Se schimbă legea pentru relația românilor cu ANAF. Încă un pas spre digitalizarea serviciilor fiscale, modificări la e-Factură

Guvernul a pus în dezbatere publică un nou proiect de Ordonanță de Urgență care aduce schimbări majore în relația contribuabililor cu ANAF. Printre acestea se numără și modificări importante la sistemul e-Factura , care va deveni obligatoriu pentru o gamă tot mai largă de operatori economici. Scopul principal al măsurii este reducerea evaziunii fiscale și eficientizarea colectării veniturilor la buget, prin crearea unei trasabilități clare a tuturor tranzacțiilor comerciale.

Dacă până acum e-Factura era obligatorie doar în tranzacțiile dintre firme și instituții publice (B2G) sau în domenii cu risc fiscal ridicat, noul cadru legislativ prevede extinderea graduală către toate tranzacțiile între persoane juridice (B2B). Practic, până la finalul anului 2025, toate companiile din România vor fi obligate să utilizeze sistemul e-Factura , indiferent de domeniul de activitate.

Raportări electronice suplimentare pentru firme

În paralel cu extinderea facturării electronice, autoritățile pregătesc și noi obligații de raportare digitală. Sistemele informatice ale ANAF nu vor centraliza doar facturile, ci și alte documente financiare relevante, pentru a construi o imagine de ansamblu mai clară asupra fluxurilor economice.

Astfel, firmele vor trebui să își coreleze softurile de contabilitate cu platformele ANAF, ceea ce implică investiții în soluții informatice și adaptări tehnice. Pentru a evita blocajele, Ministerul Finanțelor promite o perioadă de tranziție , în care amenzile vor fi aplicate doar în cazurile de neconformare repetată.

Beneficii și provocări

Guvernul susține că aceste măsuri vor aduce mai multă transparență și eficiență , reducând birocrația și aliniind România la standardele europene, unde facturarea digitală devine o normă. Totodată, digitalizarea promite o monitorizare mai bună a tranzacțiilor și o reducere semnificativă a evaziunii fiscale.

Pe de altă parte, reprezentanții mediului de afaceri avertizează că extinderea rapidă a obligativității poate pune presiune pe IMM-uri , care nu au resurse financiare și tehnice suficiente pentru a implementa sisteme informatice complexe. Patronatele solicită sprijin guvernamental, inclusiv subvenționarea costurilor de digitalizare și ghiduri clare pentru conformare.

Ce urmează pentru contribuabili

Potrivit proiectului de OUG, până la finalul anului 2025 e-Factura va deveni obligatorie pentru toate companiile din România, indiferent de dimensiune sau domeniu. În paralel, ANAF urmează să finalizeze integrarea platformelor electronice care vor centraliza toate raportările contabile și fiscale. Această schimbare marchează un nou pas în modernizarea administrației fiscale și ar putea transforma relația contribuabililor cu statul într-una mai predictibilă și mai digitalizată.