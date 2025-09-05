Ce a găsit o femeie în punga cu mâncare de la Ikea. A filmat întreaga peripeţie de la restaurantul magazinului: „Am sperat să fie celebrele chifteluţe”

Ultima ora
05 sept. 2025 | 15:02
de Badea Violeta

Ce a descoperit o femeie in pachetul cu mancare de la Ikea. Sursa foto: Profimedia

O clientă Ikea a devenit virală pe TikTok după ce și-a împărtășit experiența cu o pungă Too Good To Go cumpărată de la restaurantul magazinului suedez. Femeia, pe nume Dayna, a plătit doar 2 lire sterline pentru pachet și spera ca în interior să se afle celebrul preparat pentru care Ikea este cunoscută în toată lumea: chifteluțele.

Ce conținea, de fapt, punga cu mâncare de la Ikea primită de o femeie

Dayna, cunoscută deja pe TikTok pentru recenziile la gențile Too Good To Go, și-a filmat întreaga aventură pentru a arăta urmăritorilor ce a primit de data aceasta.

”Sincer, cred că am trecut la nivelul următor de entuziasm. Sunt în fața magazinului Ikea și mă duc să iau o pungă de cină Too Good To Go”, a spus ea, în timp ce se afla în fața clădirii.

”Sper să fie celebrele chifteluţe. Vă rog să fiți chiftele. Eu manifest chiftele”, a continuat ea, înainte să intre în restaurantul aflat la etajul întâi.

După câteva momente de confuzie legate de locul unde trebuia să ridice pachetul, Dayna a fost îndrumată către tejgheaua bucătăriei, unde un angajat i-a pregătit rapid punga.

”Sunt două cutii aici”

Ajunsă în mașină, femeia a început să despacheteze cu emoție.

”Ce scrie?”, s-a întrebat ea, arătând o hârtie aflată deasupra mâncării.

Documentul indica faptul că detaliile despre ingrediente puteau fi găsite pe site-ul Ikea.

”Bine, sunt două cutii aici și se coace”, a spus Dayna, înainte de a deschide prima cutie.

Reacția a fost imediată: un țipăt de bucurie când a descoperit chiftelele. Preparatul conținea chiftele în sos de roșii, piure de cartofi și doi mini știuleți de porumb.

”Am mâncat literalmente o cină cu chiftele de la Ikea”, a spus încântată.

După ce a gustat, a adăugat: ”O, Doamne, de ce sunt chiftelele de la Ikea atât de bune?” Chiar dacă inițial crezuse că are două cutii, s-a dovedit a fi doar una, relatează mirror.co.uk.

Totuși, Dayna a încheiat fericită: ”Dar știți ce, băieți? Am plătit 2 lire sterline pentru această masă cu chiftele de la Ikea. Și erau chiftele în ea, sunt pur și simplu entuziasmată”.

Cum au reacționat internauții

Videoclipul a strâns numeroase comentarii de la internauți, mulți împărtășindu-i bucuria.

”Am fost atât de implicat în asta! Bravo, sunt chiftele!”, a scris o persoană.

Astfel, aventura culinară a Daynei a arătat cât de multă bucurie poate aduce un pachet-surpriză cumpărat cu doar câțiva bani, mai ales când înăuntru se află celebrele chifteluțe Ikea.

