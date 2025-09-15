Ultima ora
Cum vor fi pedepsiți elevii prinși cu telefonul la școală. Explicațiile lui Daniel David: “Pot fi trimiși în sala de izolare. Poți chema agentul de pază dacă e nevoie”
15 sept. 2025 | 20:44
de Filon Stan

Ce pensie încasează actorul Victor Rebengiuc, după o carieră de 70 de ani pe scenă

Social
Ce pensie încasează actorul Victor Rebengiuc, după o carieră de 70 de ani pe scenă
Victor Rebengiuc si-a anuntat retragerea din teatru. A vorbit despre pensia sa, dupa o cariera de 70 de ani

Marele actor Victor Rebengiuc (92 de ani), una dintre figurile emblematice ale teatrului și cinematografiei românești, şi-a anunțat retragerea din lumina reflectoarelor, la capătul unei cariere de aproape 70 de ani. Într-un interviu recent, maestrul a explicat motivele deciziei, a povestit despre ultimul său rol şi a vorbit, cu luciditate şi umor, despre pensia primită după o viaţă dedicată scenei.

Ce se întâmplă cu piesa „Tatăl”, de la Teatrul Bulandra

Până de curând, Victor Rebengiuc a interpretat un ultim rol în spectacolul „Tatăl”, de la Teatrul Bulandra, un titlu cu săli deseori pline. Întrebat ce se va întâmpla cu piesa după retragere, actorul a răspuns simplu şi direct:

„Nu știu ce se va întâmpla cu acest spectacol, care mi-a fost foarte drag, eu nu mai joc. Nu mai pot, am 92 de ani. Radu Beligan a jucat până pe la 97 de ani, dar pe mine nu mă cheamă Beligan. Când nu se mai poate face nimic, te retragi. Am aproape 70 de ani de când fac meseria asta, e suficient”, a menționat artistul!

Un îndemn către public: „Veniți la teatru!”

Chiar în ziua în care şi-a anunţat retragerea, Victor Rebengiuc a adresat şi un mesaj publicului: îşi doreşte ca teatrul să rămână viu, iar sala să fie frecventată de oameni dornici de artă.

„Le urez tuturor multă sănătate și să aibă parte de bucurii. Teatrul merge în continuare și fără mine, fiecare își vede de treaba lui. Sunt foarte mulți actori tineri, talentați, pregătiți să umple de bucurie sufletele spectatorilor, așa că veniți la teatru!”, a transmis maestrul.

Despre pensie: un răspuns cu modestie și ironie

Întrebat dacă este mulţumit de pensia pe care o primeşte după o carieră atât de lungă, actorul a oferit un răspuns sincer şi cu o nuanţă de ironie:

„Dacă sunt sau nu mulțumit? Trăim în România, nu suntem la Hollywood! În plus, nu sunt magistrat, nu dau sentințe, nu condamn, eu, prin profesia mea, am încercat să bucur sufletele românilor!”, a mai menționat Victor Rebengiuc.

Gânduri despre sfârșit și împăcare cu viața

Maestrul a vorbit în trecut despre cum i-a influenţat viaţa împlinirea vârstei de 80 de ani şi despre întâlnirea cu teme precum sfârşitul şi moartea, mărturisiri pe care le-a reluat şi acum, cu seninătate:

„Regele Berenger, m-am întâlnit cu el într-un moment foarte interesant al vieții mele. Am trecut un hop. Am împlinit 80 de ani și acum sunt încă de mult intrat în acest hop, dar împlinind 80 de ani am început să mă gândesc la sfârșit. Nu mă gândisem până atunci deloc.

Mi s-a părut că nu aveam de ce să mă gândesc, mă simțeam bine, munceam, trăiam, mă bucuram, mă întristam, dar după 80 de ani am început să mă gândesc la sfârșit, la moarte, și încetul cu încetul mi-am dat seama că n-am de ce să mă tem”, a mai spus Victor Rebenciuc.

Toamna adevărată vine în România mai devreme decât ne aşteptam. Urmează zile mohorâte, cu ploi şi vânt puternic
Recomandări
Trump bate palma, de principiu, cu China pentru TikTok. Urmează discuția cu Xi
Trump bate palma, de principiu, cu China pentru TikTok. Urmează discuția cu Xi
ADN-ul confirmă implicarea lui Tyler Robinson în asasinarea activistului conservator Charlie Kirk
ADN-ul confirmă implicarea lui Tyler Robinson în asasinarea activistului conservator Charlie Kirk
Când are loc Evaluarea Națională 2025. Calendar complet pentru elevii de clasa a VIII-a
Când are loc Evaluarea Națională 2025. Calendar complet pentru elevii de clasa a VIII-a
Dacia impresionează Europa cu noul sistem dublu hibrid: spaniolii laudă „lovitura măiastră” a mărcii românești
Dacia impresionează Europa cu noul sistem dublu hibrid: spaniolii laudă „lovitura măiastră” a mărcii românești
Bistriţa: doi copii de 11 ani, agresaţi şi urcaţi cu forţa într-o maşină. Cine este agresorul
Bistriţa: doi copii de 11 ani, agresaţi şi urcaţi cu forţa într-o maşină. Cine este agresorul
Nepotul lui Gheorghe Dincă, reținut în Gara Arad. De ce infracțiune este acuzat  tânărul
Nepotul lui Gheorghe Dincă, reținut în Gara Arad. De ce infracțiune este acuzat  tânărul
Transfăgărășanul ar putea avea acces doar cu taxă. Cum vor fi folosiți banii strânși
Transfăgărășanul ar putea avea acces doar cu taxă. Cum vor fi folosiți banii strânși
Alphabet, compania-mamă a Google, intră în clubul celor 3 trilioane după o decizie antitrust favorabilă
Alphabet, compania-mamă a Google, intră în clubul celor 3 trilioane după o decizie antitrust favorabilă
Revista presei
Adevarul
Scenariu de coșmar - Dronele din Polonia, doar o diversiune, România ar fi ținta reală. Șeful generalilor: „Acțiunea rușilor a fost deliberată”
Playsport.ro
OFICIAL | Neluțu Varga l-a convins și a dat lovitura! Islam Slimani a semnat cu CFR și e gata să debuteze în Gruia
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Câtă sare se pune la murături ca să nu se strice. Proporția corectă pentru fiecare borcan, potrivit lui Adi Hădean
Playtech Știri
​​Diferența dintre ghimbir și turmeric: cum le recunoști și pentru ce sunt mai bune
Playtech Știri
Câți bani au încasat Calina și Catinca Roman de la Antena 1, chiar dacă au fost eliminate din Asia Express
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...