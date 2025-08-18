Ultima oră
Lidia Buble, fotografie romantică alături de iubit. Cei doi se afişează rar împreună, dar în vacanţă nu s-au putut abţine
18 aug. 2025 | 10:03
de Daoud Andra

Gesturi nemaivăzute între preşedinte şi partenera sa până acum. Nicuşor Dan şi Mirabela Grădinaru, imagine rară în timpul liber

Știri generale
Gesturi nemaivăzute între preşedinte şi partenera sa până acum. Nicuşor Dan şi Mirabela Grădinaru, imagine rară în timpul liber
13imagini
Foto: Facebook

Într-o ipostază cu totul surprinzătoare pentru opinia publică, președintele României, Nicușor Dan, și-a lăsat pentru câteva clipe deoparte atribuțiile oficiale și a împărtășit o frântură din viața sa personală. Șeful statului a publicat pe contul de Facebook o serie de imagini în care apare alături de familie, în mijlocul naturii, într-o atmosferă relaxată și departe de agitația politică.

Nicușor Dan, drumeție pe munte alături de familie

Imaginile au fost surprinse în timpul unei drumeții la munte, în zona Sâmbăta de Sus, una dintre destinațiile preferate de familie. Spre deosebire de aparițiile oficiale, atent regizate și pline de formalism, imaginile publicate acum îl arată pe Nicușor Dan într-o ipostază umană, naturală, apropiată de familie.

Alături de copii și de partenera sa, Mirabela Grădinaru, președintele a fost surprins explorând traseele de munte, admirând peisajele și bucurându-se de liniștea pădurii. Publicul a avut astfel ocazia să descopere o altă latură a sa – cea a unui om care apreciază natura și clipele petrecute în familie.

Un detaliu care a atras atenția internauților a fost momentul de tandrețe dintre el și Mirabela Grădinaru. Într-una dintre imagini, președintele își pune mâna pe umărul partenerei sale, iar cei doi zâmbesc relaxați, semn al unei legături puternice și al unei complicități discrete. Este o ipostază rară, mai ales că Nicușor Dan nu obișnuiește să-și expună viața personală în spațiul public.

Vezi și:
Cât costă rochia purtată de Mirabela Grădinaru la prima sa vizită oficială. Prima Doamnă a fost lăudată pentru alegerea făcută, prețul este accesibil oricui
Ce diferență de vârstă este între Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru. Prima Doamnă și președintele s-au cunoscut în club

Mesajul care a însoțit imaginile a completat atmosfera de sinceritate: „Cele mai frumoase locuri pe care le-am vizitat cu familia sunt cele de la noi, din România, iar drumețiile la Sâmbăta de Sus rămân favoritele noastre!”, a scris președintele în dreptul postării sale.

Sâmbăta de Sus, o oază de relaxare în natură

Reacțiile nu au întârziat să apară. Mii de oameni au apreciat gestul de a împărtăși o parte din viața de familie, iar comentariile au subliniat atât firescul acestor momente, cât și nevoia ca liderii politici să fie percepuți mai aproape de cetățeni. Pentru mulți, aceste imagini au fost o gură de aer proaspăt, arătând că și președintele își găsește echilibrul în natură, la fel ca oamenii de rând.

Într-o perioadă marcată de tensiuni sociale și decizii politice dificile, apariția lui Nicușor Dan în rolul tatălui și partenerului devotat a părut să aducă un plus de umanitate funcției pe care o ocupă. Nu este de mirare că imaginile au fost distribuite masiv, stârnind reacții pozitive inclusiv din partea celor care nu îi împărtășesc neapărat viziunile politice.

Zona Sâmbăta de Sus este una dintre cele mai pitorești destinații turistice din România, aflată la poalele Munților Făgăraș, în județul Brașov. Este o zonă cunoscută atât pentru frumusețea naturală spectaculoasă, cât și pentru încărcătura spirituală și culturală. Iată câteva repere importante:

  • Sâmbăta de Sus se află la aproximativ 20 km de Făgăraș și la 80 km de Brașov, în Țara Făgărașului.
  • Accesul se face relativ ușor, prin DN1 (E68), de unde se intră pe drumul ce urcă spre munte.
Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Romania TV
Cum arată Lucy Ewing din Dallas la 66 de ani. Are doi nepoți și locuiește împreună cu fiica ei
Digi24
VIDEO Cine este jurnalista care l-a întrebat direct pe Vladimir Putin dacă va continua să ucidă civili în Ucraina
Adevarul
Arma inedită folosită de forțele ucrainene pentru a alunga soldații infiltrați pe frontul din Pokrovsk
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Recomandări
Adrian Alexandrov, apariție fără Elena Udrea. Unde a fost surprins partenerul fostului politician imediat după vacanța ce le-a pus viața în pericol
Adrian Alexandrov, apariție fără Elena Udrea. Unde a fost surprins partenerul fostului politician imediat după vacanța ce le-a pus viața în pericol
Monden
acum 2 ore
Horoscop 18-24 august 2025. Săptămână cu ghinion pentru 4 zodii, acești nativi vor avea de depășit probleme mari
Horoscop 18-24 august 2025. Săptămână cu ghinion pentru 4 zodii, acești nativi vor avea de depășit probleme mari
Horoscop
acum 3 ore
Horoscop luni, 18 august 2025. Zodia care va trebui să depășească un obstacol major. Este începutul unei perioade dificile
Horoscop luni, 18 august 2025. Zodia care va trebui să depășească un obstacol major. Este începutul unei perioade dificile
Horoscop
acum 14 ore
Ce se întâmplă dacă uzi plantele de grădină în plin soare. Grădinarii profesioniști au dat verdictul
Ce se întâmplă dacă uzi plantele de grădină în plin soare. Grădinarii profesioniști au dat verdictul
Sfaturi pentru grădinari
acum 22 de ore
Parteneri
Orașul din România pe care Andi Moisescu îl poartă în suflet: „E slăbiciunea mea”. Ce amintiri îl leagă de acest loc special
Click.ro
Carduri cu 500 de lei pentru rechizite. Ministrul Dragoș Pîslaru: ”Trebuie cheltuiți până pe 31 august”
Mediaflux
Ce schimbată e! Într-o rochie scurtă, albă și cu pantofi eleganți, animal print, Elena Udrea face furori cu aparițiile sale, de când a ieșit din închisoare. Cum au fotografiat-o paparazzi în oraș
Unica.ro