Cu ce se ocupă soacra lui Nicușor Dan, în Vaslui. Puţini ştiu detalii despre familia Mirabelei Grădinaru

Deși nu sunt căsătoriți oficial, Nicușor Dan o consideră pe mama partenerei sale drept soacra sa. Liliana Grădinaru, mama Mirabelei, este profesoară în Vaslui și păstrează o legătură strânsă cu familia din București. Discretă, dar implicată, aceasta a vorbit deschis despre ginerele său și familia fiicei ei.

Soacra lui Nicușor Dan, profesoară respectată în Vaslui

Liliana Grădinaru, mama partenerei primarului Capitalei, locuiește în județul Vaslui, unde continuă să profeseze ca dascăl. Deși fiica ei, Mirabela Grădinaru, trăiește de ani buni la București alături de Nicușor Dan și cei doi copii ai lor, doamna Liliana nu și-a abandonat cariera și nici orașul natal. Chiar dacă este ocupată cu munca la școală, își face mereu timp să vină în vizită la București, mai ales în preajma sărbătorilor.

”A venit mama soacră la noi şi ne găteşte miel, drob, tot ce vrem noi. De obicei mergem la Făgăraş şi Vaslui câteva zile de Paşte, dar anul acesta, fiind campanie electorală, stăm aici, în familie, cuminţi”, declara Nicușor Dan într-un interviu acordat Prima TV.

”Îl consider ca și pe băiatul meu”

Chiar dacă fiica sa nu este căsătorită cu Nicușor Dan, Liliana Grădinaru spune că îl respectă și îl apreciază sincer. Întrebată într-un interviu la Antena 3 ce părere are despre ginerele său, aceasta a mărturisit:

”Când l-am văzut pe Nicușor Dan să știți că mi-a plăcut foarte mult de el. Mi-a plăcut bunul lui simț, respectul pe care mi l-a acordat, iar ce să vă spun? Îl consider ca și pe băiatul meu. E foarte bun de președinte, dacă bunul Dumnezeu va decide să fie acolo în fruntea țării, acolo va fi. Eu îi admir puterea, tenacitatea, perseverența. Are un mare rol și Dumnezeu”.

Totuși, femeia recunoaște că visul ei este să-și vadă fiica și ginerele căsătoriți: ”E adevărat că nu sunt mulțumită, dar asta este problema lor. Eu nu pot să forțez, eu cred că se va întâmpla, va fi într-o bună zi se va realiza și acest vis al meu pe care îl doresc”.

Gospodină discretă, dar atentă

Liliana Grădinaru nu doar că își vizitează des fiica și ginerele, dar și gătește pentru întreaga familie.

”Când vine la mine la Vaslui îi place foarte mult ciorba, îi plac sărmăluțele, plăcinta. Nu e pretențios absolut deloc. Mănâncă ce i se dă. E foarte econom, mănâncă tot până la capăt, nu vrea să aruncăm ceva”, spune ea despre primar.

Întrebată dacă ginerele este ”zgârcit”, femeia a râs și a spus: ”Nu, nu, nu, e econom. Mănâncă până la capăt tot ce e în frigider. Nu are timp să mănânce prea mult acasă”.

În legătură cu atacurile politice la adresa lui Nicușor Dan, Liliana Grădinaru a fost sinceră: ”Când aud atâtea vorbe urâte îmi pare extrem de rău, pentru că știu că nu sunt adevărate, sunt foarte multe minciuni.

Să știți că nimeni nu e perfect, doar domnul Iisus Hristos a fost perfect. Are și el metehnele lui, dar are mai multe calități, calitățile pe care le are acoperă absolut toate defectele”.