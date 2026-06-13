5 lucruri pe care merită să le încerci cu Gemini în Android Auto

Iată cinci funcții care ies în evidență și care ar putea transforma modul în care folosești Android Auto.

Salvează idei direct în Google Keep

Mulți șoferi au experimentat situația în care le vine o idee bună în trafic, dar o uită până ajung la destinație. Gemini poate purta o conversație despre acea idee, poate adăuga detalii pe măsură ce le dictezi și poate salva ulterior întregul conținut într-o notă din Google Keep.

Astfel, nu mai este nevoie să memorezi informațiile sau să te oprești pentru a le nota.

Găsește muzica potrivită după stare, nu după nume

În loc să cauți o melodie, un artist sau o listă de redare exactă, Gemini poate înțelege descrieri generale precum „muzică bună pentru un drum lung” sau „ceva mai relaxant pentru seară”.

Integrarea cu Spotify și alte aplicații audio permite ajustarea recomandărilor prin întrebări suplimentare, fără a fi nevoie să atingi ecranul mașinii.

Îți organizează programul din mers

Timpul petrecut în trafic poate deveni mai productiv. Gemini poate verifica evenimentele din calendar, poate crea întâlniri noi și poate sincroniza informațiile cu Google Calendar.

De asemenea, poate citi e-mailuri primite și poate dicta răspunsuri prin intermediul Gmail, reducând timpul necesar pentru gestionarea sarcinilor administrative după ce ajungi la birou.