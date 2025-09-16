Avertismentul Greenpeace despre IKEA și legătura cu pădurile seculare din Carpați. Ar folosi lemn românesc în mobilă

O nouă investigație Greenpeace a readus în atenție problema defrișărilor din pădurile seculare ale României și posibila legătură a acestora cu lanțul de aprovizionare al companiei IKEA. Organizația de mediu acuză gigantul suedez că ar utiliza lemn provenit din zone cu valoare ridicată pentru biodiversitate, punând în pericol unele dintre ultimele păduri virgine din Europa, situate în Munții Carpați.

Raportul Greenpeace CEE susține că numai în 2024 s-au pierdut aproape 59 de kilometri pătrați de păduri cu valoare mare de conservare, echivalentul a peste 8.200 de terenuri de fotbal. În lipsa unei protecții stricte, aceste suprafețe riscă să dispară, în ciuda importanței lor pentru biodiversitate și pentru echilibrul climatic. ONG-ul cere IKEA să suspende aprovizionarea din zonele identificate până la finalizarea procesului oficial de desemnare a celor 10% din suprafața României care urmează să intre sub protecție strictă, conform Strategiei UE pentru biodiversitate.

Criticile Greenpeace și răspunsul companiei

Potrivit Greenpeace România, problema nu ține doar de legalitate, ci de moralitate. Chiar dacă exploatarea forestieră este permisă de lege, aceasta nu este considerată sustenabilă, iar efectele asupra naturii sunt ireversibile. Reprezentanții organizației au arătat că IKEA funcționează încă pe baza unei certificări FSC considerate depășite, care nu mai reflectă standardele europene actuale în materie de conservare.

În replică, IKEA a transmis că respectă în totalitate legislația românească și standardele FSC aplicabile, subliniind că lemnul provenit din păduri seculare protejate este interzis în lanțul său de aprovizionare. Compania a adăugat că responsabilitatea de a stabili regulile de gestionare a pădurilor revine autorităților, mediului științific și comunităților locale, nu exclusiv unui actor economic. Totodată, IKEA a cerut FSC România să analizeze dacă este nevoie de protecții suplimentare în zonele vizate de investigația Greenpeace.

O problemă care depășește cadrul legal

Cazul readuce în discuție dilema exploatării resurselor naturale în România: ce este legal nu este întotdeauna și sustenabil. În timp ce legislația națională permite exploatarea unor suprafețe, la nivel european există un consens științific conform căruia chiar și pădurile afectate anterior pot susține biodiversitate semnificativă și merită protejate. România are una dintre cele mai mari rate de pierdere a pădurilor valoroase din regiune, de 2,5 ori mai mare decât Polonia sau Ucraina.

Soarta pădurilor seculare din Carpați depinde, în mare măsură, de ritmul în care Ministerul Mediului finalizează procesul de identificare a zonelor ce trebuie protejate strict. Greenpeace cere o acțiune imediată din partea companiilor mari precum IKEA, dar și presiune constantă asupra autorităților pentru ca țintele europene – protecția strictă a 10% din teritoriu până în 2030 – să fie atinse, conform Adevărul.