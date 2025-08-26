Ultima ora
De ce n-ar trebui să amesteci cafea cu antibiotice, conform oamenilor de știință
26 aug. 2025 | 21:02
de Bianca Dumbrăveanu

Ce s-a întâmplat după ce un român și-a uitat soția pe o autostradă din Germania. Femeia a așteptat zeci de minute, abandonată într-o parcare

O familie de români care călătorea duminică pe o autostradă din Bavaria a trecut printr-o situație greu de imaginat. Un bărbat în vârstă de 39 de ani a oprit mașina într-o parcare pentru o pauză, dar nu a observat că soția sa coborâse și ea. Convins că toată lumea se află în vehicul, a pornit mai departe, lăsând-o pe femeie în urmă. Abia după 45 de minute, la următoarea oprire, și-a dat seama că aceasta lipsește. Cel care a observat dispariția a fost fiul lor, un băiat de 11 ani, care se trezise din somn și i-a spus tatălui că mama coborâse la toaletă, dar nu se mai întorsese.

Cum a fost posibilă încurcătura

Potrivit relatărilor poliției, totul a pornit atunci când bărbatul i-a întrebat pe soție și pe fiul lor dacă au nevoie să meargă la toaletă. Amândoi au spus inițial că nu, iar copilul a adormit din nou pe bancheta din spate. Soția, însă, s-a răzgândit și a coborât, fără ca partenerul să observe. Convins că sunt cu toții în mașină, șoferul a plecat mai departe pe autostradă.

Situația a devenit evidentă abia când mașina a ajuns într-o stație de alimentare din Bad Camberg, în landul Hessa. Atunci, băiatul s-a trezit și i-a atras atenția tatălui că mama lipsește. În acel moment, trecuseră deja trei sferturi de oră de când femeia rămăsese singură în parcare.

Femeia, fără telefon și fără mijloc de transport

Între timp, femeia abandonată în parcarea de pe autostradă se confrunta cu o situație dificilă. Nu avea telefon la ea și nu știa cum să ia legătura cu familia. Singura soluție a fost să ceară ajutorul unui șofer de autocar românesc care se afla întâmplător în zonă.

Șoferul autocarului i-a oferit acces la telefon și un loc în vehicul, ajutând-o să își regăsească familia.

Intervenția poliției germane

După ce situația a fost clarificată, poliția a organizat o întâlnire între femeie și soțul său. Reuniunea familiei a avut loc cu sprijinul șoferului de autocar și al echipajului rutier. Incidentul nu a dus la sancțiuni, dar a atras atenția agenților asupra cât de ușor pot apărea probleme serioase dintr-o neatenție aparent minoră.

Polițiștii au relatat că, înainte de a-și continua drumul, bărbatul a avut parte de o discuție serioasă din partea soției. Experiența a fost una care, deși s-a încheiat fără urmări grave, ar putea rămâne de neuitat pentru întreaga familie.

O lecție pentru șoferii aflați la drum lung

Cazul românilor din Bavaria a devenit rapid subiect de știri în presa din Germania, fiind relatat de cotidianul Bild. Povestea arată cât de important este ca șoferii să fie atenți nu doar la drum, ci și la pasagerii din vehicul. O simplă verificare ar fi putut preveni situația.

În plus, incidentul reamintește că, în timpul călătoriilor lungi, telefoanele și mijloacele de comunicare sunt esențiale pentru a evita complicații. Faptul că femeia nu avea la ea telefonul a făcut ca reîntâlnirea să fie mai dificilă și să depindă de ajutorul altor persoane.

