Cât câştigă un casier la Lidl, în Germania? Beneficiile angajaţilor retailerului sunt peste cele din România

Lidl, unul dintre cei mai mari retaileri din Europa, se remarcă prin ofertele salariale și beneficiile acordate angajaților săi. Chiar dacă munca este aceeași în toate țările unde compania activează, diferențele de venit dintre Germania, țara de origine, și România sunt considerabile. Totuși, Lidl rămâne peste media pieței în ambele state.

Câți bani primește lunar un casier de la Lidl, în Germania?

Un casier Lidl în Germania câștigă, în medie, un salariu anual brut de aproximativ 33.300 de euro, echivalent cu 2.775 de euro brut pe lună. Raportat la sectorul comerțului cu amănuntul, unde media este de 29.900 de euro, retailerul depășește standardele cu aproape 11%. Plata pe oră ajunge la 17 euro, iar pentru angajații fără experiență, salariul minim de intrare este stabilit la 15 euro pe oră.

Există diferențe între regiuni: în landurile Baden-Württemberg și Bavaria veniturile sunt mai mari decât în Saxonia sau Mecklenburg-Pomerania Occidentală, aspect influențat de contractele colective și de costurile vieții. Experiența profesională aduce și ea un plus semnificativ, salariul putând crește la o medie anuală de 36.000 de euro după zece ani de activitate.

Beneficii suplimentare pentru angajații din Germania

Pe lângă salariu, Lidl oferă angajaților din Germania o serie de beneficii atractive. Printre acestea se numără primele de sărbători, planurile de pensii și accesul la programe de sănătate, inclusiv colaborări cu săli de fitness și cursuri de promovare a unui stil de viață sănătos.

Angajații beneficiază de aproximativ șase săptămâni de concediu anual, cu posibilitatea unor zile suplimentare în cazuri speciale. După cinci ani de activitate, aceștia pot solicita un concediu sabatic de până la trei luni. Totodată, Lidl pune la dispoziție programe de formare continuă și schimburi între companiile din grup, pentru dezvoltarea profesională.

Comparativ cu alți retaileri, precum Aldi, Lidl se situează aproape de nivelul salarial maxim din piață, însă cu un avantaj la capitolul condiții de muncă, relatează libertatea.ro.

Diferențele dintre Germania și România

În România, salariile sunt semnificativ mai mici, dar Lidl rămâne peste media locală. Un vânzător full-time câștigă între 5.000 și 6.940 de lei brut pe lună, în funcție de regiune și experiență.

Salariul de bază pornește de la circa 3.000 de lei brut, la care se adaugă tichete de masă, prime și bonusuri pentru ore suplimentare. Venitul net ajunge astfel între 3.200 și 4.000 de lei lunar.

Beneficiile includ asigurări medicale suplimentare, zile libere pentru evenimente personale și programe de formare. De asemenea, salariile sunt mai ridicate în orașele mari față de cele mici.

Atmosfera de lucru este apreciată pozitiv de majoritatea angajaților, chiar dacă turele și orele suplimentare rămân provocări. Potrivit evaluărilor interne, peste 70% dintre angajații Lidl din România ar recomanda compania ca angajator, un procent superior mediei pieței.

