Cum privesc alegerile prezidențiale marii artiști ai României: Victor Rebengiuc: „Voi merge probabil cu taxiul, alături de soția mea”. Ce spun Marius Manole și Tudor Gheorghe EXCLUSIV

Apropiatul scrutin electoral din prima duminică a lunii mai nu pare a avea o priză deosebită în rândul societății. Spre exemplu, lumea culturală privește cu aparent dezinteres alegerile prezidențiale din 4 mai.

Îndrăgiții artiști Tudor Gheorghe și Marius Manole au declarat pentru playtech.ro că vor merge la vot, dar că nu doresc să ofere amănunte, pe tema opțiunii lor personale.

„E datoria mea de cetățean să merg la vot și o voi și face. Însă nu am urmărit campania electorală din acest an. Nu mă interesează nici emisiunile electorale, nici ceea ce se scrie pe TikTok sau Facebook, în acest sens. Pur si simplu, am opțiunea mea și nu doresc s-o fac publică. În rest, dacă mă întreabă cineva cu cine votez, evit orice fel de răspuns. Cei din anturajul meu știu asta, faptul că nu discut pe acest subiect. Ei sunt în lumea lor, și aici mă refer la politicieni, eu, într-a mea. Arta și politica sunt două lumi total diferite. Mă gândesc doar la cariera mea. Atât și nimic mai mult”, a precizat Tudor Gheorghe.