VIDEO Primul trailer pentru Wednesday, publicat de Netflix: vești noi despre viitoarea producție a lui Tim Burton

Netflix a lansat de curând primul trailer oficial pentru Wednesday, serialul spinoff Familia Addams al lui Tim Burton.

Familia Addams este una dintre cele mai emblematice familii fictive ale Americii, deoarece există într-o formă sau alta de aproape un secol.

Povestea își are originea într-un desen animat publicat în The New Yorker, 1938, creat de Charles Addams și a fost popularizată de ABC în 1964. De atunci, familia Addams a fost prezentată în seriale animate, filme atât live-action, cât și animate, și chiar și într-un musical.

Cea mai recentă adaptare a ideii se numește Wednesday, este creat de Alfred Gough și Miles Millar, regizat de Tim Burton, și vine pe Netflix la sfârșitul anului 2022.

Serialul se va concentra pe fiica celebrei familii în timp ce este trimisă la Nevermore Academy. O vom vedea în rol principal pe Jenna Ortega, alături de Catherine Zeta-Jones în rolul Morticiei, Isaac Ordonez în rolul lui Pugsley și Luis Guzmán în rolul lui Gomez. De asemenea, în Wednesday vor mai juca Riki Lindhome, Hunter Doohan, Christina Ricci sau Gwendoline Christie, printre mulți alții.

Netflix a lansat, în sfârșit, primul trailer oficial pentru Wednesday

Scena de deschidere o arată pe Wednesday umblând pe holurile liceului Nancy Reagan și aruncând doi saci plin cu piranha într-o piscină pentru a se răzbuna pe bătăușii fratelui ei. Din motive evidente, este transferată la Nevermore Academy, locul unde s-au cunoscut părinții ei, Morticia și Gomez. Se insinuează că aceasta ar fi o academie menită celor proscriși.

Trailerul pare perfect conceput pentru a le atrage atenția fanilor The Addams Family.

Reamintim că, în trecut, o serie de filme bazate pe aventurile Familiei Addams i-au distribuit în rolurile principale pe Raul Julia (în rolul lui Gomez), Anjelica Huston (în rolul Morticiei), Christopher Lloyd (în rolul lui Fester), dar și pe Christina Ricci (în rolul lui Wednesday).

Așa cum menționam anterior, Ricci se va întoarce în franciză, însă nu se știe exact ce rol va juca.