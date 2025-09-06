Ultima ora
Noul tip de bagaj de mână permis la Ryanair: dimensiuni mai mari pentru toți pasagerii
06 sept. 2025 | 21:01
de Bianca Dumbrăveanu

Ce informații cere ANAF despre petrecerile de nuntă și botez din 2025

Social
Ce informații cere ANAF despre petrecerile de nuntă și botez din 2025
ANAF a anunțat că, începând cu 18 august și până la finalul anului 2025, sălile de evenimente vor fi obligate să transmită informații detaliate despre toate nunțile, botezurile și alte petreceri organizate. Măsura, justificată prin dorința de a combate evaziunea fiscală, presupune ca patronii de locații să trimită date clare privind mirii sau beneficiarii, tipul evenimentului, numărul de invitați, meniurile și prețurile, avansurile plătite, dar și serviciile extra contractate. Rapoartele trebuie completate și trimise în termen de cinci zile de la solicitarea primită de la Fisc.

Ce obligații au patronii de săli de evenimente

Operatorii din domeniu sunt nevoiți să adune și să centralizeze toate datele în format electronic. Potrivit informațiilor publicate de o contabilă pe pagina sa de Facebook, presiunea administrativă asupra firmelor este uriașă.

„Abia am terminat de făcut tabelele pe 2020-2024 și acum vine Antifrauda care vrea să ‘danseze’ la evenimente. Poate pleacă și cu darul de nuntă, dacă nu pot justifica invitații proveniența. Și, bineînțeles, totul în Excel. Mâine, poimâine, ne cer și în PowerPoint. Dacă știam acum 20-30 de ani ce meserie am să fac, poate alegeam altceva decât contabilitatea”, a scris aceasta.

Cei care dețin săli de evenimente trebuie să fie pregătiți să justifice toate încasările și cheltuielile aferente, inclusiv pentru pachetele suplimentare puse la dispoziția clienților, cum ar fi muzica live, amenajările tematice sau serviciile de fotografie și filmare.

Detaliile cerute de ANAF

Documentul publicat pe rețelele de socializare arată clar ce date trebuie raportate:

  • numele mirilor sau denumirea firmei care a închiriat sala, alături de un număr de telefon;
  • tipul evenimentului – nuntă, botez, aniversare, majorat, banchet, simpozion sau corporate;
  • data și ora desfășurării;
  • numărul de meniuri comandate și cel estimat pentru evenimentele planificate;
  • valoarea meniurilor, inclusiv atunci când există mai multe tipuri la prețuri diferite;
  • avansurile plătite și modalitatea prin care au fost încasate (chitanță, ordin de plată etc.);
  • alte servicii adiționale, cu valoarea lor individuală.

Astfel, Fiscul nu urmărește doar aspectele de bază ale unei petreceri, ci și toate elementele care pot influența costul final.

De ce a fost introdusă măsura

ANAF motivează această solicitare prin necesitatea reducerii evaziunii fiscale din industria evenimentelor, un sector unde sumele circulă rapid și unde există riscul ca multe venituri să nu fie declarate. Potrivit instituției, centralizarea acestor date va permite o mai bună monitorizare a tranzacțiilor și va ajuta la verificarea modului în care se fac încasările.

Patronii de săli de evenimente și contabilii consideră însă că măsura adaugă birocrație și consumă timp prețios, mai ales într-un domeniu unde activitatea este deja intensă.

Ce urmează pentru organizatorii de evenimente

În perioada 18 august – 31 decembrie 2025, toate sălile de evenimente din România vor fi în vizorul inspectorilor. Rămâne de văzut cum va fi aplicată concret această măsură și dacă va reuși să aducă rezultate în combaterea evaziunii.

Pentru moment, cei care organizează nunți, botezuri sau evenimente corporate trebuie să se asigure că fiecare contract, plată și serviciu suplimentar sunt trecute în evidențele contabile și pot fi raportate la cererea Fiscului.

