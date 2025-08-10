Un designer de interior la IKEA dezvăluie trucul pentru a-ți menține camerele ordonate. Nu doar mobilierul contează, ci şi decoraţiunile

Ordinea într-o casă nu este doar o chestiune de așezat lucrurile la locul lor, ci o artă subtilă care contribuie la starea noastră de bine. Ați simțit vreodată că, deși o cameră pare curată, ceva nu e în regulă? O stare de agitație subtilă, o senzație de haos care alungă calmul? Această senzație este adesea cauzată de prea multe obiecte lăsate la vedere, care, fără să ne dăm seama, ne aglomerează spațiul și mintea. Pentru a rezolva această problemă, designerii de interior de la IKEA, o companie care a preluat filozofia suedeză a ordinii, vin cu sfaturi practice și accesibile pentru a transforma orice cameră dintr-un spațiu haotic într-un refugiu de liniște.

Filosofia ordinii: esențialul primează

Filosofia suedeză și daneză, care stă la baza conceptului IKEA, promovează o abordare conștientă a vieții de zi cu zi, inclusiv a modului în care ne organizăm casa. Nu este vorba de a ascunde absolut totul, ci de a alege cu grijă ce obiecte merită să fie expuse. Designerii de interior ai companiei susțin că secretul unui dormitor ordonat constă, în primul rând, în a lăsa la vedere doar obiectele esențiale. Astfel, primul pas este o organizare meticuloasă și depozitarea a tot ceea ce este considerat inutil. Hainele, de exemplu, ar trebui să fie întotdeauna păstrate cu grijă în dulapuri, eliberând spațiul vizual al camerei.

Soluții ingenioase pentru spații mici

Experții IKEA propun o serie de trucuri ingenioase, mai ales pentru spațiile mici, unde fiecare centimetru contează, potrivit okdiario.com. O metodă eficientă este utilizarea perdelelor nu doar ca element decorativ, ci și ca soluție de depozitare. Prin amplasarea unor cutii sau coșuri pe rafturi deschise sau în corpuri joase de mobilier, se pot ascunde diverse obiecte de la vedere. Atunci când perdeaua este trasă, impresia generală este de ordine și curățenie, fără a sacrifica funcționalitatea.

Un alt spațiu adesea neglijat este cel de sub pat. IKEA a înțeles potențialul acestuia și oferă o varietate de paturi cu sertare încorporate sau soluții modulare care glisează ușor. Aici se pot depozita articole extrasezon, rucsacuri, pilote sau saltele de yoga, eliberând spațiul vizibil al camerei.

Rafturi inteligente și mobilier multifuncțional

Deși mulți evită rafturile de teamă că vor aglomera spațiul, IKEA sugerează că important este modul în care le folosești. Cărțile, de exemplu, pot fi grupate după culoare sau temă, transformând un simplu raft într-un element estetic. Pot fi intercalate cu obiecte decorative atent alese, pentru a crea un ritm vizual plăcut. Cheia este să nu devină un loc de depozitare haotic, ci o extensie a stilului personal.

Dacă un truc este cu adevărat infailibil, acela este alegerea mobilierului multifuncțional. O bancă la capătul patului poate ascunde pături, noptierele cu sertare oferă spațiu suplimentar de depozitare, iar o comodă înaltă, cu o amprentă mică la sol, maximizează spațiul. Cu cât o piesă de mobilier are mai multe funcții, cu atât este mai ușor să menții ordinea.

Pentru a atinge echilibrul perfect, designerii recomandă combinarea soluțiilor de depozitare deschise cu cele închise. Rafturile și cutiile transparente permit accesul rapid la obiectele necesare, în timp ce mobilierul cu uși și sertare ascunde ceea ce nu trebuie să fie la vedere.

Ordinea: un impact emoțional profund

Pe lângă aspectul practic și estetic, ordinea are un impact emoțional profund. Un dormitor liber de dezordine transmite seninătate, iar acest calm se traduce printr-o odihnă mai profundă. De aceea, designerii IKEA recomandă reducerea la minimum a obiectelor de pe suprafețe precum noptiere sau comode. În loc să le umpleți cu suveniruri și decorațiuni inutile, alegeți doar câteva piese care au o valoare sentimentală reală. Astfel, spațiul devine nu doar ordonat, ci și o sursă de bine-meritată relaxare.