Ultima ora
Un fermier a cumpărat apă pentru muncitori și a fost amendat de ANAF. Cum s-a apărat acesta: ”Am justificat achiziția”
13 aug. 2025 | 08:26
de Badea Violeta

Nicuşor Dan, criticat de români pentru un detaliu. Deşi mulţi l-au felicitat pentru frumoasa vacanţă, alţii au observat o greşeală

Actualitate
Nicuşor Dan, criticat de români pentru un detaliu. Deşi mulţi l-au felicitat pentru frumoasa vacanţă, alţii au observat o greşeală
Nicusor Dan, tinta nemultumirilor romanilor din cauza unui detaliu. Sursa foto: colaj/Facebook

Președintele Nicușor Dan a împărtășit recent cu urmăritorii săi de pe rețelele sociale imagini dintr-o drumeție în natură, alături de familie. Copiii săi au fost extrem de încântați, iar alături de el în clip apar partenera și micuții, într-un cadru relaxant. Deși mulți au apreciat modul în care și-a petrecut timpul liber, o parte dintre români l-au criticat pentru ținuta aleasă în timpul excursiei.

Nicușor Dan, drumeție cu ținută nepotrivită

În imaginile postate, Nicușor Dan apare îmbrăcat în cămașă și pantaloni la dungă, o alegere considerată neadecvată pentru o drumeție în natură.

Comentariile critice nu au întârziat să apară, iar un internaut a scris: ”Să îi transmită cineva domnului președinte că pe munte poate să meargă îmbrăcat sport 😂”.

Vezi și:
Nicușor Dan și Maia Sandu, „vizită istorică” la o biserică de lângă Chișinău. Imaginile cu cei doi la lăcașul de cult: „Profundă recunoștință”
Nicușor Dan salută eforturile lui Donald Trump pentru pace în Ucraina: „O soluție de pace justă și durabilă”

Alt comentariu spunea: ”Aia voiam să zic și eu :))) bine că nu a avut sacoul 😂”. O altă persoană a remarcat ironic: ”Nu i-a șoptit nimeni în cască.”

Un alt internaut a adăugat: ”Nu ai ținuta potrivită pentru drumeție, e numai de reclamă.” ”Drumeție în cămașă? Of, ce facem cu protocolul pădurii? Nu e vizită oficială. În rest, totul e frumos!”, a mai transmis altcineva.

Aceste reacții au stârnit dezbateri în rândul publicului, între cei care susțin că șeful statului trebuie să fie un model și cei care consideră că atitudinea sa relaxată este perfect normală în contextul unei ieșiri familiale.

Nicusor Dan, criticat de romani pentru un detaliu

Nicusor Dan. Sursa foto: captura/Facebook

Poziția fermă în sprijinul Ucrainei

În paralel cu momentele de relaxare, Nicușor Dan a fost implicat în probleme importante de politică externă. Recent, el a semnat, alături de liderii Uniunii Europene, o declarație comună de susținere a Ucrainei, cu doar câteva zile înainte de întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin, programată în Alaska.

Președintele a transmis: ”Salut eforturile președintelui Donald Trump de a contribui la încheierea războiului ilegal declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și de a construi o soluție de pace justă și durabilă.” Liderii europeni au afirmat clar că pacea nu se poate construi fără Ucraina, respectarea suveranității și integrității teritoriale a acesteia și dreptul poporului ucrainean de a-și decide liber viitorul.

”Vom continua să susținem Ucraina, împreună cu partenerii europeni și transatlantici, pentru un viitor sigur, stabil și democratic în regiune și pentru apărarea valorilor care stau la baza proiectului european”, a adăugat Nicușor Dan într-o postare pe X.

Summitul virtual și contextul internațional

Miercuri, președintele va participa la un summit virtual al statelor care doresc să ajute Ucraina, alături de liderii europeni și de Donald Trump. Această întâlnire are loc într-un context tensionat, cu negocierile programate vineri, în Alaska, între Donald Trump și Vladimir Putin.

Președintele american a afirmat recent că va fi nevoie de ”schimburi teritoriale” pentru a încheia războiul, o poziție care este însă categoric respinsă de Kiev și de aliații europeni.

În acest tablou complex, drumeția și ținuta lui Nicușor Dan au atras atenția și au stârnit un val de comentarii diverse, arătând că liderii politici sunt mereu în vizorul publicului, atât pentru acțiunile lor oficiale, cât și pentru gesturile cotidiene.

Cod galben de caniculă în vestul și sud-vestul țării, anunţă ANM. Urmează o scădere a temperaturilor în toată ţara
Recomandări
Threads, frățiorul mai mic al Facebook, are 400 de milioane de utilizatori
Threads, frățiorul mai mic al Facebook, are 400 de milioane de utilizatori
Cum ajung companiile de AI să lucreze pentru guvernul SUA cu un dolar pe an
Cum ajung companiile de AI să lucreze pentru guvernul SUA cu un dolar pe an
Avertismentul oamenilor de știință: „roiurile” de uragane devin tot mai dese în Atlantic. Cum ne pot da viețile peste cap, ce este de făcut?
Avertismentul oamenilor de știință: „roiurile” de uragane devin tot mai dese în Atlantic. Cum ne pot da viețile peste cap, ce este de făcut?
Invenția japoneză care ține casele în picioare la cutremur: airbag-ul uriaș ce le ridică de la sol în câteva secunde
Invenția japoneză care ține casele în picioare la cutremur: airbag-ul uriaș ce le ridică de la sol în câteva secunde
Primul oraș din România în care a fost implementat un program local Rabla schimbă regulile. Ce oferă primăria din Sfântu Gheorghe şoferilor care renunţă la maşinile vechi
Primul oraș din România în care a fost implementat un program local Rabla schimbă regulile. Ce oferă primăria din Sfântu Gheorghe şoferilor care renunţă la maşinile vechi
Țara din Europa care recomandă ștergerea fișierelor digitale pentru economisirea apei în contextul secetei din 2025. Cum ar putea măsura să dea o mână de ajutor?
Țara din Europa care recomandă ștergerea fișierelor digitale pentru economisirea apei în contextul secetei din 2025. Cum ar putea măsura să dea o mână de ajutor?
O româncă din Italia, care a îngrijit ani la rând o bătrână, a tras „lozul câștigător”. Ce moștenire a primit în semn de recunoștință pentru devotamentul său
O româncă din Italia, care a îngrijit ani la rând o bătrână, a tras „lozul câștigător”. Ce moștenire a primit în semn de recunoștință pentru devotamentul său
Avertismentul BCR pentru toți clienții băncii. Așa eviți fraude care te pot lăsa fără banii din cont, la ce să fii atent
Avertismentul BCR pentru toți clienții băncii. Așa eviți fraude care te pot lăsa fără banii din cont, la ce să fii atent
Revista presei
Adevarul
„Rușii s-au apucat de băut”. Detalii noi despre operațiunea „Pânza de Păianjen” a serviciilor speciale ucrainene
Playsport.ro
Jucătorii FCSB-ului, declarații după ce i-a bătut Unirea Slobozia: ”Trebuie să ne trezim”
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul mă înșală, dar asta nu e cel mai grav lucru...
Playtech Știri
Horoscop miercuri, 13 august 2025. Două zodii se bucură de noroc la bani, câștigurile sunt garantate
Playtech Știri
Ispita Mattia de la Insula Iubirii, noi dezvăluiri despre lupta cu cancerul: „Dacă m-ar întreba cineva dacă aș mai trece prin boală, răspunsul ar fi da!” Ce crede despre acest diagnostic. EXCLUSIV
Playtech Știri
Fotbalist, acuzat că a provocat un accident rutier mortal. Sportivul ar fi fost sub influența alcoolului și drogurilor
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William