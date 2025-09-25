Ultima ora
Cum ai putea să ai harta gropilor din asfalt direct în telefonul tău. Așa îți vei duce mașina la service mai rar
25 sept. 2025 | 12:39
de Ioana Bucur

Ce înseamnă de fapt numele produselor Ikea Bumerang, Hemnes sau Uppfylld

UTILE
Imagine arhivă. Foto: Pixabay

Ikea este un loc plin de mistere, de la traseele labirintice prin magazine până la faimoasele chifteluțe suedeze în sos cremos. Însă cel mai cunoscut „obicei” al gigantului suedez rămâne modul inedit în care își numește produsele.

Cum se stabilesc numele produselor Ikea

Exemple sunt multe: Spetsboj (lampă), Färgklar (veselă) sau Storaklinta (set de sertare). Aceste nume nu sunt alese la întâmplare și nici simple traduceri dintr-o altă limbă. În realitate, Ikea folosește un sistem foarte bine pus la punct pentru denumirea produselor – iar noi te ajutăm să îl descifrezi.

Majoritatea denumirilor provin din suedeză, ceea ce se potrivește perfect cu identitatea companiei fondate la Älmhult, Suedia, în 1943. Totuși, nu toate numele sunt suedeze: Ikea folosește și termeni din daneză, norvegiană sau finlandeză.

Cât despre numele Ikea în sine, acesta nu este un cuvânt scandinav, ci un acronim inspirat de fondator: Ingvar Kamprad, Elmtaryd, Agunnaryd (numele, ferma și satul său natal).

Care este „codul secret”?

Fiecare categorie de produse are o temă clară:

  • Obiecte pentru baie: lacuri și ape suedeze
  • Lenjerii: flori și plante
  • Covoare: localități daneze
  • Mobilier pentru dormitor și living: localități norvegiene
  • Biblioteci: profesii și nume de băieți scandinave
  • Boluri și vaze: denumiri de locuri suedeze, adjective, condimente, fructe și fructe de pădure
  • Cutii și decorațiuni: expresii din argoul suedez sau denumiri de localități
  • Produse pentru copii: mamifere, păsări, insecte
  • Birouri și scaune: nume de băieți scandinave
  • Țesături și perdele: nume de fete scandinave
  • Corpuri de iluminat: unități de măsură, anotimpuri, luni, zile, termeni nautici
  • Canapele, scaune și seturi de dining: denumiri de locuri suedeze

De ce a fost inventat acest sistem?

Fondatorul Ingvar Kamprad era dislexic și îi era greu să memoreze codurile numerice ale produselor. Așa că a decis să le dea nume proprii. De exemplu, un scaun a devenit Ingolf (nume de băiat), iar o linie de jucării de pluș a fost botezată Djungelskog („pădure tropicală”). Potrivit Muzeului Ikea, numele ideale au între 4 și 12 litere, includ una dintre vocalele suedeze Å, Ä sau Ö, și nu pot fi mărci comerciale sau cuvinte nepotrivite. De-a lungul celor peste opt decenii, doar câțiva oameni – fondatorul, un văr al său și încă două persoane – s-au ocupat de acest proces.

Există și alte excepții?

Da. Unele produse au primit nume după angajați (celebra bibliotecă Billy, după Billy Liljedahl, șeful de publicitate al companiei în anii ’70) sau după funcționalitate (strecurătoarea verde Uppfylld, care înseamnă „umplut”).

Cele mai amuzante denumiri Ikea

  • Skarpö – fotoliu de exterior, dar și o insulă lângă Stockholm
  • Småskrake – scăunel pentru copii, dar și o specie de rață
  • Bumerang – umerașe, după „boomerang”
  • Hemnes – cadru de pat, dar și o comună din Norvegia
  • Varmblixt – lampă cu oglindă, tradus ca „lumină caldă”
  • Aptitlig – platou rotativ, în suedeză „apetisant”
  • Stoense – covor, dar și o destinație pitorească din Danemarca

Se va schimba vreodată sistemul?

Cel mai probabil nu. Angajații Ikea se distrează alegând aceste denumiri greu de pronunțat pentru non-scandinavi, iar clienții par să aprecieze la rândul lor această „semnătură” unică – cu atât mai mult acum, când înțeleg și logica din spatele ei.

