VIDEO Primele imagini din Wednesday sezonul 2 – Ce poți vedea în cel mai recent teaser trailer

Sezonul al doilea al serialului de succes Wednesday, difuzat pe Netflix, și-a încheiat filmările în luna noiembrie 2024, după o perioadă de producție desfășurată în Irlanda care a început în luna mai a anului menționat.

Lansarea noilor episoade este programată pentru anul 2025, iar platforma de streaming a publicat marți un poster oficial drept avanpremieră, anunțând că un prim teaser trailer va fi lansat la o zi distanță. Ei bine, acea zi a venit, iar tu poți vedea clipul în subsolul acestui articol.

Serialul este produs în colaborare de Millar Gough Ink, Tim Burton Productions, Toluca Pictures și MGM Television, și o are în centrul poveștii pe Wednesday Addams, o adolescentă cu abilități paranormale aflată la începutul unui drum dificil în care încearcă să se descopere.

Acțiunea se desfășoară la Academia Nevermore, locul unde personajul principal își explorează capacitățile psihice, se implică într-o anchetă privind o serie de crime și încearcă să dezlege un mister care datează din perioada adolescenței părinților ei.

Nume mari în sezonul 2 din Wednesday: Steve Buscemi, Thandiwe Newton și Christopher Lloyd

Pe lângă revenirea actriței Jenna Ortega în rolul principal, sezonul 2 va aduce o serie de figuri noi în universul Wednesday.

Printre actorii care se alătură distribuției se numără Steve Buscemi (The Big Lebowski), Thandiwe Newton (Westworld), Christopher Lloyd (Back to the Future), Billie Piper (I Hate Suzie) și Haley Joel Osment (Tusk).

Alături de aceștia vor apărea și Evie Templeton, Owen Painter, Noah Taylor, Joanna Lumley, Frances O’Connor, Heather Matarazzo și Joonas Suotamo.

Membrii familiei Addams, interpretați de Isaac Ordonez (Pugsley), Luis Guzmán (Gomez), Catherine Zeta-Jones (Morticia) și Fred Armisen (Unchiul Fester), își vor păstra moștenirea în noul sezon. De asemenea, mai multe personaje secundare din sezonul anterior din Wednesday vor reveni, la rândul lor, la un moment dat, în funcție de evoluția intrigii.

De remarcat este faptul că regizorul Tim Burton se implică din nou activ, urmând să regizeze patru dintre cele opt episoade ale acestui sezon, repetând astfel formula aplicată cu succes în primul sezon.

Rețeta Wednesday continuă: Atmosferă gotică, mister și umor negru

Serialul Wednesday a reușit să îmbine cu succes elemente de comedie neagră, fantezie supranaturală și poveste de maturizare, atrăgând un public variat și fidel.

Sezonul al doilea promite, așadar, să continue pe aceeași linie stilistică, dar cu mai multă profunzime, suspans și relații interpersonale dezvoltate.

Așteptările sunt mari, iar zvonurile privind un potențial spin-off centrat pe Unchiul Fester nu fac decât să sporească curiozitatea.

Prima parte va fi lansată pe 6 august 2025, urmând ca a doua să o poți vedea începând cu data de 3 septembrie 2025.