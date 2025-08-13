Nicuşor Dan, criticat de români pentru un detaliu. Deşi mulţi l-au felicitat pentru frumoasa vacanţă, alţii au observat o greşeală

Președintele Nicușor Dan a împărtășit recent cu urmăritorii săi de pe rețelele sociale imagini dintr-o drumeție în natură, alături de familie. Copiii săi au fost extrem de încântați, iar alături de el în clip apar partenera și micuții, într-un cadru relaxant. Deși mulți au apreciat modul în care și-a petrecut timpul liber, o parte dintre români l-au criticat pentru ținuta aleasă în timpul excursiei.

Nicușor Dan, drumeție cu ținută nepotrivită

În imaginile postate, Nicușor Dan apare îmbrăcat în cămașă și pantaloni la dungă, o alegere considerată neadecvată pentru o drumeție în natură.

Comentariile critice nu au întârziat să apară, iar un internaut a scris: ”Să îi transmită cineva domnului președinte că pe munte poate să meargă îmbrăcat sport 😂”.

Alt comentariu spunea: ”Aia voiam să zic și eu :))) bine că nu a avut sacoul 😂”. O altă persoană a remarcat ironic: ”Nu i-a șoptit nimeni în cască.”

Un alt internaut a adăugat: ”Nu ai ținuta potrivită pentru drumeție, e numai de reclamă.” ”Drumeție în cămașă? Of, ce facem cu protocolul pădurii? Nu e vizită oficială. În rest, totul e frumos!”, a mai transmis altcineva.

Aceste reacții au stârnit dezbateri în rândul publicului, între cei care susțin că șeful statului trebuie să fie un model și cei care consideră că atitudinea sa relaxată este perfect normală în contextul unei ieșiri familiale.

Poziția fermă în sprijinul Ucrainei

În paralel cu momentele de relaxare, Nicușor Dan a fost implicat în probleme importante de politică externă. Recent, el a semnat, alături de liderii Uniunii Europene, o declarație comună de susținere a Ucrainei, cu doar câteva zile înainte de întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin, programată în Alaska.

Președintele a transmis: ”Salut eforturile președintelui Donald Trump de a contribui la încheierea războiului ilegal declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și de a construi o soluție de pace justă și durabilă.” Liderii europeni au afirmat clar că pacea nu se poate construi fără Ucraina, respectarea suveranității și integrității teritoriale a acesteia și dreptul poporului ucrainean de a-și decide liber viitorul.

”Vom continua să susținem Ucraina, împreună cu partenerii europeni și transatlantici, pentru un viitor sigur, stabil și democratic în regiune și pentru apărarea valorilor care stau la baza proiectului european”, a adăugat Nicușor Dan într-o postare pe X.

Summitul virtual și contextul internațional

Miercuri, președintele va participa la un summit virtual al statelor care doresc să ajute Ucraina, alături de liderii europeni și de Donald Trump. Această întâlnire are loc într-un context tensionat, cu negocierile programate vineri, în Alaska, între Donald Trump și Vladimir Putin.

Președintele american a afirmat recent că va fi nevoie de ”schimburi teritoriale” pentru a încheia războiul, o poziție care este însă categoric respinsă de Kiev și de aliații europeni.

În acest tablou complex, drumeția și ținuta lui Nicușor Dan au atras atenția și au stârnit un val de comentarii diverse, arătând că liderii politici sunt mereu în vizorul publicului, atât pentru acțiunile lor oficiale, cât și pentru gesturile cotidiene.