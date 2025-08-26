Ce înseamnă să fii petsitter în România și cum reacționează românii atunci când află despre un asemenea serviciu: „Primele 24 de ore sunt destul de grele”. EXCLUSIV

Te temi să-ți iei un animal de companie pentru că nu vei avea cu cine să-l lași în concediu? Sau poate îți planifici vacanțele mai scurte, ca prietenul tău blănos să nu rămână singur prea mult timp? Soluția există: un petsitter. Astfel de servicii câștigă tot mai mult teren și în România, iar clienții care le folosesc sunt încântați.

Viața unui petsitter în România: ce presupune această meserie

Roxana Iliuță, din București, a devenit recent petsitter. Ideea i-a venit după ce a renunțat la jobul fizic ca să aibă grijă de fiica sa. Pentru că amândouă își doreau mai multă activitate și aveau deja o pisicuță, Roxana s-a gândit să transforme pasiunea într-un mic proiect de îngrijire a companionilor necuvântători. Soțul său, la fel de iubitor de animale, a fost de acord să facă din casă un cămin temporar pentru vizitatori blănoși.

Acum, o zi obișnuită din viața Roxanei nu mai e deloc obișnuită. La început de drum, a decis să primească doar cățeluși de talie mică și medie și pisicuțe. Deocamdată, se ocupă de câte un singur companion pe perioadă, căruia îi oferă toată atenția, iar pentru câteva zile sau chiar mai mult, acesta devine parte din familie.

„Trebuie să-mi dau dragostea, atenția totală, plus că mai am și o pisicuță. Este un joc de răbdare. Pentru că intervine și anxietatea animalelor, și primele 24 de ore sunt destul de grele, sincer. Pentru ei. Noi ne acomodăm din mers”, ne-a spus Roxana

Situațiile mai dificile apar uneori inevitabil. Micii blănoși pot fi anxioși și au nevoie de timp să se acomodeze, așa că Roxana se asigură că nu suferă și că nici familia ei nu e deranjată de zgomote.

„Ultima situație delicată a fost chiar cu Ruby, pe care o am încă la mine. M-a ținut trează până la 5 dimineața, pentru că nu se oprea din plâns. Și a trebuit să fac cumva să nu trezească nici toată casa. Mă gândesc, la un moment dat, să iau un spațiu special”, a dezvăluit Roxana.

Ce servicii oferă un petsitter

Roxana își face cunoscute serviciile online, exact acolo unde o caută și stăpânii. Chiar dacă meseria de petsitter nu e încă foarte răspândită la noi, cei care află că animăluțul lor va primi îngrijire permanentă, plimbări și „toată îngrijirea de la A la Z” sunt încântați.

Ca să fie sigură că fiecare prieten blănos primește exact ce îi trebuie, Roxana le trimite stăpânilor niște fișe cu întrebări despre micuțul lor – de la cât de sperios este la zgomote, la eventuale alergii, ce mâncare preferă și cât mănâncă pe zi. Așa nu apar confuzii, iar totul decurge lin. Iar pe viitor, se gândește chiar să realizeze o agendă specială.

„Îmi pun destul de multe întrebări, dar încerc să-i opresc. Vreau să vorbim, cât de cât, cum îl cheamă pe animal, câți ani are, dacă are probleme de anxietate. Dar eu le pregătesc personal niște fișe, astfel încât să țin minte și să nu-i confund”, a explicat ea.

Cât despre preț, variază puțin, dar, fiind la început, Roxana ține să fie unul mic spre mediu. Și, bineînțeles, la check-in, stăpânii aduc și hrana necesară – totul ca să fie totul perfect pentru noul oaspete.

„Prețul meu este la fel și pentru câini și pentru pisicuțe. Pentru că munca este la fel de solicitantă. La sfârșit, le ofer chiar un pachet de atenție, o jucărioară cu o poezie scrisă, personalizată, și o poză făcută prin AI. Așa îmi pun amprenta”, a povestit Roxana.

„Toate persoanele care au apelat vara aceasta la mine doresc să se reîntoarcă”

La început, unii stăpâni privesc cu reticență – e ca și cum și-ar lăsa copilul cu un străin. Dar, pe măsură ce trece timpul, încrederea în Roxana crește. Ea le trimite zilnic poze și clipuri cu micuțul sau micuța lor, iar uneori comunicarea continuă chiar și după ce animăluțul se întoarce acasă.

„Sunt, poate, ușor reticenți pentru că nu știu unde-l lasă. Dar eu le acord în fiecare zi poze, videoclipuri. Am o legătură, cumva, strânsă cu ei ca să le dau încredere. Dacă vor, îi las să intre și sus sau le arăt poze ca să vadă unde vor conviețui. E puțin ciudată situația. Colaborezi cu persoane pe care nu le cunoști, pot fi dificile, la rândul lor. Am pe cineva care ține legătura cu mine. Deși a plecat de vreo 3-4 săptămâni pisicuța, în continuare îmi trimite poze și menținem legătura. Toate persoanele care au apelat vara aceasta la mine doresc să se reîntoarcă”, a dezvăluit Roxana Iliuță.

Riscurile pe care le include meseria de petsitter

Roxana Iliuță știe că meseria de petsitter vine și cu mici riscuri. Uneori se gândește la situația în care stăpânul nu s-ar mai întoarce după ce și-a lăsat animăluțul în grija ei.

„Vorbeam cu soțul meu și ne gândeam că nu mai poți să-l dai. Eventual, să încerc să-i găsesc o căsuță. Dar trebuie să-l dau și eu la cineva de mare încredere”, a recunoscut Roxana.

Totodată, dacă vrei să fii petsitter, nu trebuie să te sperii. Uneori, animăluțele pot fi puțin agitate din cauza anxietății, iar atunci e nevoie de răbdare și de câteva gesturi blânde ca să le liniștești.

„Să nu ai frică. Și Ruby, ultima cățelușă, e foarte circumspectă, pentru că a avut destule probleme și era mai greu de câștigat. Am înțeles că ar putea mușca dacă nu ai grijă. În orice caz, primesc câinii de talie mică. Ea e talie medie, dar am încredere în mine”, a dezvăluit Roxana.

Iar dacă ar fi cazul să fie mușcată, spune că nu ar renunța la această nouă pasiune: