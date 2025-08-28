Ce este talvegul, fenomenul meteo ce aduce furtuni puternice, grindină și tornade la final de vară

Un talveg adânc format deasupra Europei declanșează o perioadă de vreme severă la finalul verii. Specialiștii avertizează că în următoarele zile există un risc ridicat de ploi torențiale extinse, furtuni violente, grindină de mari dimensiuni și chiar tornade, mai ales în Europa Centrală și zona nordică a Mediteranei. După o vară marcată de caniculă, circulația atmosferică s-a schimbat brusc, iar ultimele zile din august vor fi caracterizate de o instabilitate accentuată.

Cum se va manifesta vremea în Europa

Începând de miercuri noaptea și până sâmbătă, sunt prognozate mai multe valuri de furtuni care vor porni din nord-estul Spaniei și vor traversa sudul Franței, Elveția, nordul și centrul Italiei, regiunea Alpilor, zona Adriaticii și Peninsula Balcanică de nord și vest.

Meteorologii anunță ploi abundente cu risc de inundații, rafale de vânt puternice și supercelule cu grindină mare.

Ce este un talveg

Un talveg este o zonă alungită de presiune atmosferică scăzută care se extinde dintr-un centru de joasă presiune. Poate fi descris drept un „canal” de aer rece și instabil, prezent la altitudine, care favorizează apariția furtunilor, ploilor abundente, grindinii și tornadelor. Pe hărțile meteorologice, talvegul apare ca o adâncitură între două zone de presiune mai ridicată.

Originea fenomenului: fostul uragan Erin

Acest talveg este rezultatul direct al uraganului Erin, primul de categoria 5 al sezonului, care s-a transformat într-o furtună post-tropicală în Atlanticul de Nord.

Sistemul a adus cu el mase de aer instabil, mult mai energice decât cele asociate cu depresiuni obișnuite din Atlantic, crescând semnificativ riscul de vreme extremă în Europa.

Regiunile cu risc ridicat

Joi și vineri, instabilitatea atmosferică va fi puternică în nordul Italiei, Elveția și vestul Austriei, urmând ca sâmbătă furtunile să se deplaseze spre sudul Italiei, Croația, Muntenegru și Albania. Meteorologii estimează că în zonele montane din Italia de Nord și vestul Balcanilor cantitățile de precipitații pot depăși 300 mm în doar câteva zile, cu risc de viituri și inundații.

Rolul prafului saharian

Pe lângă furtuni, atmosfera va fi încărcată și de praf saharian, antrenat de vânturile sudice din Algeria și Tunisia. Depunerile vor fi vizibile în special joi și vineri în zona Alpilor și a Mediteranei de nord.

Pericolul cel mai mare: ploile abundente

Specialiștii atrag atenția că, dincolo de rafalele de vânt și grindină, cel mai mare pericol îl reprezintă ploile persistente.

În zonele montane, cantitățile ar putea fi chiar mai mari, depășind 300 mm, ceea ce va duce la inundații și alunecări de teren.