Ce salariu are un administrator de bloc în 2025 și cine îl stabilește

În România, funcția de administrator de bloc rămâne esențială pentru buna gestionare a condominiilor, iar remunerarea acesteia este subiect de discuție în numeroase asociații de proprietari. Potrivit legislației în vigoare, alături de responsabilități clare, modul de stabilire al salariului este reglementat și discutat în comunitate.

Cine stabilește salariul administratorului de bloc?

Salariul unui administrator de bloc nu este impus prin lege, ci este stabilit de Adunarea Generală a Asociației de Proprietari, conform Legii nr. 196/2018. Contractul, fie individual de muncă, fie de prestări servicii, este semnat de către comitetul executiv și ulterior comunicat proprietarilor. Proprietarii au un rol activ în aprobarea sumelor în ședințele Asociației.

Cât poate câștiga în medie un administrator de bloc în 2025?

Remunerația variază semnificativ, în funcție de mai mulți factori: numărul de apartamente administrate, zona (oraș mare vs. oraș mic), complexitatea serviciilor și forma de angajare (PFA sau contract).

Conform datelor recente:

Bloc mic (10–20 apartamente): între 2.500 și 3.000 lei brut/lună

Bloc mediu (20–40 apartamente): între 3.000 și 4.000 lei brut/lună

Bloc mare (peste 40 apartamente): între 4.000 și 6.000 lei brut/lună, uneori chiar mai mult

Datele agregate de Asociația Administratorilor de Imobile din România indică o medie generală între 2.500 și 5.000 lei pe lună, variind în funcție de locație și volum de muncă. În centre precum București, Timișoara sau Cluj-Napoca, o plajă realistă este între 3.500 și 6.000 lei pe lună, pe când zonele mai mici se situează între 2.000 și 3.500 lei

Cum se acoperă acest salariu?

Salariul este considerat o cheltuială comună și este împărțit între locatari, conform cotei-părți indivize. De exemplu, într-un bloc din București cu 72 de apartamente:

Garnosieră: 56 lei

Apartament cu 2 camere: 102 lei

Apartament cu 3 camere: 137 lei

Apartament cu 4 camere: 165 lei

Total lunar pentru salarii: 8.232 lei

Astfel, fiecare locatar contribuie direct la salariul administratorului prin întreținere. În București, s-a calculat că un bloc cu două scări și 60 de apartamente poate genera un salariu de aproximativ 1.800 lei pe lună, adică 21.600 lei anual . În Ploiești, administratorii pot încasa între 25 și 35 lei per apartament, ceea ce poate conduce la câștiguri de ordinul miilor de lei, mai ales când administrează multiple blocuri.

În 2025, salariul unui administrator de bloc în România este stabilit democratic prin decizia Adunării Generale a Asociației de Proprietari. Remunerația variază între 2.500 și 6.000 lei brut pe lună, în funcție de mărimea blocului și de zona geografică. Aceste costuri sunt împărțite între locatari conform cotei-părți indivize, consolidând responsabilitatea comună pentru administrarea eficientă a clădirii.