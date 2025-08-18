Gesturi nemaivăzute între preşedinte şi partenera sa până acum. Nicuşor Dan şi Mirabela Grădinaru, imagine rară în timpul liber

Într-o ipostază cu totul surprinzătoare pentru opinia publică, președintele României, Nicușor Dan, și-a lăsat pentru câteva clipe deoparte atribuțiile oficiale și a împărtășit o frântură din viața sa personală. Șeful statului a publicat pe contul de Facebook o serie de imagini în care apare alături de familie, în mijlocul naturii, într-o atmosferă relaxată și departe de agitația politică.

Nicușor Dan, drumeție pe munte alături de familie

Imaginile au fost surprinse în timpul unei drumeții la munte, în zona Sâmbăta de Sus, una dintre destinațiile preferate de familie. Spre deosebire de aparițiile oficiale, atent regizate și pline de formalism, imaginile publicate acum îl arată pe Nicușor Dan într-o ipostază umană, naturală, apropiată de familie.

Alături de copii și de partenera sa, Mirabela Grădinaru, președintele a fost surprins explorând traseele de munte, admirând peisajele și bucurându-se de liniștea pădurii. Publicul a avut astfel ocazia să descopere o altă latură a sa – cea a unui om care apreciază natura și clipele petrecute în familie.

Un detaliu care a atras atenția internauților a fost momentul de tandrețe dintre el și Mirabela Grădinaru. Într-una dintre imagini, președintele își pune mâna pe umărul partenerei sale, iar cei doi zâmbesc relaxați, semn al unei legături puternice și al unei complicități discrete. Este o ipostază rară, mai ales că Nicușor Dan nu obișnuiește să-și expună viața personală în spațiul public.

Mesajul care a însoțit imaginile a completat atmosfera de sinceritate: „Cele mai frumoase locuri pe care le-am vizitat cu familia sunt cele de la noi, din România, iar drumețiile la Sâmbăta de Sus rămân favoritele noastre!”, a scris președintele în dreptul postării sale.

Sâmbăta de Sus, o oază de relaxare în natură

Reacțiile nu au întârziat să apară. Mii de oameni au apreciat gestul de a împărtăși o parte din viața de familie, iar comentariile au subliniat atât firescul acestor momente, cât și nevoia ca liderii politici să fie percepuți mai aproape de cetățeni. Pentru mulți, aceste imagini au fost o gură de aer proaspăt, arătând că și președintele își găsește echilibrul în natură, la fel ca oamenii de rând.

Într-o perioadă marcată de tensiuni sociale și decizii politice dificile, apariția lui Nicușor Dan în rolul tatălui și partenerului devotat a părut să aducă un plus de umanitate funcției pe care o ocupă. Nu este de mirare că imaginile au fost distribuite masiv, stârnind reacții pozitive inclusiv din partea celor care nu îi împărtășesc neapărat viziunile politice.

Zona Sâmbăta de Sus este una dintre cele mai pitorești destinații turistice din România, aflată la poalele Munților Făgăraș, în județul Brașov. Este o zonă cunoscută atât pentru frumusețea naturală spectaculoasă, cât și pentru încărcătura spirituală și culturală. Iată câteva repere importante: