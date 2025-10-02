Ultima ora
Nicuşor Dan: Legea pregătirii populaţiei pentru război, transmisă curând Parlamentului. Noutatea majoră – stagiul militar voluntar de 4 luni, plătit de stat
02 oct. 2025 | 17:52
de Badea Violeta

Ce pensie primește un soldat după 20 sau 30 de ani de carieră militară

Social
Ce pensie primește un soldat după 20 sau 30 de ani de carieră militară
Ce venit are un militar la pensie dupa doua sau trei decenii de serviciu? Sursa foto: Profimedia

Sistemul de pensii militare din România este reglementat prin legislația în vigoare în 2025 și oferă venituri speciale pentru cei care au dedicat zeci de ani serviciului în armată. Calculul pensiei nu depinde doar de vechimea în serviciu, ci și de gradul profesional, funcția ocupată și alte beneficii stabilite prin lege. Astfel, un soldat cu 20 sau 30 de ani de activitate poate beneficia de pensii substanțial diferite, în funcție de acești factori.

Ce pensie primește un militar după 20 de ani în armată

Conform legislației militare din 2025, soldații care au acumulat 20 de ani de carieră beneficiază de un punctaj de pensie calculat pe baza salariului de funcție și a coeficienților specifici. Principalele criterii sunt:

  • Gradul militar: soldat, plutonier, maior etc.
  • Funcția deținută și eventualele sporuri (funcții de comandă sau specializare)
  • Vechimea efectivă în activitate, inclusiv perioadele de stagiu sau misiuni speciale

Pensia se calculează astfel încât să fie aproximativ proporțională cu contribuțiile și responsabilitățile asumate. În medie, pentru un soldat cu 20 de ani de activitate, pensia poate varia între 3.500 și 5.000 de lei lunar, în funcție de grad și vechime.

Cum se calculează pensia unui soldat cu 30 de ani de activitate

După 30 de ani de activitate, un militar atinge de regulă pragul maxim de calcul pentru pensia militară. Aceasta include:

  • Salariul mediu de referință pe ultimii ani de activitate
  • Sporuri și indemnizații care intră în baza de calcul
  • Posibile bonusuri legale pentru misiuni speciale sau grade superioare

În 2025, pensia unui soldat cu 30 de ani de carieră poate depăși 7.000 de lei pe lună, în funcție de toate criteriile legale. Este important de menționat că această sumă poate fi ajustată anual, în funcție de indexarea pensiilor militare și modificările legislative adoptate de Parlament.

Vezi și Cât iei pensie după 15, 18 sau 25 de ani de muncă. Exemple concrete de calcul în 2025!

Aspecte importante de reținut

  • Pensiile militare sunt calculate diferit față de pensiile civile și sunt menite să recompenseze anii de serviciu și riscurile asumate.
  • În funcție de legislația din 2025, punctul de pensie militară este mai avantajos decât cel civil, pentru a asigura stabilitatea financiară a celor retrași din armată.
  • Vechimea minimă pentru pensionare este de 20 de ani, dar pensionarea la această vechime oferă un venit mai mic decât la 30 de ani.
  • Alte beneficii suplimentare, cum ar fi pensia de urmaș sau indemnizațiile speciale, se aplică conform legii și pot crește semnificativ venitul lunar.

Astfel, un soldat care își dedică întreaga carieră armatei poate să se bucure de o pensie consistentă și sigură, proporțională cu anii de muncă și gradul de responsabilitate avut în serviciul militar.

Vezi și Pensia minimă garantată dacă ai lucrat 15 ani. Calcul exact!

Cod roşu de inundaţii. Autorităţile se aşteaptă la ce e mai rău în următoarele ore
Recomandări
Regizorul filmelor „Superman”, „Guardians of the Galaxy” și „The Suicide Squad”, James Gunn, confirmă extinderea universului DC cu două noi filme și un serial
Regizorul filmelor „Superman”, „Guardians of the Galaxy” și „The Suicide Squad”, James Gunn, confirmă extinderea universului DC cu două noi filme și un serial
Cât costă să-ți renovezi apartamentul complet în 2025. Prețuri actualizate
Cât costă să-ți renovezi apartamentul complet în 2025. Prețuri actualizate
Cum să economisești până la 30% la gaze după ce pornești centrala termică. Ce setări trebuie să faci pentru costuri mai mici
Cum să economisești până la 30% la gaze după ce pornești centrala termică. Ce setări trebuie să faci pentru costuri mai mici
Cum îţi dai seama dintr-o privire dacă peştele este proaspăt?
Cum îţi dai seama dintr-o privire dacă peştele este proaspăt?
Cât mai costă un hectar de teren arabil în Oltenia, Moldova și Transilvania. Diferențele mari de preț între regiuni
Cât mai costă un hectar de teren arabil în Oltenia, Moldova și Transilvania. Diferențele mari de preț între regiuni
Cum să transmiți jocurile de pe PS5 pe Discord: ghid complet
Cum să transmiți jocurile de pe PS5 pe Discord: ghid complet
Cercetătorii au descoperit cum să alimenteze computerele pe ADN folosind căldura
Cercetătorii au descoperit cum să alimenteze computerele pe ADN folosind căldura
Baza americană de la Deveselu, rămasă fără finanţarea din SUA. Ce înseamnă shutdown-ul federal şi care este miza blocajului
Baza americană de la Deveselu, rămasă fără finanţarea din SUA. Ce înseamnă shutdown-ul federal şi care este miza blocajului
Revista presei
Adevarul
Latura monstruoasă a celui mai faimos revoluționar din istorie. Crimele și fanatismul marxist al celui devenit simbol al rebeliunii și libertății pentru tinerii din toată lumea
Playsport.ro
Lorenzo Biliboc îl anunță pe Mircea Lucescu: „Aleg România!”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
5 zodii au şanse mari să îşi întâlnească jumătatea în săptămâna 6-12 octombrie 2025. Cine sunt norocoşii zodiacului
Playtech Știri
Vești bune pentru Nicolae Botgros! Nepotul s-a trezit din comă și a băut apă singur
Playtech Știri
Adriana Bahmuţeanu s-a căsătorit civil. Rochia atipică aleasă de vedeta de televiziune: ”În semn de respect”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...