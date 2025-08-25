Ultima ora
Actorul Mihai Călin, atac dur la adresa lui Sergiu Nicolaescu: „Un nenorocit” care copia filme și îl glorifica pe Ceaușescu
25 aug. 2025 | 21:54
de Andrei Simion

VIDEO: Un electronist amator a reușit să contacteze astronauții de pe Stația Spațială Internațională cu un aparat radio și o antenă construite acasă

Tehnologie, Știință & Digital
VIDEO: Un electronist amator a reușit să contacteze astronauții de pe Stația Spațială Internațională cu un aparat radio și o antenă construite acasă
Captură din videoclipul în care bărbatul reușește să ia legătura cu astronauții de pe Stația Spațială Internațională.

Un electronist amator din Statele Unite a reușit ceea ce pentru mulți pare imposibil: a intrat în legătură directă cu astronauții aflați pe Stația Spațială Internațională (ISS), folosind un aparat radio și o antenă construite chiar de el, în propria locuință. Reușita a fost descrisă de pasionatul de radioamatorism pe canalul său de YouTube și a stârnit admirația comunității de entuziaști din întreaga lume.

Evenimentul a avut loc în vara anului 2023, atunci când ISS a trecut deasupra zonei în care locuiește radioamatorul. „Am visat mereu să vorbesc cu un astronaut. De data aceasta am reușit să iau legătura cu Woody Hoburg. A fost o senzație incredibilă”, a povestit el.

Un proiect realizat cu mijloace simple

Pentru a intra în contact cu echipajul de pe ISS, pasionatul de radio a folosit o antenă improvizată și un aparat radio construit de el acasă. Deși pare incredibil, pentru a recepționa semnalul de la stația orbitală nu este nevoie de echipamente extrem de scumpe. Cu o combinație de ingeniozitate, cunoștințe tehnice și puțin noroc, pasionații de radio pot asculta și, uneori, chiar comunica cu astronauții.

NASA și alte agenții spațiale internaționale sprijină acest tip de activități prin programul Amateur Radio on the International Space Station (ARISS). Scopul programului este de a încuraja interesul copiilor și tinerilor pentru știință și tehnologie, dar oferă și ocazii rare pentru radioamatorii din întreaga lume să interacționeze cu astronauți.

De ce este o reușită atât de rară

Deși astronauții de pe ISS au licențe de radioamator, șansele de a intra într-o conversație neprogramată cu ei sunt mici. Stația trebuie să fie vizibilă pe cer, trecerea ei să coincidă cu timpul liber al unui astronaut și, în plus, acesta trebuie să fie dispus să folosească echipamentul radio la bord.

Un operator ARISS explica într-un interviu că astfel de contacte spontane sunt foarte rare. Majoritatea sesiunilor radio cu ISS sunt organizate pentru școli și elevi, în cadrul unor programe educaționale planificate din timp. Totuși, există momente excepționale în care pasionații de radioamatorism au șansa să discute direct cu astronauții, exact cum s-a întâmplat în acest caz.

Un hobby care aduce oamenii mai aproape de spațiu

Radioamatorismul este una dintre pasiunile care leagă oamenii obișnuiți de explorarea spațiului. Deși astăzi putem urmări imagini live de pe ISS cu un simplu click pe YouTube, contactul direct prin unde radio are un farmec aparte și rămâne o experiență unică.

Reușita electronistului amator arată că pasiunea, perseverența și cunoștințele tehnice pot face ca până și un simplu aparat construit acasă să devină o punte de legătură între Pământ și cosmos.

Final de august neobișnuit de rece. Meteorologii anunță temperaturi de până la 0 grade Celsius. Cât ține valul de frig
Recomandări
Destinația de vacanță preferată a multor români oferă 200.000 de bilete gratuite pentru turiști. Ce condiții trebuie să îndeplinească vizitatorii
Destinația de vacanță preferată a multor români oferă 200.000 de bilete gratuite pentru turiști. Ce condiții trebuie să îndeplinească vizitatorii
Fac sau nu profesorii grevă în prima zi de școală? Ce se va întâmpla, de fapt, pe 8 septembrie, un lider de sindicat a explicat tot
Fac sau nu profesorii grevă în prima zi de școală? Ce se va întâmpla, de fapt, pe 8 septembrie, un lider de sindicat a explicat tot
Un plămân de porc modificat genetic a fost transplantat pentru prima dată la un om. Organul a funcționat și ar putea fi un nou pas în rezolvarea crizei de organe
Un plămân de porc modificat genetic a fost transplantat pentru prima dată la un om. Organul a funcționat și ar putea fi un nou pas în rezolvarea crizei de organe
Elon Musk dă în judecată Apple și OpenAI. Ce acuză că ascund pe piața inteligenței artificiale
Elon Musk dă în judecată Apple și OpenAI. Ce acuză că ascund pe piața inteligenței artificiale
Dezvăluiri cutremurătoare în cazul morții lui Felix Baumgartner: Fostul iubit al Mihaelei Rădulescu ar fi fost conștient până la final, spune Procuratura
Dezvăluiri cutremurătoare în cazul morții lui Felix Baumgartner: Fostul iubit al Mihaelei Rădulescu ar fi fost conștient până la final, spune Procuratura
Kate Middleton, cea mai îndrăzneață schimbare de look de până acum. Prințesa a fost fotografiată în mașină, alături de Prințul William și copiii lor
Kate Middleton, cea mai îndrăzneață schimbare de look de până acum. Prințesa a fost fotografiată în mașină, alături de Prințul William și copiii lor
Misterul petei turcoaz din Oceanul Antarctic a fost deslușit de cercetători
Misterul petei turcoaz din Oceanul Antarctic a fost deslușit de cercetători
Ce pensie primește Valentin Ceaușescu, unicul fiu al cuplului Nicolae și Elena Ceaușescu
Ce pensie primește Valentin Ceaușescu, unicul fiu al cuplului Nicolae și Elena Ceaușescu
Revista presei
Adevarul
O nouă Ialta sau un război mondial? Dezvăluirile unui general român din intelligence: „A existat poate un pericol și mai mare”
Playsport.ro
Scoțienii n-au frică de FCSB: „O echipă cu puncte slabe. Trebuie să câștigăm acest meci”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Playtech Știri
Horoscopul zilei de marți, 26 august 2025. Zodiile cu noroc dublu în ultima săptămână de vară
Playtech Știri
Horoscopul chinezesc săptămâna 25-31 august. Nativii „Câine” îşi redefinesc valorile în următoarele zile
Playtech Știri
Horoscopul zilei de luni, 25 august. Se anunţă ore de iubire şi romantism
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!