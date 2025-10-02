Ultima ora
Nicuşor Dan: Legea pregătirii populaţiei pentru război, transmisă curând Parlamentului. Noutatea majoră – stagiul militar voluntar de 4 luni, plătit de stat
02 oct. 2025 | 07:50
de Daoud Andra

Ce pensie încasează lunar un fost general în armată și ce sumă primește un subofițer după 30 de ani de muncă

Social
Ce pensie încasează lunar un fost general în armată și ce sumă primește un subofițer după 30 de ani de muncă
FOTO: Profimedia Images

Discuțiile despre pensiile militare revin constant în spațiul public, mai ales când se vorbește despre sume considerate foarte mari pentru unii beneficiari. Totuși, realitatea arată că majoritatea cadrelor militare în rezervă primesc pensii comparabile cu cele din sistemul civil, diferențele mari fiind mai degrabă excepții decât regulă.

Ce pensii sunt în sistemul militar

Ministrul Apărării, Angel Tîlvăr, a explicat că în Armata Română pensiile nu sunt exorbitante, așa cum se vehiculează uneori. Spre exemplu, un soldat gradat aflat la pensie încasează în medie puțin peste 3.000 de lei. În cazul subofițerilor, pensia medie se ridică la aproximativ 4.000 de lei, în timp ce un ofițer beneficiază de o sumă de peste 6.400 de lei. Pentru generali, media pensiei este de 12.873 de lei lunar.

Cea mai mare pensie militară aflată în plată pentru această categorie – generalii – este de 38.998 de lei. În același timp, există aproximativ zece pensii care depășesc 40.000 de lei și ajung până la 56.000 de lei, însă acestea nu aparțin cadrelor obișnuite din armată, ci magistraților militari, categorie distinctă și cu un regim special.

Vezi și:
Câţi bani primeşti dacă faci stagiul militar, în România? Pregătirea durează patru luni
Se dau ajutoare la căldură. Ce pensie trebuie să ai ca să primești banii până în martie 2026

La începutul anului 2024, pensiile militare au fost indexate cu 13,8%, după o altă creștere de 5,1% aplicată anterior. Cu toate acestea, majorarea generală a pensiilor militare a fost temporar amânată, fiind așteptată o decizie a Curții Constituționale. CCR a tot amânat pronunțarea pe acest subiect, ultima dată stabilind ca termen luna februarie.

Hotărârea de Guvern contestată la CCR prevede că pensiile militare ar trebui actualizate automat de fiecare dată când cresc soldele sau salariile militarilor activi. Practic, pensia se raportează la gradul și funcția pe care militarul le-a avut la momentul trecerii în rezervă, iar recalcularea se face în funcție de media veniturilor din perioada activă. Dacă actul normativ nu va trece de Curte, Guvernul a anunțat că există o ordonanță de rezervă, negociată deja cu reprezentanții militarilor.

Ce alte categorii sociale sprijină MApN

Angel Tîlvăr a subliniat că Ministerul Apărării Naționale este o „Românie în miniatură”, deoarece gestionează nu doar militari activi și pensionari, ci și spitale, policlinici, instituții de învățământ, ansambluri artistice sau secții sportive. În plus, MApN sprijină financiar și veteranii de război, orfanii, văduvele și pe cei răniți în teatrele de operații. Totodată, pentru cadrele cu pensii mici există forme suplimentare de ajutor, precum compensarea unor cheltuieli pentru energie sau tratamente medicale.

Astfel, deși există pensii militare de peste 30.000 de lei care atrag atenția publicului, marea majoritate a rezerviștilor trăiesc cu venituri apropiate de cele din sistemul civil. Un subofițer după 30 de ani de activitate nu depășește în general 4.000 de lei lunar, în timp ce un general în retragere primește, în medie, 12.873 de lei. Diferențele există, însă nu trebuie generalizate, pentru că doar câțiva beneficiari se situează la vârful piramidei, cu pensii ce sar de 40.000 de lei.

