Seriale istorice pe care ar trebuie să le (re)vezi vara aceasta

Serialele de ficțiune istorică rămân mereu fascinante, fie că sunt fidel documentate sau doar inspirate din evenimente reale.

Îmbină acțiunea, intriga politică, poveștile de iubire și dramatismul unor epoci tulburate. Dacă vrei să te cufunzi în lumi vechi, cu bătălii grandioase, intrigi regale și personaje memorabile, aceste 10 titluri sunt alegerea perfectă pentru o sesiune de binge-watching, potrivit How to Geek.

Barbarians (Netflix)

Un serial german intens, centrat pe rebeliunea triburilor germanice împotriva Romei în celebra Bătălie a Pădurii Teutoburg (9 d.Hr.). Povestea urmărește trei prieteni prinși între loialități și trădări, în timp ce legiunile romane sunt spulberate. Atmosfera sumbră, violența și cinematografia excelentă îl fac un must-watch.

Britannia (MGM+)

Acțiunea are loc în 43 d.Hr., când romanii încearcă din nou să cucerească Britania. Serialul se remarcă prin personajele feminine puternice, druizii misterioși și o poveste mistică plină de trădări. Este brutal, vizual spectaculos și plin de răsturnări de situație.

The Last Kingdom (Netflix)

Bazat pe romanele lui Bernard Cornwell, urmărește destinul lui Uhtred de Bebbanburg, un saxon crescut de vikingi, prins între două lumi. Este o saga despre formarea Angliei sub Alfred cel Mare, cu lupte impresionante și personaje complexe. După cele 5 sezoane, povestea se încheie cu filmul Seven Kings Must Die.

Rome (HBO Max)

O frescă brutală și realistă a trecerii de la Republica Romană la Imperiu. Urmărește atât elitele politice, cât și oamenii simpli prin războaiele civile, asasinarea lui Cezar și luptele pentru putere ale lui Octavian și Marc Antoniu. Două sezoane intense care, din păcate, s-au încheiat prea devreme.

Shōgun (Hulu)

Inspirat de romanul lui James Clavell, prezintă Japonia feudală din anii 1600. Un marinar englez naufragiază și ajunge să devină sfătuitorul unui puternic lord japonez, fiind prins între culturi și conflicte politice. Un serial spectaculos vizual și narativ.

Spartacus (Starz)

Unul dintre cele mai îndrăznețe seriale istorice, spune povestea gladiatorului trac care a condus o răscoală a sclavilor împotriva Romei (73-71 î.Hr.). Plin de violență, comploturi și pasiuni, revine în 2025 cu un nou capitol, Spartacus: House of Ashur.

The Tudors (Paramount+)

Drama intrigilor de la curtea lui Henric al VIII-lea, cu Jonathan Rhys Meyers într-un rol memorabil. Prezintă relațiile sale cu cele șase soții, luptele politice și transformările Angliei în secolul XVI. Un serial plin de ambiție, trădare și romantism.

Those About to Die (Peacock)

Un serial nou despre lumea sângeroasă a jocurilor gladiatorilor romani. Se concentrează pe corupția și politica din culisele arenelor, aducând în prim-plan personaje din tot Imperiul Roman. O producție spectaculoasă cu mult dramatism.

Vikings (Netflix)

Saga legendară a lui Ragnar Lothbrok și a descendenților săi. Plină de mitologie nordică, trădări și cuceriri, Vikings explorează atât latura brutală, cât și cea umană a războinicilor nordici. Un clasic modern al genului istoric.

Vikings: Valhalla (Netflix)

Continuarea plasată la un secol după original, urmărește figuri istorice precum Leif Eriksson și Freydis Eriksdotter în lupta pentru putere și religie în Europa secolului XI. Marchează sfârșitul epocii vikingilor, în trei sezoane epice.