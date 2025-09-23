Când intră pensia pe card, în octombrie 2025. Zilele în care vine poştaşul cu banii

Peste 4 milioane de pensionari vor încasa și în octombrie 2025 sumele aferente drepturilor de pensie. Plățile se fac, ca de obicei, în funcție de modalitatea aleasă – prin poștă sau pe card –, însă pentru viramentele bancare apare o mică schimbare față de calendarul obișnuit. Seniorii care au depus cereri de recalculare își vor primi banii în baza noilor calcule efectuate de casele de pensii.

Plățile prin poștă încep din 1 octombrie

Pentru pensionarii care au ales plata prin Poșta Română, banii vor fi livrați la domiciliu începând cu data de miercuri, 1 octombrie 2025, etapizat, conform programului poștașilor. Livrarea se va derula în intervalul 1–15 octombrie, așa cum se întâmplă în mod tradițional.

Pensionarii avizați – cei care nu sunt găsiți acasă – pot ridica drepturile bănești și documentul de plată de la ghișeele poștale, în termen de două zile lucrătoare după ultima zi de plată a lunii respective.

În caz contrar, sumele se întorc la casa teritorială de pensii și pot fi solicitate pentru reordonanțare la plată. Ministrul Muncii, Florin Manole, a atras atenția asupra diferențelor mari de costuri suportate de Casa Națională de Pensii pentru plata pensiilor prin Poșta Română, comparativ cu viramentele bancare.

Potrivit acestuia, pentru jumătate dintre pensionarii care aleg să primească banii cash, costurile cu poșta sunt de zece ori mai mari decât comisioanele bancare. Deși nu susține restricții privind modalitatea de plată, oficialul a declarat că pensionarii sunt încurajați să opteze pentru plata pe card.

Când se fac plățile pensiilor pe card în octombrie 2025

Pentru cei circa 2,6 milioane de pensionari care primesc pensia în cont bancar, luna octombrie aduce o veste bună: viramentele se vor face mai devreme. Intervalul obișnuit de 11–13 octombrie coincide cu weekendul, astfel că banii vor intra pe card vineri, 10 octombrie 2025.

Pensionarii care primesc peste 3.000 de lei vor plăti în continuare impozit și CASS pentru suma ce depășește acest plafon. De asemenea, cei care au depus cereri de recalculare își vor primi drepturile actualizate conform noilor calcule.

Modalități de plată și pensia medie

Drepturile de pensie se achită lunar, fie la domiciliul/reședința pensionarului sau a reprezentantului legal, fie în cont curent sau cont de card la una dintre băncile cu care Casa Națională de Pensii Publice are convenții.

Pentru pensionarii avizați care nu ridică taloanele mov sau documentele de informare, acestea se păstrează la sediul oficiului poștal până în ultima zi lucrătoare a lunii.

Pensia medie lunară în România este de circa 2.900 de lei, iar autoritățile subliniază că menținerea unui calendar clar de plată este esențială pentru stabilitatea veniturilor persoanelor vârstnice.