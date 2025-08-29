ANAF, cu ochii pe nunți, botezuri și petreceri. Și darul de nuntă ar fi în vizorul Fiscului, spun specialiștii

Ultima ora
Andrei Jianu, polițistul care l-a oprit pe bărbatul care a lovit un livrator străin, a povestit ce i-a spus bătăușul, de fapt, după ce a fost prins
29 aug. 2025 | 09:10
de Daoud Andra

Social
FOTO: colaj Playtech.ro

O nouă măsură propusă de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a stârnit un val de nemulțumiri în rândul mediului de afaceri. Restaurantele și sălile de evenimente ar urma să raporteze până la sfârșitul anului 2025 toate nunțile, botezurile și petrecerile organizate. Solicitarea, care vizează inclusiv date despre miri, invitați și detalii legate de desfășurarea evenimentelor, a aprins dezbateri legate de protecția datelor personale și de povara birocratică pusă pe umerii firmelor din sectorul HORECA.

ANAF cere date despre miri și invitați

Experții contabili atrag atenția că, prin această cerință, se încalcă legislația europeană privind protecția datelor (GDPR). Valentina Saygo, președintele Patronatului Antreprenorilor din Contabilitate, consideră că Fiscul transformă raportarea într-o „invitație la birocrație și frică”.

„ANAF cere nume, numere de telefon și alte date despre miri și invitați. Practic, statul vrea să știe tot ce s-a întâmplat la petrecere, până și câți mici au fost pe grătar. Asta nu e combaterea evaziunii, e Big Brother cu meniu all-inclusive”, a spus aceasta, potrivit Adevărul.

Specialiștii din domeniu subliniază că firmele sunt deja împovărate cu raportări complexe – de la e-Factura și e-TVA, până la case de marcat conectate online.

„Antreprenorii au nevoie de predictibilitate și de proceduri simple, nu de un nou munte de hârtii. Dacă măsura va fi implementată printr-un sistem digital clar și ușor de folosit, poate aduce beneficii. Dacă însă se rezumă la tabele și raportări redundante, va fi doar o nouă corvoadă pentru firme”, a explicat auditorul financiar Sofian Sergiu-Mihai.

Darul de nuntă, în atenția Fiscului

Un alt aspect controversat îl reprezintă banii de dar. Experții cred că ANAF vrea să verifice și fluxurile de numerar provenite din aceste evenimente. Ana Cernescu, consultant financiar, spune că „darul de nuntă a fost mereu scuza preferată a celor care nu pot justifica averi. E clar că analizele de risc se vor îndrepta și către beneficiari, nu doar către organizatori.”

Tot ea sugerează că statul ar fi putut introduce praguri minime pentru raportare – doar evenimentele peste un anumit număr de invitați sau cu bugete mari – pentru a nu sufoca afacerile mici.

Cristina Georgeta Vintilă, expert contabil, avertizează că, în lipsa unor garanții clare privind securitatea datelor, există riscul ca informațiile sensibile despre evenimente private să fie expuse.

„Nunțile și botezurile sunt momente intime, iar clienții nu vor să știe că detaliile lor ajung în arhivele ANAF. Este nevoie de transparență și de un mecanism digital inteligent, nu de colectare de date în exces”, a subliniat aceasta, potrivit sursei citate.

„Cine era corect rămâne corect”

Unii specialiști văd și părți pozitive. Nicoleta Arghire, expert contabil, explică:

„O nuntă cu 200 de invitați și meniuri de 300 de lei ar trebui să genereze 60.000 de lei în contabilitate. Dacă pe factură apar doar 20.000, diferența e pierdere pentru stat. O raportare mai strictă poate uniformiza piața și elimina avantajul celor care lucrează la negru.”

Totuși, spune ea, efectele pe termen scurt vor fi reduse:

„Cine era corect, rămâne corect. Cine evita taxele va căuta alte metode. Pe termen mediu, dacă măsura e aplicată serios, poate aduce milioane la buget.”

