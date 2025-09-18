Ultima ora
Schimbări majore la granițele țării noastre. Ce trebuie să știe toți cei care intră sau ies din România, sistemul este valabil pentru statele UE
18 sept. 2025 | 13:51
de Badea Violeta

Ce pensie ar avea soacra lui Nicușor Dan? Mama Mirabelei Grădinaru, afectată de măsurile luate de Guvern
Liliana Gradinaru si Nicusor Dan

Liliana Grădinaru, soacra președintelui Nicușor Dan, a ieșit la pensie după 45 de ani dedicați învățământului din Vaslui. Decizia vine într-un context tensionat, marcat de măsurile de austeritate adoptate de Guvernul condus de Ilie Bolojan. Fără primă de pensionare și cu pensia diminuată de noile contribuții, fosta învățătoare va fi nevoită să își gestioneze cu mai multă grijă veniturile.

Liliana Grădinaru – o carieră de patru decenii în învățământ, în cel mai sărac județ al țării

Liliana Aglaia Grădinaru, mama partenerei de viață a președintelui Nicușor Dan, a părăsit catedra în această toamnă. Începând cu 1 septembrie 2025, Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Vaslui i-a aprobat cererea de pensionare la limită de vârstă.

De-a lungul carierei, a lucrat inițial la școala din Zăpodeni, comuna natală, apoi la Școala Gimnazială ”Mihail Sadoveanu” din Vaslui. În total, peste patru decenii dedicate educației în județul considerat cel mai sărac al României.

La finalul lunii iulie, Liliana Grădinaru a împlinit 63 de ani. Absolventă a liceului pedagogic din 1980, a intrat imediat în învățământ, devenind una dintre cele mai respectate învățătoare din zonă. Este văduvă, are doi copii – Mirabela și Bogdan – și patru nepoți.

”E adevărat, nu sunt mulțumită…”

Într-un interviu acordat Prima TV, în perioada campaniei electorale, Liliana Grădinaru își exprima dezamăgirea legată de faptul că fiica sa nu este căsătorită oficial cu Nicușor Dan.

”E adevărat, nu sunt mulțumită, dar este problema lor. Eu nu pot să forțez, eu cred că se va întâmpla, va fi într-o bună zi și se va realiza și acest vis al meu pe care îl doresc”, declara aceasta.

De altfel, actualul președinte îi promitea Mirabelei Grădinaru încă din 2016 că va face nuntă după alegeri.

”Am ales să facem nunta după alegeri și nu înainte de campanie, pentru că nu vrem să transformăm acest eveniment într-un circ. Nu-mi plac lucrurile pompoase, de aceea va fi o nuntă simplă, discretă, în stilul nostru”, afirma Mirabela Grădinaru pentru ”Vremea Nouă” la acea vreme.

Pensie mai mică, primă amânată

Condițiile de pensionare s-au schimbat însă radical odată cu intrarea în vigoare a noilor măsuri de austeritate. Guvernul Bolojan a introdus contribuția de sănătate de 10% pentru toate pensiile ce depășesc 3.000 de lei.

În cazul unei învățătoare cu 40–45 de ani vechime și toate gradațiile, pensia estimată se încadrează între 4.500 și 5.500 de lei, însă după aplicarea noilor rețineri suma netă va fi mai mică. În plus, Liliana Grădinaru nu mai poate beneficia anul acesta de prima de pensionare echivalentă cu două salarii, aceasta fiind amânată pentru 2026.

Astfel, soacra președintelui României devine una dintre multele victime ale austerității, fiind nevoită să își calculeze atent fiecare cheltuială, deși a muncit o viață întreagă pentru educarea generațiilor viitoare.

