HomeBank din browserul mobil, schimbare majoră pentru clienții din România. Cum te afectează
ING oprește accesul la HomeBank din browserul mobil, schimbare majoră pentru clienții din România. Cum te afectează
Cât au ajuns să câștige profesorii din meditații în 2024. Suma reală ar fi, de fapt, mult mai mare decât cea declarată la ANAF: „Cel puțin dublă”
Cât au ajuns să câștige profesorii din meditații în 2024. Suma reală ar fi, de fapt, mult mai mare decât cea declarată la ANAF: „Cel puțin dublă”
Revista presei
Adevarul
Ucraina a lansat o rachetă de croazieră cu o rază de acțiune de aproape 3.000 km
Playsport.ro
Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
4 zodii care sunt atrase doar de persoane inteligente. Aceşti nativi îţi urmăresc fiecare pas pentru a te ”citi”
Playtech Știri
Oana Sîrbu, de nerecunoscut la cea mai recentă apariţie. Fanii au acuzat-o că şi-a modificat chipul prea tare. Foto
Playtech Știri
Zacusca rapidă a lui Chef Florin Dumitrescu a devenit virală. Are ingrediente clasice, se face repede, dar gustul este unic
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou