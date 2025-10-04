Ce pensie ia un ofițer SRI sau un angajat al MAI la retragere. Cât primești după 20, 25 sau 30 de ani de muncă

În cadrul sistemului pensiilor militare de stat, ofițerii SRI și angajații MAI (cu statut special) au un regim de calcul separat față de pensionarii civili. Pensia lor se bazează pe solda/gradul și vechimea militară (serviciu) valorificate în ultimii ani de activitate, iar modificările legislative recente pot influența cuantumul efectiv.

Cum se determină pensia militară în 2025

Legea nr. 223/2015 stabilește principiile de calcul ale pensiei de serviciu pentru militari, polițiști și angajați cu statut special, inclusiv criteriile de vechime și baza de calcul.

Pentru a beneficia de pensie de limită de vârstă, este necesară o vechime cumulată de minimum 25 de ani, dintre care cel puțin 15 ani să fie efectuați ca militar/agent cu statut special.

Baza de calcul implică media soldelor/ salariilor brute dintr-un număr de luni consecutive alese din perioada de activitate, indexate la data deschiderii dreptului.

În plus, începând cu august 2025, se aplică o reținere de 10 % pentru contribuția la asigurările sociale de sănătate (CASS) din cuantumul brut al pensiilor peste un prag dedus.

De asemenea, principiile de indexare și diferențiere între cei ce s-au pensionat și cei ce se vor pensiona pot crea discrepanțe între pensiile viitoare și cele actuale.

Ce pensie ai după 20, 25 sau 30 de ani de ”stat special”

Nu există un tabel oficial universal valabil care să spună: ”după 20 de ani primești X lei”, pentru că rezultatul depinde mult de rang, gradație, sporuri recunoscute, vechimea efectivă valorificabilă și ultimele salarii brute. Totuși, putem face estimări orientative pe baza caracteristicilor sistemului:

După 20 de ani de serviciu, un ofițer sau angajat MAI poate obține o pensie de serviciu relativ modestă, dar eligibilitatea ca atare este limitată – legea impune un stagiu de minimum 25 de ani pentru pensia de limită de vârstă.

După 25 de ani, când se îndeplinesc condițiile legale (vârstă și vechime), pensia poate reflecta un procent din media veniturilor din ultimele luni. Pentru un ofițer de rang intermediar, diferențele între soldă și gradație pot influența mult rezultatul.

După 30 de ani, pensia poate fi relativ mai ”avantajoasă” în raport cu media carierei, dar limita practică este dată tot de salariul avut în ultimii ani de activitate și de coeficientul de pensie aplicat gradului.

De exemplu, dacă cineva a ocupat funcții de comandă sau a beneficiat de grade superioare în ultimii ani, pensia va fi mai mare decât pentru cine a rămas la același grad.

Ce trebuie să reții dacă ești în sistemul SRI/MAI

Pensia se stabilește pe ”parte contributivă” și pe vechimea recunoscută ca militar/stat special, nu numai pe tot parcursul carierei.

Modificările legislative privind indexarea pensiilor militare și actualizarea formulelor pot afecta cei ce vor ieși la pensie în viitor.

Deducerile și reținerile (CASS) aplicate pensiilor brute vor influența suma netă primită efectiv.

Pentru o estimare exactă, fiecare caz trebuie analizat individual (grad, sporuri, ultimele salarii, vechime recunoscută etc.).

