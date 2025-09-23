Ultima ora
Jimmy Kimmel revine la TV mâine, în ciuda eforturilor lui Donald Trump de a strivi libertatea de exprimare în SUA
23 sept. 2025 | 08:18
de Badea Violeta

Când intră pensia pe card, în octombrie 2025. Zilele în care vine poştaşul cu banii

Social
Când intră pensia pe card, în octombrie 2025. Zilele în care vine poştaşul cu banii
La ce data se vireaza pensiile pe card in octombrie 2025?

Peste 4 milioane de pensionari vor încasa și în octombrie 2025 sumele aferente drepturilor de pensie. Plățile se fac, ca de obicei, în funcție de modalitatea aleasă – prin poștă sau pe card –, însă pentru viramentele bancare apare o mică schimbare față de calendarul obișnuit. Seniorii care au depus cereri de recalculare își vor primi banii în baza noilor calcule efectuate de casele de pensii.

Plățile prin poștă încep din 1 octombrie

Pentru pensionarii care au ales plata prin Poșta Română, banii vor fi livrați la domiciliu începând cu data de miercuri, 1 octombrie 2025, etapizat, conform programului poștașilor. Livrarea se va derula în intervalul 1–15 octombrie, așa cum se întâmplă în mod tradițional.

Pensionarii avizați – cei care nu sunt găsiți acasă – pot ridica drepturile bănești și documentul de plată de la ghișeele poștale, în termen de două zile lucrătoare după ultima zi de plată a lunii respective.

Vezi și:
Tabel cu pensia minimă garantată în 2025, în funcție de vârstă și stagiu de cotizare
Pensia minimă garantată după 20, 30 și 35 de ani de muncă. Ce prevede noua lege

În caz contrar, sumele se întorc la casa teritorială de pensii și pot fi solicitate pentru reordonanțare la plată. Ministrul Muncii, Florin Manole, a atras atenția asupra diferențelor mari de costuri suportate de Casa Națională de Pensii pentru plata pensiilor prin Poșta Română, comparativ cu viramentele bancare.

Potrivit acestuia, pentru jumătate dintre pensionarii care aleg să primească banii cash, costurile cu poșta sunt de zece ori mai mari decât comisioanele bancare. Deși nu susține restricții privind modalitatea de plată, oficialul a declarat că pensionarii sunt încurajați să opteze pentru plata pe card.

Când se fac plățile pensiilor pe card în octombrie 2025

Pentru cei circa 2,6 milioane de pensionari care primesc pensia în cont bancar, luna octombrie aduce o veste bună: viramentele se vor face mai devreme. Intervalul obișnuit de 11–13 octombrie coincide cu weekendul, astfel că banii vor intra pe card vineri, 10 octombrie 2025.

Pensionarii care primesc peste 3.000 de lei vor plăti în continuare impozit și CASS pentru suma ce depășește acest plafon. De asemenea, cei care au depus cereri de recalculare își vor primi drepturile actualizate conform noilor calcule.

Modalități de plată și pensia medie

Drepturile de pensie se achită lunar, fie la domiciliul/reședința pensionarului sau a reprezentantului legal, fie în cont curent sau cont de card la una dintre băncile cu care Casa Națională de Pensii Publice are convenții.

Pentru pensionarii avizați care nu ridică taloanele mov sau documentele de informare, acestea se păstrează la sediul oficiului poștal până în ultima zi lucrătoare a lunii.

Pensia medie lunară în România este de circa 2.900 de lei, iar autoritățile subliniază că menținerea unui calendar clar de plată este esențială pentru stabilitatea veniturilor persoanelor vârstnice.

Vine frigul în România. Temperaturile scad la pragul îngheţului
Recomandări
Benzină în loc de motorină în rezervor – cum îți dai seama că ai greșit carburantul. Care sunt daunele și câți bani lași în service
Benzină în loc de motorină în rezervor – cum îți dai seama că ai greșit carburantul. Care sunt daunele și câți bani lași în service
Jocul video „The Legend of Zelda – Breath of the Wild” crește nivelul de fericire și satisfacție în viață, conform unui studiu
Jocul video „The Legend of Zelda – Breath of the Wild” crește nivelul de fericire și satisfacție în viață, conform unui studiu
Probleme de streaming pe Windows 11, în urma update-urilor recente. Ce se întâmplă cu clipurile video, când are de gând Microsoft să repare situația
Probleme de streaming pe Windows 11, în urma update-urilor recente. Ce se întâmplă cu clipurile video, când are de gând Microsoft să repare situația
Ultima săptămână să ceri ajutorul de la stat pentru factura la energie. Poți folosi bani și pentru curentul din iulie și august
Ultima săptămână să ceri ajutorul de la stat pentru factura la energie. Poți folosi bani și pentru curentul din iulie și august
Programul Rabla 2025 – ghidul complet. Nu trebuie să-ți casezi propria mașină, poți lua un tichet de la altcineva pentru autoturism nou
Programul Rabla 2025 – ghidul complet. Nu trebuie să-ți casezi propria mașină, poți lua un tichet de la altcineva pentru autoturism nou
23 septembrie în oglinda istoriei: de la nașterea lui Augustus și descoperirea planetei Neptun la evenimente politice care au schimbat lumea
23 septembrie în oglinda istoriei: de la nașterea lui Augustus și descoperirea planetei Neptun la evenimente politice care au schimbat lumea
Donald Trump susține că paracetamolul ar putea provoca autism: ”Evitați să luați”. Ce spun experții despre declarațiile președintelui SUA
Donald Trump susține că paracetamolul ar putea provoca autism: ”Evitați să luați”. Ce spun experții despre declarațiile președintelui SUA
Ce este învățarea personalizată, obligatorie pentru profesori în acest an școlar. Implică 25% din timpul de predare
Ce este învățarea personalizată, obligatorie pentru profesori în acest an școlar. Implică 25% din timpul de predare
Revista presei
Adevarul
Student român mort în SUA, într-un accident stupid, cu o seară înainte să se întoarcă acasă: s-a dezechilibrat de pe terasa unui restaurant și a căzut în râu
Playsport.ro
Ianis Hagi a fost titularizat în premieră! Ce notă a primit internaționalul român după partida cu Basaksehir
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Melania Trump, acuzată că s-ar fi comportat ciudat cu Regina Camilla. Zvonurile au apărut după întâlnirea Primei Doamne cu Prinţesa de Wales
Playtech Știri
Alexia Eram, primele imagini cu noul iubit. Ce mesaj le-a transmis Andreea Esca
Playtech Știri
Ce spune Samina Ahmed de la Mireasa despre căsătoria în emisiune: „M-aș vedea”. EXCLUSIV
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...