5 lucruri pe care merită să le încerci cu Gemini în Android Auto
Google extinde integrarea asistentului AI Gemini în Android Auto, iar noua experiență promite să fie mult mai naturală decât vechiul Google Assistant.
În locul comenzilor rigide, care trebuiau rostite aproape perfect pentru a funcționa, Gemini poate înțelege cereri formulate într-un limbaj obișnuit și poate purta conversații mai complexe în timpul deplasării, scrie How to Geek.
Iată cinci funcții care ies în evidență și care ar putea transforma modul în care folosești Android Auto.
Salvează idei direct în Google Keep
Mulți șoferi au experimentat situația în care le vine o idee bună în trafic, dar o uită până ajung la destinație. Gemini poate purta o conversație despre acea idee, poate adăuga detalii pe măsură ce le dictezi și poate salva ulterior întregul conținut într-o notă din Google Keep.
Astfel, nu mai este nevoie să memorezi informațiile sau să te oprești pentru a le nota.
Găsește muzica potrivită după stare, nu după nume
În loc să cauți o melodie, un artist sau o listă de redare exactă, Gemini poate înțelege descrieri generale precum „muzică bună pentru un drum lung” sau „ceva mai relaxant pentru seară”.
Integrarea cu Spotify și alte aplicații audio permite ajustarea recomandărilor prin întrebări suplimentare, fără a fi nevoie să atingi ecranul mașinii.
Îți organizează programul din mers
Timpul petrecut în trafic poate deveni mai productiv. Gemini poate verifica evenimentele din calendar, poate crea întâlniri noi și poate sincroniza informațiile cu Google Calendar.
De asemenea, poate citi e-mailuri primite și poate dicta răspunsuri prin intermediul Gmail, reducând timpul necesar pentru gestionarea sarcinilor administrative după ce ajungi la birou.
Gestionează mai bine mesajele primite
Una dintre limitările vechiului Google Assistant era gestionarea conversațiilor multiple. Gemini poate rezuma mesajele venite din mai multe aplicații și poate genera răspunsuri mai naturale.
În plus, poate include automat informații precum timpul estimat de sosire sau alte detalii relevante, ceea ce face comunicarea mai rapidă atunci când ești la volan.
Caută opriri pe traseu fără comenzi complicate
Gemini poate identifica restaurante, benzinării sau alte puncte de interes folosind descrieri generale, nu doar cuvinte-cheie exacte.
De exemplu, poți cere „un loc unde să mănânc ceva rapid și care este deschis acum”, iar sistemul poate restrânge rezultatele prin întrebări suplimentare. După alegerea destinației, aceasta poate fi adăugată direct pe traseul din navigație.
De ce contează această actualizare
Cea mai mare schimbare adusă de Gemini în Android Auto nu este o funcție anume, ci capacitatea de a înțelege limbajul natural. Utilizatorii nu mai trebuie să memoreze comenzi exacte, iar interacțiunea cu sistemul devine mai apropiată de o conversație obișnuită