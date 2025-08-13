Ultima ora
Un fermier a cumpărat apă pentru muncitori și a fost amendat de ANAF. Cum s-a apărat acesta: "Am justificat achiziția"
13 aug. 2025 | 13:15
de Badea Violeta

Cum se poate demite un administrator de bloc fără a aştepta şedinţele? Detaliul din lege important de ştiut de locatari
Pasii pentru inlocuirea administratorului de bloc fara a astepta sedinta asociatiei

Nemulțumirile legate de activitatea administratorului de bloc nu trebuie să aștepte luni de zile până la rezolvarea oficială. Legea oferă posibilitatea convocării unei ședințe extraordinare, cu un termen redus de anunțare, atunci când situația o impune. Locatarii trebuie însă să știe exact care sunt pașii prevăzuți de legislație pentru o revocare rapidă și legală.

Metoda prin care poți revoca un administrator de bloc fără să aștepți ședințele oficiale

Pe forumul avocatnet.ro, un utilizator a lansat o întrebare care a atras rapid răspunsuri din partea altor membri:

”Bună ziua! Cum se poate demite un administrator de bloc, mai repede decât așteptând cele 10 zile pentru prima ședință și, apoi, alte câteva zile pentru a doua ședință, în momentul în care el lasă listele de la întreținere într-o cutie poștală pentru a le afișa proprietarul cutiei. Mulțumesc!”.

Postarea a generat discuții aprinse, mai ales că problema ridicată viza un comportament considerat necorespunzător și lipsit de transparență.

Cum să te aperi legal când vecinul provoacă daune repetate în bloc? Pași esențiali pentru a-ți proteja locuința și liniștea
Cine plăteşte pentru reparația, întreținerea sau înlocuirea acoperișului unui bloc. Legea spune clar

Ce spune legea despre convocarea adunării generale

Unul dintre răspunsuri a clarificat imediat procedura prevăzută de Legea nr. 196/2018:

”Bună ziua! Conform legii 196/2018, dacă situația o impune, se poate convoca o adunare generală extraordinară, care poate fi anunțată cu cel puțin 3 zile în avans, fără de 10 zile în cazul adunării generale ordinare.

De asemenea, reconvocarea se face cu cel puțin 3 zile înainte de data stabilită, dar nu mai mult de 15 zile de la data primei convocări. Dacă problema este atât de mare și afectează atât de grav proprietarii, cu siguranță se va întruni cvorumul la prima ședință.”

Astfel, nu este obligatoriu să aștepți procedura standard de 10 zile; există o variantă legală mult mai rapidă atunci când urgența o justifică.

Modalitățile de încetare a mandatului unui administrator

Un alt utilizator a completat cu prevederi clare din legislație privind încetarea mandatului:

”Mandatul încetează prin oricare dintre următoarele moduri:
a) revocarea sa de către mandant – adică de Asociația de Proprietari;
b) renunțarea mandatarului;
c) moartea, incapacitatea sau falimentul mandantului ori a mandatarului.”

În concluzie, pentru demiterea rapidă a unui administrator este suficient ca asociația să convoace o ședință extraordinară, respectând termenul minim de 3 zile, și să întrunească cvorumul necesar. Restul ține de mobilizarea locatarilor și de respectarea procedurii legale, astfel încât decizia să fie validă și aplicabilă imediat.

Cod galben de caniculă în vestul și sud-vestul țării, anunţă ANM. Urmează o scădere a temperaturilor în toată ţara
