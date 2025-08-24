O țară din Uniunea Europeană introduce limita de 150 km/h pe autostradă. În ce condiții vor putea șoferii circula cu viteză mai mare

Europa continuă să caute soluții pentru a adapta traficul rutier la infrastructura modernă și la realitățile din teren. Unele state aleg să reducă viteza maximă admisă pe autostrăzi pentru a proteja mediul, în timp ce altele testează limite mai mari pentru a fluidiza traficul. Cehia este prima țară din Uniunea Europeană care va permite șoferilor să circule legal cu 150 km/h pe un tronson de autostradă, dar doar în anumite condiții.

Un proiect-pilot unic în Uniunea Europeană

Noul proiect-pilot va fi implementat pe un tronson de 50 de kilometri al autostrăzii D3, între Tabor și Ceske Budejovice. Autoritățile cehe au decis să instaleze 42 de panouri electronice care vor afișa limita de 150 km/h doar atunci când vremea și traficul permit. Dacă șoseaua este acoperită de gheață, plouă, e ceață sau există alte condiții nefavorabile, limita va rămâne la 130 km/h, standardul aplicat în prezent în Cehia.

Potrivit Direcției Cehe pentru Drumuri și Autostrăzi, testarea oficială va începe la finalul lunii septembrie 2025 și va costa aproximativ 2,2 milioane de euro.

Care este scopul inițiativei

Această schimbare a fost posibilă după o modificare legislativă din 2023, care permite creșterea vitezei pe autostrăzile moderne, construite după standarde noi de siguranță. Ministrul Transporturilor, Martin Kupka, a explicat pentru televiziunea ČT24 obiectivul principal:

„Dorim să evaluăm modul în care populația acceptă limita crescută și dacă aceasta va duce la o creștere a ratei accidentelor”.

Rezultatele proiectului vor fi decisive. Dacă testul va fi considerat un succes, limita de 150 km/h ar putea fi extinsă pe alte porțiuni de drum, cum ar fi autostrada D1, între Přerov și Ostrava, sau D11, în apropiere de Hradec Králové.

Exemple din alte țări europene

Cehia nu este prima țară care a testat o limită mai mare de viteză, dar este prima care o implementează în prezent în Uniunea Europeană. Austria a încercat între 2018 și 2020 o creștere a vitezei la 140 km/h pe autostrada A1, între Viena și Salzburg. Experimentul a fost însă abandonat, din cauza nivelului ridicat al emisiilor de CO2, potrivit publicației germane Bild.

În contrast, Olanda a ales o abordare total diferită. Începând cu 2020, limita maximă pe autostrăzi a fost redusă la 100 km/h în timpul zilei, ca măsură de protecție a mediului. Totuși, din aprilie 2025, pe anumite sectoare, șoferii vor putea din nou circula cu 130 km/h pe tot parcursul zilei.

Situația în România

Pe autostrăzile din România, limita de viteză este de 130 km/h, iar legislația rutieră este foarte strictă în ceea ce privește depășirea acesteia. În 2025, amenzile pentru șoferii care conduc peste limita legală au crescut semnificativ, iar în cazuri grave se aplică suspendarea permisului de conducere. Autostrăzile rămân dedicate exclusiv vehiculelor rapide, ceea ce exclude accesul anumitor tipuri de autovehicule.

Ce urmează pentru șoferii din Cehia

Autoritățile cehe vor analiza cu atenție rezultatele testului. Dacă limita de 150 km/h nu va afecta rata accidentelor și va fi bine acceptată de șoferi, măsura ar putea deveni o realitate pe mai multe autostrăzi din țară. În acest fel, Cehia ar deveni prima țară din Uniunea Europeană care aplică în mod constant o viteză mai mare decât standardul european de 130 km/h.