Ce poate și ce nu poate face inteligența artificială în locul oamenilor: Între mit și realitate în 2025

Pe măsură ce inteligența artificială generativă devine tot mai avansată, discuțiile despre impactul său asupra locurilor de muncă au luat amploare.

Liderii companiilor de tehnologie susțin adesea că AI-ul va înlocui un număr semnificativ de angajați.

Dario Amodei, CEO-ul Anthropic, a afirmat recent că AI ar putea elimina aproape jumătate dintre joburile de birou de nivel entry-level în următorii ani, scrie CNET.

În paralel, Mark Zuckerberg, CEO-ul Meta, și-a exprimat dorința ca jumătate din codul companiei să fie generat de AI în anul următor. În această atmosferă, mulți oameni se tem că slujbele lor ar putea fi în pericol.

Cu toate acestea, experții atrag atenția că există o diferență esențială între sarcini și joburi. Darrell M. West, cercetător la Brookings Institution, subliniază că, deși AI-ul poate prelua anumite sarcini, este mult mai puțin probabil să elimine complet un loc de muncă.

Raportul Microsoft din iulie 2025 care analiza gradul de suprapunere între activitățile profesionale și sarcinile pe care AI le poate realiza confirmă acest lucru: datele nu pot prezice impactul real asupra afacerilor, care poate fi imprevizibil și contrar așteptărilor.

Traducerea și interpretarea: mai mult decât simple sarcini

Un exemplu elocvent îl reprezintă traducătorii. Traducerea nu presupune doar convertirea cuvintelor dintr-o limbă în alta, ci implică și înțelegerea culturii și contextului specific.

Andy Benzo, traducător juridic și președinte ales al Asociației Americane a Traducătorilor, explică că diferențele regionale și culturale sunt cruciale pentru acuratețea traducerii.

În domeniul legal, medical sau financiar, greșelile pot avea consecințe grave. Chiar dacă instrumentele AI devin din ce în ce mai eficiente pentru traduceri de bază, ele nu pot înlocui judecata și responsabilitatea unui profesionist atunci când este vorba de interpretarea corectă a unui text sau de asumarea consecințelor unei erori.

Istoria și creativitatea umană: domenii greu de automatizat

Istoricii reprezintă un alt exemplu de profesioniști ale căror sarcini nu pot fi reduse la algoritmi.

Sarah Weicksel, istoric și directoare executivă a American Historical Association, subliniază că munca sa implică cercetare detaliată, interpretarea surselor și creativitate pentru a descoperi povești ascunse în documente și obiecte.

AI poate rezuma evenimente istorice, dar nu poate simți, analiza nuanțele culturale sau pune întrebări originale care duc la interpretări inovatoare.

Munca istoricilor este esențială pentru înțelegerea trecutului și nu poate fi redusă la simple sarcini repetitive.

Chiar și în domenii unde AI-ul poate automatiza anumite activități, impactul asupra locurilor de muncă depinde în mare măsură de deciziile managerilor și modul în care tehnologia este implementată.

Studiile recente arată că AI-ul augmentativ, care ajută oamenii să lucreze mai rapid și mai eficient, poate stimula creșterea ocupării forței de muncă, în timp ce automatizarea completă afectează doar sarcinile repetitive.